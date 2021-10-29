Редкие виды краснокнижных животных возвращаются в Москву

Фото: mos.ru

Среди различных ассоциаций, которые вызывает наша столица, есть давно устоявшиеся образы. Такие как Кремль, метро, ВДНХ, старый Арбат с его переулками. Те, кто в Москве ни разу не был, часто представляет её как нечто гигантское и бетонное (с бесконечными развязками и небоскрёбами).

А наша столица, меж тем, является самым зелёным мегаполисом в мире - более 49% её площади занимают озеленённые территории (только вдумайтесь). И в их черте, как ни странно, обитают самые различные животные, вплоть до диких лосей, кабанов, лис. И встречаются редкие виды растений.

Для того, чтобы вести учёт этого биоразнообразия (и всячески оберегать его), в 2001 году в Москве основали свою собственную Красную книгу, которая претерпела уже три редакции. Подготовка последнего выпуска началась в 2019 году. И в нём уже сейчас гораздо больше представителей флоры и фауны, нежели в предыдущих изданиях.

Скажем, 20 лет назад на природных территориях Москвы было 282 вида краснокнижных животных (среди них млекопитающие, птицы, земноводные, рыбы и тд), сейчас их уже 348. Не отстают и растения с грибами - в 2001 году их было 167, в настоящий момент - 221. Всего ККМ насчитывает 569 видов..

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы пояснили, что в столице с каждым годом становится больше особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Даже из названия понятно, что это отдельный защитный статус, запрещающий не только любую застройку, но даже ловлю бабочек.

Сейчас в Москве 142 ООПТ общей площадью 19,6 тыс га, 6 из них были образованы в этом году.

К тому же к городу, как мы помним, присоединили два огромных округа - Троицкий и Новомосковский, увеличив площадь столицы в 2,5 раза. Именно там, например, в лесопарковой зоне недавно обнаружили редкие грибы, которые сразу и внесли в новую редакцию Красной книги города Москвы. Это трутовик разветвленный и решеточник красный.

- Кроме этого, в столице за последние десять лет высажено порядка 10 млн деревьев и кустарников, - напомнил «КП» руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. - Несмотря на интенсивное развитие, город сохраняет естественную природу. В его черте обитает более 500 видов животных и растений, охраняемых законом.

СОЛОВЕЙ МОЙ, СОЛОВЕЙ

И действительно в новостных сводках столицы очень часто попадаются трогательные заголовки о том, что в Москве в очередной раз кто-нибудь замечен. В понедельник это белолобый гусь, во вторник - белоспинный дятел, в среду - лишайницы-сестрицы и краеглазки эгерии (это бабочки), в четверг - ондатры и ящерицы, а в пятницу - черепахи (никаких шуток).

Среди них есть те, кто и так обитал в наших краях, но давно не показывался. И те, кто замечен впервые. Можно сказать, случайно.

Как это вышло, например, с чернозобой гагарой. Это северная птица, довольно редкая для нашей местности. На глаза орнитологов попалась в конце августа этого года - в районе Строгино у Щукинского полуострова. Прилетела, вероятно, с верховьев Волги - вполне возможно, что не одна. Лет 70 назад этот вид был широко представлен в Московской области, но впоследствии границы ареала сдвинулись к северу (километров на 200-300).

Некоторых птиц - более популярных для Москвы - наблюдатели ищут целенаправленно. В частности, соловьёв. Среди этих пернатых даже провели отдельную перепись. В ней - наряду со специалистами Департамента природопользования - участвовали волонтёры и обычные жители. Весной и летом этого года они отмечали географические точки, где было услышано соловьиное пение, и сообщали о них организаторам акции. Общая цифра по всему городу - 175 птиц. Больше всего соловьёв оказалось в Битцевском лесу, а также в зелёных зонах Восточного и Зеленоградского округов (точные адреса можно найти на интерактивной карте, которую обновили по итогам учета, на сайте ГПБУ «Мосприрода» - http://mospriroda.ru/uchet-solovyev/). Кстати, в столице эта чудесные птицы в Красную книгу не занесены, однако «включены в список животных, которые нуждаются в постоянном контроле и наблюдении». За неприхотливость и любовь к городу соловьёв называют урбофилами - для комфортной жизни им достаточно зарослей кустарника.

