«Отдал деньги в банк и прогорел»: чем опасны новые финансовые продукты

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То, что нас могут обмануть мошенники, мы знаем. На звонки «сотрудников службы безопасности банка» почти не реагируем. Но капкан может поджидать и в легальных отделениях. Туда мы ходим без опаски. Есть система страхования вкладов и жесткий надзор Центробанка. Тем не менее расслабляться в мягком кресле напротив менеджера все равно не стоит. В погоне за легкой прибылью он может впарить такой финансовый продукт, который будет выгоден только одной стороне договора - самому банку.

НЕ ВЕРЬТЕ НА СЛОВО, ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР

Мисселинг. Это то, на что жалуются тысячи россиян. Если переводить с английского, это «ложная продажа». Под видом одного продукта клиентам всучивают совсем другой. Таких историй масса:

«Пришла продлевать депозит. Сотрудник предложил новый «выгодный» продукт - договор страхования жизни с выплатой инвестиционного дохода. Показывал графики и обещал не менее 10% годовых. Я согласилась, потому что доверяла банку. Спустя три года доход составил... 1%».

«Менеджер уговаривала перевести часть денег на сберегательный счет. Мол, пусть приносят прибыль. Сказала, что я могу вывести их в любой момент без потерь, деньги полностью застрахованы, а спустя полгода можно даже забрать с процентами. Через три месяца мне понадобились деньги, но в банке сказали, что всю сумму отдать не могут. Оказалось, что это не вклад, а какие-то акции, которые сильно упали».

«Родители пошли в банк продлевать депозит. На сайте выбрала им конкретный продукт. Сказала, что нужно открыть его и категорически отказываться от любых «инвестиций». Когда они пришли в банк, девушка сказала, что обычных вкладов больше нет, остались только инвестиционные. Хорошо, что я их проинструктировала - и они ничего открывать не стали. Но это же чистое хамство!»

Таких историй много. Чаще всего обманывают пожилых людей. Чтобы продлить вклад, они предпочитают ходить в отделение, потому что боятся совершить ошибку в мобильном приложении или интернет-банке. А в итоге попадают в лапы менеджера, который заинтересован в продаже рискованных продуктов - ведь ему за это дают высокую премию.

«БОЛЬШАЯ ПОДСТАВА»

Гори, гори, мой в банке вклад?.. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Человек может думать, что он открыл депозит, а на самом деле он купил полис накопительного или инвестиционного страхования жизни (НСЖ или ИСЖ). Либо он может купить какую-то ценную бумагу или инструмент финансового рынка, паи какого-то закрытого фонда (ПИФы) либо что-то еще. Продавать страховки и инвестиции банкам действительно выгоднее, чем открывать традиционные депозиты. Во-первых, можно заработать на комиссиях. Они достигают 50% от стоимости полиса. Во-вторых, можно брать с клиента деньги за управление. А рисков никаких. В первом случае они лежат на страховой компании. Во втором - на самом клиенте. Если акции упали в цене, банк просто вернет меньше денег и разведет руками.

Бывают случаи, когда человека либо плохо проинформировали, то есть не полностью ему объяснили разницу, либо скрыли какие-то существенные факторы. Обычно не говорят о том, что такие продукты не застрахованы государством. Забывают сказать, что доходность не гарантирована. Или что нельзя забирать деньги раньше срока без потерь.

По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаила Мамуты, в ближайшее время ЦБ установит специальные правила продаж. От коммерческих банков потребуют информировать клиента обо всех отличиях сложных финансовых продуктов от того же депозита. Это должно снизить риски для клиентов. Правда, есть вероятность, что менеджеры снова начнут хитрить. Например, подсовывать эту бумагу в большой стопке, приговаривая «не обращайте внимания, это лишь формальность».

Эксперты советуют: никогда не ведитесь на такие призывы.

Например, в накопительном страховании жизни нет ничего плохого. Ты формируешь себе определенную защиту, при этом еще и инвестируешь в свое будущее, получая дополнительный доход. Плохо другое. В НСЖ часто бывает условие, что, если ты пропустил какой-то из ежеквартальных или ежемесячных платежей, все аннулируется и сумма сгорает полностью. И это, конечно, большая подстава, говоря простыми словами. Поэтому сейчас к этим продуктам устанавливаются дополнительные требования. И этот нормативный акт в скором будущем начнет работать, поясняют представители Центробанка.

