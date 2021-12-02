Режиссер и сценарист Станислав Шелестов о виртуальной реальности, коротком метре и международных фестивалях

Станислав Шелестов и его команда

«Лучший триллер» на фестивале New York Movie Awards и «Лучшая Драма» в Милане на фестивале «Assurdo Film Festival», «Лучший режиссер» в Торонто в Канаде и в Остине штата Техас, в интервью “КП” рассказал о своем опыте съемки в формате Виртуальной Реальности и месте короткого метра в современном кино.

- Поздравляем с наградой за лучшую режиссуру на фестивале Thriller/Suspense Awards в Торонто. Много ли российских режиссеров принимают участие в международных фестивалях, по вашему опыту?

- Спасибо! Честно говоря, на международных фестивалях мне удавалось встречать не так много режиссеров из России. Очень редко, когда можно увидеть хотя бы двух в одной программе, но иногда это случается. Например, со мной на фестивале Reale в Милане был русский режиссер, который взял награду за лучший супер короткий метр. На крупные фестивали, в которых я принимал участие, присылают до 1500 фильмов. Из них организаторам нужно отобрать несколько десятков, которые войдут в программу показа. Очень здорово участвовать в таких фестивалях. Авторы там представлены со всех уголков планеты.

- Вы с детства мечтали стать режиссером?

- Кино всегда было большой частью моей жизни, и я точно знал, что хочу быть частью этого мира. Конечно, в детстве я и не думал о том, что хочу стать именно режиссером, это был долгий процесс, но любовь и интерес к рассказыванию историй была всегда. Я благодарен судьбе за возможность воплотить свои идеи в жизнь и поделиться ими со зрителями.

- Вы снимаете кино «на злобу дня». Ваши фильмы поднимают остросоциальные вопросы - “Like.Share.Repost” - о последствиях увлечения соцсетями, “Да, дорогая!” - о домашнем насилии. Кино - это всё-таки развлечение или у него должна быть какая-то полезная социальная функция?

- Развлечения - это уже очень полезная часть нашей жизни, помогающая справиться с повседневным давлением. Кино - это развлекательный продукт, у которого есть потрясающая особенность быть и тем и другим. Показанная на экране история, в первую очередь, должна увлекать, но если в нее заложить дополнительные смыслы, предложить зрителю тему для размышлений, фильм станет только лучше.

- У вас интересные, запоминающиеся зрителям персонажи в фильме «Like.Share. Repost.». И такой необычный чёрный юмор. Планируете ли вы полнометражную версию или даже сериал по фильму?

- Я думал об этом, так как персонажи нашли отклик у аудитории, и есть потенциал для большего количества историй. Рассматриваю идею расширения его до полнометражного фильма или, возможно, сериала. Самый частый вопрос, который возникает во время показов этого фильма: «Когда полный метр?».

- Кстати, а как понимают ваш юмор в других странах? Судя по фестивалям, он понятен в разных культурах?

- Да, я специально стараюсь писать так, чтобы юмор был понятен всем, независимо от страны. Например, на фестивале Austin Comedy Short в Техасе, где мне посчастливилось быть лично, зал смеялся именно на тех моментах, где это подразумевалось. Это было потрясающе. Фильм также завоевал награду за лучший Короткий метр на крупном фестивале в Индии, и это лишний раз доказывает, что все мы не такие уж и разные.

- Вы работаете с Decameron Art Studio, спектакли этой студии были с гастролями даже в Нью-Йорке. Что можете сказать об актерах этой студии?

Большинство актеров в моих фильмах - оттуда. Обычно мы проводим внутренний кастинг, так как сейчас у нас уже большой пул талантливых актеров. Например, Владимир Галимов и Ольга Листратова — актеры, которые занимались в Студии. Они отлично сыграли пару в фильме «Да, дорогая!» Эти актёры буквально оживили моих персонажей. Трудно представить на их месте кого-то ещё.

- Вы снимаете фильмы как в VR, так и в обычных форматах. Что сложнее?

- У каждого формата есть свои уникальные задачи. Традиционное кинопроизводство зависит от композиции кадра и движения камеры, а виртуальная реальность требует подхода с полным погружением зрителя. Везде есть свои сложности, но мне нравится исследовать разные стили и техники для создания историй. На тот момент ещё не существовало монтажных программ, которые бы помогали спокойно монтировать такие изображения в формате 360 градусов. Поэтому пришлось буквально вручную сшивать изображения с 13 камер, чтобы получился фильм, где зритель может, надев очки, смотреть во все стороны.

- Как возникла идея снимать в виртуальной реальности? Для 2017 года игровой фильм в VR был из разряда чего-то очень нового и необычного.

- Меня всегда восхищал потенциал технологий. Это другой подход к кинопроизводству, и мне хотелось поэкспериментировать с этой новой средой. Специально под формат виртуальной реальности я написал три новеллы. Я горел этой идеей, очень хотелось тогда преодолеть все технические трудности и воплотить задумку в жизнь.

- Ваш VR фильм «Проблемы других» был тогда показан на Неделе российского кино в Лондоне в числе 12 лучших работ, таких, например, как «Номинальная империя» режиссёра Дениса Семёнова, предыдущий фильм которого («Между Петровым и Водкиным») показывали в Каннах. Вы планируете ещё снимать в виртуальной реальности?

- Для меня большая честь, что моя работа признана и показана наряду с такими выдающимися фильмами. Это свидетельство усердной работы всей моей команды, и приятно видеть, что наши усилия ценятся зрителями. Да, я думаю о новом масштабном проекте. Пока не буду раскрывать детали.

- У вас на счету три короткометражных фильма. Вы рассматриваете короткометражный фильм как отдельный вид искусства?

- Абсолютно. Такие фильмы дают уникальную возможность исследовать истории и идеи в сжатом формате. Они тоже могут быть сильными, как и полный метр. Я считаю, что они занимают особое место в мире кино. Будь то фестивали или стриминговые сервисы, интерес к короткометражкам растет. Люди могут смотреть их во время обеденного перерыва или в любой момент, когда у них есть свободные 5 - 10 минут. Появляются все новые стриминговые платформы специально для короткого формата.

- Что было самым сложным в вашем кинематографическом путешествии и как вы с этим справились?

- Одним из самых сложных аспектов для меня является совмещение разных ролей: сценариста, режиссера и монтажера. Быть полноценным автором кино сложно, но я нахожу это невероятно полезным. Я научился доверять своим инстинктам и полагаться на свою команду, чтобы извлечь максимум из каждого проекта.

- И напоследок - что вы планируете снимать дальше?

- В настоящее время я разрабатываю несколько проектов, в том числе полнометражный художественный фильм и сериал. Я также изучаю новые возможности в производстве виртуальной реальности. Моя цель — продолжать экспериментировать с различными жанрами и рассказывать уникальные, захватывающие истории, которые откликаются у зрителей по всему миру.

Фильмы Станислава Шелестова:

«Проблемы других» 16+

“Like.Share.Repost.” 16+

«Да, дорогая!» 16+