ИЗ 52 ВИДОВ ПТИЦ 19 НАХОДЯТСЯ ПОД ОХРАНОЙ

Продолжая пернатую тему.

В начале октября в Москве была проведена ещё одна перепись птиц, но более масштабная - в рамках акции «Eurobirdwatch-2021». Это международный проект, который занимается учётом птиц в странах Европы и Азии. И Россия - не исключение. Если говорить о столице, то за два дня волонтёры зафиксировали более 3200 птиц. Это, на минуточку, 52 вида, 19 из которых краснокнижные.

Как сообщили «КП» в Департаменте природопользования, наиболее любопытные среди них - лысуха, юрок, обыкновенная пустельга, желна, ястреб-перепелятник и некоторые другие.

Также во время проведения акции фиксировались и более привычные виды. Такие как кряквы, большие синицы, сизые голуби, воробьи, вороны, дрозды-рябинники, хохлатые чернети и другие.

Всего в России было учтено 191 945 особей птиц - по этому показателю в общем списке стран мы занимаем восьмое место. На первом Финляндия (умудрились насчитать 1 550 080 пернатых). На втором Швеция (1 505 958 птиц).

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ПОСЛЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Некоторые птицы возвращаются в естественную среду из рук человека. На территории ТиНАО есть Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, откуда периодически выпускают пернатых. Почти все - после лечения и реабилитации. Подранки, травмированные, подхватившие инфекцию и тп. Чаще всего птиц приносят неравнодушные люди.

В прошлом месяце на свободу были выпущены (в разном количестве) ворон, сова ушастая, неясыть, пустельга, кряква, огарь, ястреб перепелятник, чайка, чеглок. Как пояснили в Департаменте природы, некоторые из этих птиц также относятся к редким, находящимся под угрозой исчезновения и уязвимым видам животных, занесенным в Красную книгу города Москвы. Их выпуск поможет создать устойчивую популяцию этих видов в границах города.

Всего в Центре реабилитации содержится 547 животных (среди них есть даже львы и волки).

КОНКРЕТНО

Красная книга города Москвы (3-я действующая редакция)

Животные, виды

- млекопитающие – 23

- птицы - 90

- пресмыкающиеся - 5

- земноводные - 8

- рыбы - 16

- беспозвоночные - 206

Всего - 348

Растения и грибы, виды

- сосудистые растение - 128

- моховидные - 24

- водоросли - 3

- лишайники - 30

- грибы - 36

Всего - 221

КТО ЕЩЁ

Бобры

Бобр. Фото: mos.ru

Краткое описание. Самые крупные грызуны в России. Знамениты тем, что умеют валить деревья, сгрызая ствол почти под самый корешок. Ими же в основном и питаются (ивы, осины, берёзы, тополя).

Где замечены: берега Яузы, Сетуни, Москвы-реки и Химки.

Статус: Красная книга города Москвы, 3-я категория редкости.

Обыкновенная летяга

Обыкновенная летяга. Фото: mos.ru

Краткое описание. С виду обыкновенная белка. Однако у этого вида между передними и задними лапами есть характерная кожная складка, которая, как в мультике, помогает летяге планировать в воздухе между деревьями.

Где замечена: Ульяновский лесопарк (в Ново-Переделкине).

Статус: Красная книга Московской области, 3-я категория редкости.

Обыкновенная летяга. Фото: mos.ru

Зайцы русак и беляк

Заяц-русак. Фото: mos.ru

Краткое описание. Ушастые обитатели леса. Летом оба серые. Но русак по размеру немного крупнее и больше предпочитает открытые поляны, в отличие от беляка, который редко выходит из чащи.

Где замечены: памятник природы «Серебряный Бор».

Статус: Красная книга города Москвы, русак 1-я категория редкости, беляк 2-я категория редкости.

