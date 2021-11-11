500 лекторов выступят в полуфинале конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание»

Оценивать лекции будут жюри конкурса и слушатели. Все желающие могут посмотреть полуфинал на сайте общества «Знание» и в сообществе ВКонтакте. Во время выступлений спикеров на экране будет появляться окошко с голосованием, где можно будет поставить свою оценку.

По итогам выступлений в дистанционном формате в финал выйдут ТОП-100 лучших лекторов. По приглашению общества «Знание» 100 финалистов приедут в Москву и прочитают лекции на площадках ведущих вузов страны, среди которых МГУ, МАИ, РГГУ и многие другие. На основе оценок московской аудитории будет сформирован список из 50 победителей. Торжественная церемония награждения состоится 1 декабря.

В полуфинал конкурса «Лига Лекторов» вышли участники, получившие высокие оценки экспертного жюри за видеолекции, которые они присылали на конкурс. Самыми активными регионами – участниками видеоконкурса стали Московская, Ленинградская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская области и Красноярский край. География полуфиналистов включает в себя самые дальние точки страны: г. Долинск Сахалинской области, г. Надым Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Черкесск Карачаево-Черкесской Республики.

Более половины полуфиналистов люди до 35 лет – это студенты, школьные учителя, преподаватели вузов, ученые, журналисты, блогеры, педагоги. Среди участников есть дирижёр оркестра, военный комиссар и несколько профессиональных спортсменов. Темы выступлений самые разные - от научных тем до лекций по здоровому питанию и карьерным трекам. Например, «История музыки за 30 минут», «Бизнес-леди Российской империи XIX века», «Введение в Теорию решения изобретательских задач», «10 лайфхаков тайм-менеджмента».

Экспертное жюри распределяется в соответствии со своей сферой деятельности по 8 номинациям: наука и технологии, культура и искусство, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг. Это авторитетные деятели науки, искусства, профессора и доктора наук ведущих российских ВУЗов, руководители профильных компаний и исследовательских центров.

Почти треть видеоматериалов (33%) была прислана по направлению «Социально-гуманитарные науки» – лекции на темы истории, философии, политологии, социологии, психологии, логики. На втором месте лекции по направлению «Карьера и бизнес» (27%): финансовая грамотность, тайм-менеджмент, лидерство, построение карьеры. Третий результат по числу полуфиналистов заняла номинация «Медиа и маркетинг» (11%).

«Наши конкурсанты серьезно подошли к этапу видеолекций. Для нас, безусловно, главным было содержание лекций, актуальность выбранной темы и то, насколько лектор доступно преподносит материал для широкой аудитории. Среди наших спикеров – люди самых разных профессий, которых объединяет желание получать и отдавать знания. Мы стремимся к тому, чтобы конкурс стал социальным лифтом для просветителей, который позволит победителям получить доступ к лучшим площадкам страны и самой широкой аудитории», - отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Конкурс Российского общества «Знание» нацелен на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний, готовых ими делиться с аудиторией. Напомним, что всего было зарегистрировано 2553 уникальные заявки из 80 регионов России. Конкурс проходит по восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг на сайте.

Все финалисты конкурса получат доступ к комплексной образовательной программе Российского общества «Знание» в образовательном продюсерском центре «Машук». Победители «Лиги Лекторов» получат почетный статус лектора Российского общества «Знание» и будут приглашены к участию в просветительских мероприятиях Общества.

С полным списком лекторов, прошедших в полуфинал, можно познакомиться по ссылке: https://ligalektorov.znanierussia.ru/pdf/list.pdf.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года ¬– Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). В 2016 году Общество было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир. Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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