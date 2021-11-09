"До конца остался верен служебному долгу": У убитого мошенником под Петербургом правоохранителя остались трое детей и жена

Евгений Захаров. Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Ничего не предвещало, но совместная спецоперация полиции и СОБра Росгвардии в Санкт-Петербурге обернулась трагедией. Около 8 утра 9 ноября силовики приехали в один из домов на Пулковском шоссе (предположительно, это был дом № 52) задерживать предполагаемых преступников – не террористов или матерых убийц, вооруженных до зубов, а мошенников.

По предварительной информации, они «разводили» пенсионеров, пользуясь испробованной не раз схемой: звонили от лица «друга семьи» пожилым людям, огорошивали новостью о том, что кто-то из их близких попал в беду и сердобольно предлагали свою помощь в передаче денег, якобы, попавшему в беду родственнику. По неподтвержденным пока данным, в мошеннической группе было четыре человека (трое россиян и один украинец) – обязанности между ними были поделены : одни «сидели на телефоне», другие ездили по домам собирать наличность.

Как раз об одной из таких вылазок и стало известно питерской полиции, которая вместе с Росгвардейцами приехала брать подозреваемых в мошенничестве с поличным. Но операция, которая, в теории, должна была пройти без эксцессов, закончилась гибелью одного из силовиков. Во время захвата, один из членов «группы обманщиков» просился наутек. Он прыгнул за руль фургона Fiat Ducato, припаркованного у дома потерпевших, и попытался, было, улизнуть. Но путь ему преградил 48-летний оперуполномоченный, сотрудник отряда быстрого реагирования «Гранит» подполковник полиции Евгений Захаров. Злоумышленника это не остановило: он отчаянно надавил на газ, сбил СОБРовца, переехал его и скрылся. От полученных травм Росгвардеец скончался на месте. Когда бригада «скорой» приехала на место происшествия, Захаров уже был мертв.

В городе тут же был объявлен план «Перехват». И меньше, чем через час человек, подозреваемый уже не только в мошенничестве, но и в убийстве, был в руках полиции. Его задержали в окрестностях городка Мурино, в 14 километрах от Санкт-Петербурга.

Питерское управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело по статье ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Фигурантом по нему проходит 38-летний мужчина – личность переехавшего Росгвардейца подозреваемого, установлена, но пока не разглашается. Сейчас, по информации пресс-службы СК, решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения. Кроме того, также рассматривается вопрос о награждении Евгения Захарова медалью за мужество.

- Оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит» подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров в сложной ситуации проявил мужество и до конца остался верен служебному долгу, - рассказали о сослуживце в Росгвардии. - Он был заботливым мужем и отцом, надежным товарищем, готовым в любой момент прийти на помощь, с полной самоотдачей относился к службе и неоднократно проявлял решительность, стойкость и высокий профессионализм в боевых ситуациях.

Про погибшего под колесами полицейского известно, что он родился в городе Ковдор Мурманской области, служил в органах с 2003 года, в СОБР «Гранит» - с 2016-го. Как ветеран боевых действий и контртеррористической операции, награжден медалью Суворова, а также медалью «За отличие в охране общественного порядка». У него осталась семья - жена и трое детей. По сообщению пресс-службы Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, им Росгвардия окажет им всяческую поддержку.

Есть в той истории грустная нелепость. Так сложилось, что именно сегодня, 9 ноября, СОБР празднует свой профессиональный праздник – День образования специальных отрядов быстрого реагирования.