Чёрный коршун

Чёрный коршун. Фото: mos.ru

Краткое описание. Крупная хищная птица с тёмно-бурыми, почти чёрными перьями. Среди особых примет - раздвоенный хвост. Питается мелкими млекопитающими, земноводными, рыбой и подножным кормом.

Где замечен: ЗелАО.

Статус: Красная книга города Москвы, 2-я категория редкости.

Лесная куница

Лесная куница. Фото: mos.ru

Краткое описание. Маленький, быстрый и хитрый хищник, умеющий лазить по деревьям не хуже обезьяны. Имеет красивый и тёплый мех. Ведёт ночной образ жизни. А потому встретить этого зверька большая удача.

Где замечена: Измайловский лесопарк - вблизи Декоративного пруда (чуть раньше попадалась в Битцевском лесу, в ландшафтном заказнике «Тёплый стан», в Крюковском лесопарке и на других территориях).

Статус: Красная книга города Москвы, 2-я категория редкости в границах города и 3-я категория редкости на недавно присоединенных территориях.

Осоед

Осоед. Фото: mos.ru

Краткое описание. Хищная птица покрупнее вороны. Чаще всего, с буроватым верхом и светлым низом. Глаза жёлтые. На сером хвосте имеет три чёрные полоски, которые особенно хорошо заметны во время полёта.

Где замечен: природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино».

Статус: Красная книга города Москвы, 0-я категория редкости (практически исчезнувший вид).

Серая утка

Серая утка. Фото: mos.ru

Краткое описание. Эту птицу в последний раз видели в Москве в 1960 году. Имеет серый монотонный окрас. По размеру - меньше кряквы. Питаются в основном растениями, но во время выращивания утят не брезгуют и животным кормом.

Где замечена: памятник природы «Серебряный Бор» (озеро Бездонное).

Статус: Красная книга города Москвы, 0-я категория редкости (практически исчезнувший вид).

Горностай

Горностай. Фото: mos.ru

Краткое описание. Небольшой и очень милый зверёк, имеющий длинное тело и короткие ножки. Хищник семейства куньих. Питается мышевидными грызунами. Отлично плавает.

Где замечен: Царицынский парк, Битцевский лес, ландшафтные заказники «Тропарёвский» и «Теплый стан».

Статус: Красная книга города Москвы, 1-я категория редкости.

Лысуха

Лысуха. Фото: mos.ru

Краткое описание. Водоплавающая птица, узнать которую можно издалека. Окрас чёрный, клюв светлый, на лбу белая отметина. Питается в основном водорослями, а также молодыми побегами и листьями.

Где замечена: природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино», природно-исторический парк «Москворецкий», заказник «Долгие пруды».

Статус: Красная книга города Москвы, 1-я категория редкости.

Прыткая ящерица

Прыткая ящерица. Фото: mos.ru

Краткое описание. Имеют разный окрас - коричневый, зелёный, серый. Длина - около 25 см, причём 60% этой длины приходится на хвост. Название получили за свою способность быстро двигаться.

Где замечены: природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино».

Статус: Красная книга города Москвы, 1-я категория редкости.

Речная крачка

Речная крачка. Фото: mos.ru

Краткое описание. Эту птицу также называют речной ласточкой. Изящная, миловидная, она имеет довольно длинный красный клюв с чёрным пятнышком на кончике, розовые лапы и раздвоенный хвост. Зимует на Чёрном море и на юге Каспия.

Где замечена: природный заказник «Долина реки Сетунь».

Статус: Красная книга города Москвы, 2-я категория редкости.

Мохноногие пчёлы

Мохноногие пчёлы. Фото: mos.ru

Краткое описание. Дикие. Живут поодиночке в земляных норках. Собирают пыльцу с цветущих летних трав. В основном это цикорий, васильки и другие.

Где замечены: природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино».

Статус: Красная книга города Москвы, 3-я категория редкости.

