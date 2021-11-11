Корпоративное волонтерство становится неотъемлемой частью российских компаний

Представители 300 компаний из 15 стран делились опытом в онлайн и офлайн-форматах

9 ноября 2021 года состоялся Х юбилейный международный форум «Корпоративное волонтерство». Организаторами мероприятия выставили Ассоциация менеджеров, Национальный совет по корпоративному волонтерству и Общественная палата Москвы при поддержке Министерства экономического развития России.

На площадке встретились более 80 спикеров в 10 секциях. Представители 300 компаний из 15 стран делились опытом в онлайн и офлайн-форматах. В центре обсуждений находились практики в области спортивного и эко-волонтерства, развития территорий присутствия, продвижения волонтерских программ. Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией менеджеров и «Русской медиагруппой».

«Сегодня десятый раз Ассоциация менеджеров собирает форум, посвященный корпоративному волонтерству. За это время сформировались новые вызовы, по-новому структурировалась вся работа крупнейших компаний. Корпоративное волонтерство стало успешной управленческой практикой, которая, с одной стороны, позволяет сплотить трудовые коллективы для помощи социуму на территориях присутствия компании, с другой – повысить эффективность труда. В рамках программ корпоративного волонтерства можно найти лидера предприятия, понять квалификацию работников, объединить сотрудников вокруг целей компании», - сказал президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин на открытии форума.

Директор по корпоративной стратегии Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE) Лорри Фостер сделала акцент на трех тенденциях. Первая – это рост виртуального волонтерства, проявивший себя по время пандемии коронавируса. Компаниям пришлось внедрять инновации и использовать профильные цифровые платформы. Адаптация.

Вторая тенденция – рост волонтерства, основанного на профессиональных навыках. Во всем мире компании стремятся увеличить долю сотрудников, обладающих навыками, соответствующим потребностям бизнеса. Волонтерство, основанное на навыках, по мнению лидеров КСО, является одним из способов вовлечь сотрудников в волонтерские программы.

Третья тенденция – согласование волонтерских программ с целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций.

С Фостер согласилась председатель Нацсовета по корпоративному волонтерству, региональный директор по устойчивому развитию в РФ и Восточной Европе, «Филип Моррис Интернэшнл» Ирина Жукова.

Она отметила, что если до пандемии все говорили об экологических программах, экопросветительских мероприятиях и социальных инициативах, то сейчас фиксируется всплеск цифрового волонтерства.

- Сейчас интеллектуальное волонтерство оформилось в серьезное, отдельно стоящее направление. Каждое из направлений позволяет инициировать и реализовывать множество программ. Но особенно важно, что все компании, которые принимают участие в форуме, ориентируют свои программы корпоративного волонтерства на реализацию целей устойчивого развития, - подчеркнула Ирина.

О формировании сообществ через реализацию корпоративных соцпрактик высказалась и руководитель проектного офиса по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности госкорпорации «Росатом» Анна Жигульская. По ее мнению бизнес и власти в полной мере начали осознавать роль сообществ, которые выступают инструментом для решения многих социальных задач.

- Сообщества – это уникальная возможность для бизнеса коммуницировать с нужной целевой аудиторией, познакомиться с нужными людьми, узнать их потребности. Для органов власти сообщества – это ресурс для того, чтобы сформировать дополнительные каналы коммуникаций, вовлечь граждан в общественно-значимые инициативы, – отметила Жигульская.

Увеличился запрос общества на участие в волонтерских программах

По мнению участников форума, увеличился также и сам запрос общества на участие в волонтерских программах. Например, в Москве, по данным председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерины Драгуновой, более 650 тысяч жителей хотя бы раз участвовали в деятельности волонтеров. А число устойчивых бизнес-партнеров составляет около двух тысяч.

- Мы сейчас проходим непростой тест на доброту, отзывчивость, взаимовыручку. Полтора года пандемии показали, насколько развито у нас корпоративное волонтерство. В маленьких или больших корпорациях в том или ином виде присутствуют социальные программы, - сказала Екатерина на форуме.

Ее слова подтверждают результаты исследования ВЦИОМ. По уточнению Валерия Федорова, генерального директора центра, опрос был проведен среди представителей компаний среднего и крупного бизнеса, отвечающих за развитие программ корпоративного волонтерства. 65% участников исследований заявили, что за последние несколько лет компаний, реализующих волонтерские программы, стало больше. Основные направления - помощь взрослым и детям. Из них 44% - это бездомные, инвалиды и сироты.

В компаниях 33% респондентов действуют программы в области экологии. Третье место занимают благоустройство дворов, парков, улиц и образовательная деятельность.

Причина - желание принести пользу обществу. Во всяком случае так думают 44% опрошенных. Еще 15% стремятся таким образом улучшить имидж компаний. Стольких же респондентов мотивирует желание собственных сотрудников. Если же в компании нет программы корпоративного волонтерства, тоже чаще всего (49%) виновата высокая производственная нагрузка. Другие же опасаются дополнительных расходов (23%), а 17% опрошенных утверждают, что не знают, с чего начать.

Совет дала Елена Крючкова, руководитель программы корпоративного волонтерства компании «Норникель», заместитель председателя Национального совета по корпоративному волонтерству:

- Национальный совет по корпоративному волонтерству - центр экспертизы, команда, которая всегда готова прийти на помощь: проконсультировать и вдохновить тех, кто только задумывается о развитии волонтерства в своей компании, дать экспертную оценку опытным добровольцам. Волонтерский мир открыт для всех! Присоединяйтесь к сообществу лидеров изменений. Вместе мы сможем многое!.

Десять лет назад на форуме присутствовали не больше 20 организаций. Теперь же количество участников - это доказательство того, что за долгие годы сделано очень многое.

- Поэтому значение форума как площадки, где могут встретится все, кому не все равно, переоценить сложно. Тут сотрудники самых разных организаций знакомятся, учатся, вдохновляют друг друга и создают новые проекты, которые делают наш город и страну лучше», – подытожил Вадим Ковалёв, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации Менеджеров.