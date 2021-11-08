Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра

Количество техосмотров, которые проходят автолюбители, сократится с нынешних 30 миллионов до 6-8 миллионов в год Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство дало положительный отзыв на внесенный в Госдуму «Единой Россией» законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев.

В законопроекте предлагается освободить от обязательного техосмотра легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Техосмотр будет необходим только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции (например, при переводе на газовое топливо) или замене основных агрегатов. При этом действие законопроекта не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Как ранее заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, количество техосмотров, которые проходят автолюбители, сократится с нынешних 30 миллионов до 6-8 миллионов в год. В правительстве ни раз указывали на то, что прохождение техосмотра по сути стало формальностью. Участие в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями колеблется в среднем на уровне около 1% в год. О неэффективности ТО говорил и премьер Михаил Мишустин. По его словам, автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью. При этом те, кто захотят пройти ТО, смогут добровольно это сделать.

В первом чтении Госдума должна рассмотреть законопроект в ноябре.

Помимо законопроекта «Единой России» думский комитет по транспорту также одобрил еще один законопроект об отмене обязательного ТО. Его разработала «Справедливая Россия». Но в отличие от единороссов, депутаты от «Справедливой России» предлагают освободить от ТО всех автовладельцев и байкеров без каких-либо исключений. Вот только этот законопроект положительного отзыва правительства не получил.