reClean M10: чистота в одно движение

И, в зависимости от типа загрязнения, нам приходится либо включать пылесос, либо брать в руки швабру и наполнять ведро водой. А что, если существует современное устройство, которое заменит и то, и другое, и даже третье, сэкономив вам массу времени и сил?

Беспроводная электрошвабра с системой самоочистки Даджет reClean M10 предназначена специально для уборки полов с ламинатом, линолеумом, паркетом, кафельной плиткой, а также дощатых и наливных полов. Она так же, как и пылесос, с легкостью собирает пыль, грязь и другой мусор, а еще осуществляет мытье поверхности. Поэтому буквально одним движением вы сможете произвести по-настоящему комплексную уборку пола.

Электрошвабра оснащена специальным чистящим роликом из качественного полимера, который плотно прилегает к полу и отлично отмывает любые загрязнения. При этом, ролик вращается со скоростью 110 оборотов в минуту, что избавляет от необходимости прикладывать физические усилия, вручную что-либо оттирая. Поэтому даже засохшее пятно от варенья вы устраните быстро и легко. А благодаря тому, что reClean M10 питается от аккумулятора, никакие провода не будут вам мешать. Кстати, от одного заряда электрошвабра работает целых 45 минут и может убрать помещение площадью до 120 кв.м.

Устройство оснащено шарнирной ручкой, а высота профиля составляет всего 70 мм, поэтому убраться под креслом, диваном или в других труднодоступных местах стало намного проще. Ведь все мы помним, насколько порой это неудобно делать с помощью обычных швабры или пылесоса. А прямоугольная форма профиля позволяет тщательно промыть каждый угол, не оставляя ни пылинки.

И, наконец, главная особенность reClean M10 – это система самоочистки, которая избавляет от необходимости после уборки еще и приводить в чистый вид саму электрошвабру. Как это работает? Вам необходимо лишь поместить устройство на специальную станцию и нажать всего одну кнопку, после чего швабра будет очищена автоматически.

Внутри станции находятся два резервуара – один для чистой воды или средства для мытья полов, и второй для грязной воды, а также специальный контейнер, куда в ходе самоочистки попадает крупный мусор. После установки электрошвабры чистая вода под большим напором начинает промывать чистящий ролик, а весь собранный шваброй мусор удаляется из нее. После завершения этого процесса вам нужно лишь вылить грязную воду и опустошить контейнер для мусора.

Казалось бы, а не проще ли приобрести моющий робот-пылесос, который вовсе избавит от необходимости убирать полы вручную? Но здесь важно помнить некоторые нюансы. Во-первых, многие роботы-пылесосы неспособны преодолеть препятствия в виде порогов, если их высота выше определенной нормы. В случае же уборки с помощью reClean M10 такой проблемы просто не существует.

Во-вторых, большинство роботов-пылесосов работают в автоматическом режиме, заранее выстраивая маршрут, и производят уборку каждого участка пола только один раз, строго следуя этому маршруту. Поэтому, если на их пути попадется сложное загрязнение, то есть вероятность, что оно не будет качественно отмыто. Беспроводная электрошвабра reClean M10 позволяет осуществить мытье особо загрязненного участка пола столько раз, сколько это необходимо.

Ну и, наконец, кто же будет включать робот-пылесос только ради того, чтобы убрать внезапно рассыпанный на пол сахар или пролитый сок, когда с помощью электрошвабры reClean M10 можно сделать это гораздо быстрее? Но важно помнить о том, что устройство создано именно для уборки гладких поверхностей, а не ковров или полов с ковролином.

Теперь поддержание чистоты полов – это не утомительная рутина, а процесс, не требующий почти никаких усилий. Главное, выбрать для этого правильный девайс, который пригодится в абсолютно каждом доме.