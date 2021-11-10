Столичный орнитолог посоветовал кормить птиц энергетическими таблетками

Сейчас как раз наступает та самая пора, когда птицы нуждаются в нашей помощи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И всё же сколько бы мы ни писали, каждый год одно и то же. Стоит в парке на берегу пруда очередная мамаша и скармливает несчастным кряквам целую буханку ржаного хлеба. Того самого, который противопоказан не только уткам, но и всем остальным птицам. Да ещё ребёнка учит делать то же самое. После чего школьник идёт домой в полной уверенности, что спас пернатых от голодной смерти.

А те в то же самое время корчатся в муках. Потому как от чёрного хлеба (да ещё в больших количествах) нарушается микрофлора желудка. Что приводит к интоксикации, а иногда и к смерти. Это как дать человеку кусок протухшего мяса. Или бутылку палёной водки.

Хорошо ещё, если возле водоёма висит информационный щит с перечнем продуктов, которыми можно угощать уток. В основном это зелёные овощи (капуста, салат, огурцы и тд). В качестве лакомства также сгодится творог, разваренные крупы (перемешанные с рубленой сырой печенью) и даже собачьи консервы (сухие, которые в гранулах).

Сейчас как раз наступает та самая пора, когда птицы нуждаются в нашей помощи (не только водоплавающие, но и все остальные). Стоит только первому снегу укрыть поверхность земли и ударить заморозкам, у пернатых начинается серьёзная работа по поиску пропитания (не говоря уже о лютой зиме, когда дубак минус десять и деревья стоят обледенелые как в стихах Есенина).

РЯДОМ С КОРМУШКОЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КУСТЫ

С утками разобрались - главное правило, нельзя чёрный хлеб, лучше порубить обычной капусты или принести фруктов (тоже кусочками, чтобы было удобно есть).

А чем потчевать лесных певчих птичек?

По словам руководителя АНО «Орнитарий» Вадима Мишина, вариантов масса. От самых известных и простых (это сырые семечки или сушёные ягоды) до более редких (вплоть до плавленого сырка - того самого, который в советское время стоил 15 копеек, а сейчас рублей 10-12).

- Если речь идёт о лесопарке, то лучше всего приносить продукты в кормовые зоны, - сообщил сайту KP.ru орнитолог. - Чтобы на одном пятачке были кормушки разных размеров. У одних лётка для крупных птиц (лётка - это вход, через который пернатые попадают внутрь), у других - для мелких. Как говорится, чтобы всем хватило. А то, бывает, висит кормушка, а какая-нибудь лазоревка или королёк («московский колибри») не могут в неё попасть. Потому что высокая конкуренция. И слетаются более крупные виды.

По словам Мишина, такую кормовую зону можно организовать в любом дворе. Во-первых, её сразу будет видно любому прохожему. И он не будет бросать семечки или орехи абы куда, а распределит их по кормушкам. Во-вторых, еда в таких столовых редко заканчивается. Даже если самый матёрый активист, который организовал этот общепит, куда-нибудь уехал и перестал приносить еду.

- Среди обязательных условий есть только одно, - рассказал Вадим Мишин. - Это наличие рядом кустарников. Чтобы маленькие птички сами не стали добычей хищников (например, сов или ястребов). В случае опасности, они используют кусты как прикрытие. А так. Укромное местечко подальше от дороги. Да пять-шесть кормушек с разными лётками.

Сделать правильную кормушку - дело на самом деле нехитрое. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

АЙ-ЛЮЛИ, АЙ-ЛЮЛИ, МЫ ТАБЛЕТОЧКИ ЕДИМ

Дальше пройдёмся по меню.

Основное - сырые семечки, просо (неочищенное пшено), просушенные ягоды, несолёное сало, фарш, творог, кусочки сырого мяса.

И экзотическое.

- Можно угостить лесных птиц... энергетическими таблетками.

Чем, чем, чем?

- Таблетками, - улыбается Вадим Мишин. - Рецепт очень простой. Берётся любая формочка (вплоть до маленькой кофейной кружки или какой-нибудь глубокой пластиковой крышки). Внутрь насыпается геркулес - и заливается топлёным жиром. Особенно хорошо, бараньим. Он застывает и получается такая таблеточка. Очень вкусная. И полезная. Особенно зимой.

Повезёт той птице, которой попадётся такой ништячок.

- Есть и другие рецепты, за которые взрослые берутся чаще всего вместе с детьми, - добавил орнитолог. - То есть это и развлечение такое (поделка собственными руками), и гуманитарная помощь городским птицам. Например, можно сделать съедобные бусы. Тоже берутся небольшие формочки. Засыпаются дроблёным овсом. Туда же можно геркулес и сорго. Затем вся эта мешка пропитывается подсолнечным маслом и также заливается жиром. Как затвердеет, можно скатать шарик. И, конечно, не один. Некоторые вешают такие лакомства во дворе на ёлку. И даже подкрашивают их пищевыми красителями (для красоты). Птицы обязательно найдут такую вкуснятину.

КОНКРЕТНО - ЧЕМ МОЖНО КОРМИТЬ

Утки - универсальный комбикорм (продаётся на птичьем рынке или в зоомагазинах, 40 руб/кг), мешанка из овощей и сырого мяса, собачьи или кошачьи консервы (сухие), порезанные на кусочки фрукты, свежие овощи (лучше всего зелёные).

Синицы, снегири, скворцы, дятлы, поползни, сойки, свиристели - сырые семечки, фарш, сырок «Дружба», семена рапса, творог, отварная гречка, орехи, кусочки яблока, просо, сухофрукты.

И ЧЕМ НЕЛЬЗЯ

Хлеб, солёное сало, любые виды фастфуда, копчёности, жареное и сладкое.

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