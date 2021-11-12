Олег Николаев, глава Чувашии: Мы стараемся жить по принципу - на Москву надейся, а о своих мерах не забывай

Глава Республики Чувашия Олег Николаев в студии Радио «Комсомольская правда». Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях в новом офисе «Комсомолки» в Москве побывал глава Республики Чувашия Олег Николаев. Он встретился с руководством нашего медиахолдинга, принял участие в записи программы «Первые лица» на Радио «КП». Публикуем наиболее интересные фрагменты этой беседы.

«У нас - 516 ФАПов в доступности 6 километров»

- ...Олег Алексеевич, мне хотелось бы начать все-таки с главной проблемы – это борьба с коронавирусом. К сожалению, я так понимаю, Чувашия - один из тех регионов, который оказался на острие этой борьбы. Я сразу вспомнил, что в вашей республике удалось сохранить фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и всю сеть здравоохранения, а не идти на поводу так называемой «оптимизации». Как это вам сейчас помогает? Как вы выходите из этой очень непростой ситуации, в которой оказался ваш регион?

- Здорово помогает.

На самом деле, коронавирус нас всех очень сильно, с одной стороны, потрепал, подбрасывая все новые и новые вызовы. Но при этом мы задействовали очень много резервов, которые «дремали». То есть, речь - о новых подходах и даже технологиях, которые мы сейчас активно применяем.

Что же касается ФАПов, в Чувашской Республике программа их строительства действует с 2012-го. Параллельно проводилась и проводится модернизация действующих.

Ещё в мою бытность депутатом Государственного Совета Чувашской Республики, мы каждый год, утверждая бюджет, закладывали средства для того, чтобы поддерживать сети фельдшерско-акушерских пунктов.

- И как эта система работает сейчас!

- У нас стандарт доступности фельдшерско-акушерских пунктов установлен в 6 километров. А всего ФАПoв в республике - 516, это, может быть не так много, но и не так мало для Чувашии, которая занимает чуть более 18 тысяч квадратных километров, из них треть – это леса.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в одном из районов Чувашии. Фото: Пресс-служба Главы Чувашской Республики

- А медицинский персонал? Ведь, когда в населённых пунктах сохраняются ФАПы, остаются и врачи и медсестры?

- Да, на самом деле, это так. Но при этом укомплектованность медицинскими кадрами составляет примерно 80 %. Чтобы нехватка врачей и медсестёр сильно не ощущалась, наши медицинские учреждения - по графику - организовывают выезды своих мобильных бригад непосредственно в ФАПы.

В прошлом году принято решение о полуторакратном увеличении выплаты по программе «Земский фельдшер» - для удаленных населенных пунктов, при направлении и трудоустройстве специалистов в ФАПы.

А с 2019-го с учащимися Чебоксарского медколледжа заключаются договора и выпускники - фельдшеры и медицинские сёстры - потом заполняют вакансии, приезжают туда, где их особенно ждут.

Наша задача - в ближайшие 2-3 года добиться максимального обеспечения кадрами всех медицинских учреждений Чувашской Республики.

Когда уговоры насчёт вакцинации не действуют, здесь «заряжают» стимулы.

- А с вакцинацией как сейчас? Сильно вас это беспокоит или вам все же удается людей убедить пойти и привиться от коронавируса?

- Сложно все и, к сожалению, одни убеждения и уговоры не действуют.

- Есть и формы стимулирования... Как по линии системы здравоохранения - когда люди, приходя на вакцинацию, получают дополнительное медобслуживание - в виде массажа, каких-то процедур и так далее.

Очень здорово стимулируют и поддерживают сами предприятия – крупные, средние, малые. Выделяют премии, предоставляют выходные.

С 11 октября у нас действует постановление главного санитарного врача по Чувашской Республике - определена категория работников, которые должны быть обязательно вакцинированы с 1 декабря.

- Процент вакцинированных какой сейчас примерно?

- Если взять в целом взрослое население - на сегодняшний день это 58 % от планового значения.