А пока эти требования не приняты, надеяться, как всегда, стоит только на себя. Чтобы не пришлось потом доказывать, что вас обманули. В банке на это будут пожимать плечами, тыкать пальцем в последнюю страницу договора и говорить: «Вы же сами все подписали?!»

КАК НЕ ДАТЬ СЕБЯ ОБМАНУТЬ И ДОКАЗАТЬ СВОЮ ПРАВОТУ

1. Перед подписанием договора задайте менеджеру следующие вопросы.

- С какой организацией заключается договор и на какой срок?

- Гарантирована ли доходность?

- Застрахована ли вся вносимая сумма?

- Можно ли снять деньги досрочно?

- Какие потери грозят при этом?

Требуйте разъяснений, но не верьте на слово. Пусть менеджер покажет, где все его обещания прописаны в договоре. Как говорится, лучше прослыть занудой, чем лишиться сбережений.

2. Если вы чувствуете, что менеджер что-то недоговаривает, запишите ваш разговор на телефон. Только предупредите сотрудника, что начинаете съемку. Можете обосновать, что плохо запоминаете и хотите записать основные положения договора на камеру. Возможно, это умерит пыл менеджера.

3. Воспользуйтесь периодом охлаждения. По закону любой страховой продукт можно вернуть в течение двух недель со дня оформления. Если пришли домой, прочитали договор и ахнули, можно отказаться от полиса без последствий. Для этого нужно подать заявление в страховую компанию или в банк (в зависимости от того, с кем заключен договор).

4. Жалуйтесь. Если реакции от менеджеров в отделении нет и они ссылаются на подписанные вами бумаги, звоните и пишите жалобы в головной офис банка или страховой компании. А если и там получите лишь формальную отписку, идите на сайт ЦБ. Там есть интернет-приемная, которая работает с жалобами клиентов финансовых организаций.

- Мы делаем запрос в организацию по каждому случаю, она нам отвечает, мы рассматриваем и устанавливаем, было нарушение или нет. Если было, применяем меру. А бывают случаи, когда возникает неразрешимый спор, когда каждая сторона настаивает на своем. Тогда на помощь приходит такой инструмент, как контрольная закупка. И это окончательный вердикт. Если нарушения подтверждаются, мы штрафуем нарушителя, причем довольно серьезно, - объясняет Михаил Мамута.

СЛОВАРИК «КП»

Что вам могут впарить

Накопительное страхование жизни (НСЖ) - что-то среднее между страховкой и долгосрочным депозитом (на 5 - 10 лет). Вы каждый месяц вносите часть денег. Но при этом с первого же дня застрахованы на всю сумму, которая накопится за весь срок. Доходность по этому продукту, как правило, нулевая, вся прибыль уходит на оплату страховки. Еще один минус - деньги нельзя забрать досрочно. Точнее, можно, но придется заплатить комиссию. Чем раньше захотите забрать, тем больше будет комиссия.

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) - почти то же самое, что НСЖ, только выплаты по полису составят не больше той суммы, которую вы успели накопить на момент страхового случая. Плюс в том, что доходность по ИСЖ обычно выше, чем по накопительной страховке. А минус - прибыль зависит от ситуации на фондовом рынке. Если котировки акций падают, то и ваши сбережения тают.

Структурная нота - этот финансовый продукт часто называют аналогом обычного вклада, хотя он зачастую состоит из ценных бумаг. Обычно банк продает его как безопасное вложение. Мол, даже при негативном сценарии клиент получит назад от 90% до 100% вложенных денег. Но и большой прибыли «структурки» не приносят, потому что ее львиную часть съедает комиссия. И самый главный подвох - обычно в договоре указан форс-мажор. К примеру, если нота состоит из акций четырех компаний, то доход или убыток будет рассчитан по наихудшей акции. А если все четыре показали супердоход, банк выплатит куш не выше «потолка». Обычно это 10 - 15% годовых. Что немногим выше обычного вклада. Иными словами, все риски клиент берет на себя, а бОльшую часть прибыли банк забирает себе.

Доверительное управление - это услуга по управлению капиталом. Суть в том, что вы отдаете деньги менеджеру, а он их вкладывает в различные ценные бумаги. И пытается получить максимальную прибыль. Два минуса. Первый - большая комиссия. Управляющий берет и процент за управление (вне зависимости от результата), и часть полученной прибыли. Второй - никаких обязательств у менеджера нет. Если он ушел в минус, банк просто разведет руками и скажет: «Извините, не получилось».