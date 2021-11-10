Москвич снял загадочные цифры в небе над Турцией

Изначально корреспондент «КП» фотографировал закат и на облака-цифры не обратил внимания. Фото: Александр РОГОЗА

Загадочное метеорологическое явление случайно сфотографировал во время отпуска в Турции специальный корреспондент kp.ru Александр Рогоза.

- Изначально я просто снимал с пляжа закат над морем, - говорит журналист. - Сделал несколько фото и видео, а когда солнце село, ушел. И уже потом, когда показывал снимки семье, дочка обратила внимание на странные «цифры» в небе, в которые скрутились облака. Присмотрелся, - действительно похоже. Как будто в ряд выстроились 9, 1, 7 и 4. Телефон зафиксировал время съемки. По снимкам получалось, что спустя 5-6 минут цифры практически полностью рассеялись.

Пересмотрев съемку того вечера, журналист обнаружил, что «цифры» есть и на других кадрах. Фото: Александр РОГОЗА

Итак, место действия - средиземноморское побережье турецкой Аланьи. 8 ноября, понедельник. Время съемки - 18:24-18:30.

Даже скептики соглашаются с тем, что цифры, по крайней мере, три из четыре, действительно видны отчетливо. И что это? Знак какой-то?

«ТАМ ЕЩЕ ДВЕ СЕМЕРКИ»

- Это очень интересное фото! - говорит нумеролог Фарида Красавкина. - Я и сама стараюсь обращать на подобные «знаки». Давайте попробуем расшифровать, что это может означать.

Красавкина объясняет значение каждой из этих цифр.

- Девять - это мудрость, опыт, проявление себя. Единица - умение договариваться. Семь - цель. Четверка - труд. Я внимательно изучила фото, и мне кажется, что облака над этими четырьмя цифрами похожи на еще две семерки. Видите?

Между первым кадром, где запечатлены и цифры, и последним, когда они почти исчезли, прошло 6 минут. Фото: Александр РОГОЗА

Вглядываюсь. Возможно, есть некие очертания, да.

По словам нумеролога, цифры в небе, если являются неким сообщением, обращены, скорее всего, не к конкретному человеку, а к целой местности. Городу или даже стране. То есть, Турции.

- Чтобы точно расшифровать послание в таком случае, нужно учитывать огромное количество факторов. Какие энергии несут цифры, что дают в сочетании друг с другом. Но в целом это явление может говорить о том, что страна идет к каким-то важным для себя, масштабным событиям. Страна может получить от него грандиозную выгоду, если подойдет к решению мудро и сможет договариваться о компромиссах.

Нумеролог Фарида Красавкина.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ВЕТЕР

Впрочем, официальная наука относится к загадочным цифрам скептически.

- Это так называемый кумулус - кучевые облака, облака среднего яруса, - объяснил сайту KP.RU ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - Почему они в какой-то момент могут складываться так или иначе, наука объяснить не может. Но основной фактор - ветер. Те облака, на которые вы указываете, находятся на высоте 3-4 километров и, думаю, примерно в 2-3 километрах от берега. Получается, что от места съемки до этих облаков «по диагонали» около 5 километров.

По словам эксперта, вообще находится немало желающих искать в небе какие-либо знаки.

- Кто-то, видя в небе оставленные самолетами конденсационные следы, утверждает, что «это идет распыление каких-то веществ». Бред, в общем. На самом деле все объясняется физикой. Такой след остается как горячий выхлоп воздуха из двигателя на большой высоте в 8-10 километров, где низкое давление и температура воздуха примерно -50-60 градусов. И, в зависимости от ветрового режима, облака могут постепенно скручиваться в красивые нити.

А ЕСЛИ ЭТО ДАТА?

К слову, некоторые знакомые нашего журналиста рассмотрели на снимке не 9, 1, 7, 4, а 1, 9, 1, 7. Намек на какое-то напоминание неспокойного 1917-го?

А если действительно рассматривать цифры как дату? Например, вот так: 9.1.74. То есть, 9 января 1974 года. Гуглим, что же этакого случилось в этот день. Но ничего не находим. Пытаемся найти какие-то важные события, от 9 января 1874 года, 1774-го и далее. Ничего.

Или речь идет о будущем, 2074-м?

Словом, загадка.

А вы, уважаемые читатели, что видите?

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