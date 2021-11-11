ВКонтакте отпразднует 200-летие Достоевского: спектакль, квест, тематический видеораздел и викторина

ВКонтакте покажет спектакль «Достоевская. Сны Анны» московского театра МОСТ

ВКонтакте подготовила специальный проект к юбилею писателя. На платформе станет доступна трансляция спектакля «Достоевская. Сны Анны» театра МОСТ — впервые в социальных сетях. Тематический раздел в VK Видео объединит трансляции постановок и образовательных лекций, фильмы и сериалы об авторе. Также пользователи ВКонтакте смогут проверить, насколько хорошо знают Достоевского, и поделиться своей любимой цитатой из его жизни и творчества.

Трансляция спектакля

ВКонтакте покажет спектакль «Достоевская. Сны Анны» московского театра МОСТ. Трансляция пройдёт 11 ноября в 20:00 в сообществе «Культура ВКонтакте». Пересмотреть запись в свободном доступе можно будет до 15 ноября.

Спектакль «Достоевская. Сны Анны» раскрывает характер писателя через историю его любви. В центре сюжета — вторая жена Достоевского, Анна Григорьевна. Она посвятила всю жизнь мужу и стала его музой: помогала создавать произведения, которые известны на весь мир. Постановка объединяет документальный сюжет и художественные образы. В её основе — книга воспоминаний Анны Григорьевны.

Режиссёром спектакля стал Георгий Долмазян, лауреат российских и международных премий, автор работ «Иллюзион», «Удача по скрипке», «Как важно быть серьёзным». Инсценировку написала Мила Денёва — филолог, театровед, автор диссертации по творчеству Достоевского. А роль Анны Григорьевны исполнили пять разных актрис — в зависимости от времени повествования.

Викторина в «Культуре ВКонтакте»

К 200-летию Достоевского в сообществе «Культура ВКонтакте» пройдёт викторина о писателе. Она состоится 11 ноября в историях сообщества. Позже она будет доступна в сюжетах.

Подписчики «Культуры ВКонтакте» смогут проверить, насколько близко знакомы с жизнью и творчеством автора. Для этого им предстоит ответить на несколько вопросов. Например, правда ли, что Достоевский продал роман «Игрок», чтобы погасить долги. Или что его должны были казнить, но в последний момент помиловали.

Квест «Читай-Играй»

Пользователи ВКонтакте могут присоединиться к квесту «Читай-Играй», который посвящён Достоевскому. Участникам нужно найти отсылки к произведениям писателя и ответить на вопросы о его биографии.

Квест доступен онлайн в мини-приложении «Читай-Играй». А жители 12 российских городов могут выполнять задания и офлайн: в книжных магазинах и библиотеках. У них будет шанс выиграть главный приз — мобильную библиотеку от ЛитРес. Также все участники квеста смогут получить подарки от магазинов «Читай-город» и «Буквоед», наборы книг и мерч.

Организатором акции стал всероссийский проект ЮФ. Его цель — сделать чтение более популярным среди молодого поколения.

Тематический раздел в VK Видео

На витрине «Видео» ВКонтакте появится специальный раздел ко дню рождения Достоевского. Он объединит образовательные лекции, трансляции литературных фестивалей, фильмы и сериалы о жизни писателя, а также спектакли по его произведениям от партнёров VK Видео: Национального драматического театра России (Александринского театра), Камерного драматического театра «Левендаль», театров «Санктъ-Петербургъ Опера», «Балет Москва» и других. Каждый зритель VK Видео может найти ролики по своим интересам и посмотреть их в самом высоком качестве до Full HD и 4К.

Словами Достоевского

К 200-летию писателя ВКонтакте предложит пользователям опубликовать запись или историю с цитатой Фёдора Михайловича, чтобы поразмышлять о жизни, любви и человечестве. Предложение поделиться одной из цитат увидят любители литературы и творчества автора в ленте новостей. Также выбрать афоризм можно в мини-приложении «Рассказать друзьям».

Ранее ВКонтакте рассказала о жизни Довлатова: подготовила специальный проект к его юбилею. Пользователи социальной сети смогли увидеть фильм «Довлатов» о нескольких днях из жизни писателя, а также главные события литературного фестиваля «День Д». Кроме того, на своей странице можно было поделиться цитатой автора — например, «В любой ситуации необходима какая-то доля абсурда» или «Зарплата хорошая, но маленькая».