Рыжие лесные муравьи

Рыжие лесные муравьи. Фото: mos.ru

Краткое описание. Находятся под угрозой исчезновения, являясь при этом важной частью экосистемы (уничтожают массу вредителей). Имеют красноватый окрас. В одном муравейнике проживает до 1 млн особей.

Где замечены: природная территория «Долина реки Битцы».

Статус: Красная книга города Москвы. Этот вид муравьёв и тонкоголовые муравьи занесены в Красную книгу Москвы под 1-ой категорией редкости в старых границах города и под 2-ой на недавно присоединённых территориях.

Зорька

Зорька. Фото: mos.ru

Краткое описание. Миниатюрная белая бабочка с оранжевыми пятнами на крыльях. Считается воплощением грации, хрупкости и красоты. И в различных сказаниях предстаёт как богиня зари, несущая дневной свет.

Где замечена: природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево».

Статус: Красная книга города Москвы, 3-я категория редкости.

КСТАТИ

Всего в Красной книге Москвы шесть категорий редкости, в том числе нулевая.

0 - Виды, которые практически исчезли.

1 - Находятся под угрозой исчезновения.

2 - Редкие или малочисленные виды.

3 - Уязвимые виды, чья численность может сократиться за короткий промежуток времени.

4 - Виды, для установления статуса которых на территории Москвы данных в настоящее время недостаточно (такими являются лесные мышовки, например).

5 - Те виды, которые восстановились, чья численность возросла до безопасного для них уровня.

«ДЕСЯТЬ МИНУТ ХОДЬБЫ - И Я В ЛЕСУ»

В чём кайф особо охраняемых природных территорий? В том, что они дикие, малолюдные, свежие и пахучие.

В их черте нет киосков с шаурмой. Нет каруселей и фонтанов. Иногда даже нет скамеек и фонарей. А только деревья, кустарники, мелкие речушки, прудики, разнотравье и птицы.

Вечером после рабочего дня прогулка по такому парку напоминает релаксацию. В таком месте рука не поднимется что-то выкинуть. По крайней мере, у нормального человека.

Идёшь и не веришь, что ты в Москве. Некоторые даже грибы умудряются собирать.

А один мой знакомый на полном серьёзе заблудился в Битцевском лесу. Этот лес по площади один из самых больших в столице (уступает разве что Лосиному острову).

Ну и вот. Сошел мой товарищ с общей тропы. И попёрся через валежник куда-то в сторону Зюзино. Десять минут шёл. Двадцать. Тридцать. Никакого просвета. Хорошо, мобильник оказался активным. Начал мне названивать. Вроде как в шутку. Мол, не могу найти выход, а скоро уже стемнеет. Путём невеликих усилий (с помощью айфоновской карты) выяснили, что он находится в 1,5 км от выхода. Там я его и встретил.

И вообще, как житель Ясенева, я очень люблю гулять в этом лесопарке. Пять лет гуляю, а до конца эту территорию так и не изучил. Среди её достопримечательностей, прежде всего, выделяют, конечно, природу (дубы по 190 лет, вековые липы, многочисленные ручьи, больше 100 видов птиц, в том числе краснокнижных), курганные захоронения вятичей (XII век, между прочим), огневые точки времён Великой Отечественной войны, небезызвестная усадьба «Узкое», старинный родник и многое другое.

...Довольно часто на лесных тропах замечаю бёрдвотчеров. Это люди, которые наблюдают за птицами. Некоторые из них приносят с собой обыкновенный бинокль. А кто-то целую установку с гигантскими объективами. Среди любителей-орнитологов, в том числе, европейских, это довольно популярное движение. Бёрдвотчеры не только наблюдают, но и фотографируют пернатых. Удачные снимки потом можно продать в журнал. Или отправить на какой-нибудь конкурс.

...Самое приятное, что Битца находится буквально под боком от моего дома. Десять минут - и вот она та самая сказка. Лесная. Краснокнижная. Живая.

Глаза закрыл и стоишь как памятник. Не слыхать ничего. Хотя до Севастопольского проспекта рукой подать.