- То есть, это все повлияло на снижение заболеваемости?

- Несомненно, очень здорово влияет.

Самое главное – это уже всем известный факт, - в реанимации практически нет людей, которые вакцинировались. (Там, в основном, те, кто этим пренебрёг.) В стационарах, в тяжелом состоянии, таких, кто вовремя вмкцинировался - единицы. То есть, либо они попадают в больницу и достаточно быстро выздоравливают, уходят на амбулаторное лечение, либо сразу же ограничиваются только амбулаторией...

И особенно заметно, что в тех коллективах, которые еще летом дошли до уровня вакцинации 80% и выше, - люди работают стабильно, мало болеют.

Самое главное, уровень заболеваемости относительно прошлых лет по крупным предприятиям уменьшился в два, а то и в три раза.

- А смертность снижается?

- Смертность пока держится на том же уровне… Может быть, она даже чуть выше, чем в прошлом году. (На том же уровне - я имею в виду, с лета, относительно количества людей заболевающих.)

Здесь, я думаю, все-таки польза вакцинации в том, что смертность не повышается.

В целом - убеждения, уговоры, стимулирование, побуждения людей – все это позволило добиться за последний месяц стабильно высокого - ежедневного - уровня вакцинации.

Фото: Пресс-служба Главы Чувашской Республики

- А вы сами?

- Да, конечно, вакцинировался еще в мае вторым компонентом.

- Окружение ваше?

- По органам государственным власти, министерствам и ведомствам у нас вакцинировано 98%.

- А ваши домашние?

- В семье полностью все привиты. Недавно у нас вакцинировалась старшая дочь, студентка медицинского университета имени Сеченова. Почему только на днях, потому что переболела летом. У нее был достаточно высокий уровень антител.

Если говорить в целом, то наблюдение у нас такое... Мы видим - ситуация развивается таким образом, что надо иметь еще большее количество антител. Вчера как раз ученые об этом говорили...

Значит, будем ещё активнее работать в этом направлении.

Если глава региона - человек не кабинетный...

- Когда вас назначили исполняющим обязанности главы республики, какие вы задачи перед собой ставили самые главные и как они выполняются?

- Во главе угла - то, на что нацеливает нас Президент России - повышение уровня благосостояния и качества жизни человека.

- Если говорить о доходах, средней зарплате...

- Среднемесячная заработная плата, по данным Чувашстата, в январе - августе 2021 года составила 33 890,3 рубля, или 110,3%. (По России за этот же период – 109,2%, в Приволжском федеральном округе - 108,8%.) А реальная заработная плата – 104,1%.

По темпу роста зарплаты (в январе-августе 2021 года) Чувашия находится на 3 месте в Приволжском федеральном округе и на 7-м - по России.

По итогам 2021-го заработная плата оценивается на уровне 34 945 рублей, или 109,7% к уровню 2020-го. (А по России – 109,3%), реальная – 103,5% (по России – 103,1%).

Но здесь пока хвастаться нечем. Потому что, если перейти к абсолютным цифрам, пока мы находимся в Российской Федерации - между 70 и 80. Исторически так сложилось.

Но относительные цифры, которые начинают формироваться, нам позволяют оптимистично смотреть в будущее, продолжать активно действовать и достигать намеченных целей.

У нас примерно 40% населения проживает в сельской местности. Здесь основная проблема – уровень доходов в сельском хозяйстве, АПК. Поэтому, одно из основных направлений в развитии республики - совершенствование работы в этой отрасли. Потому что здесь в приоритетах - и повышение уровня производства, и улучшение жизни на селе. Это за один день не сделаешь. Но буквально за этот год есть заметные изменения. Только по инициативному бюджетированию в прошлом году если было реализовано более 800 проектов, то в этом году уже более 900.

В новом инфекционном корпусе Городской детской больницы 2 г. Чебоксары. Фото: Пресс-служба Главы Чувашской Республики

Ну, а если говорить о перспективах... Нам всем очень хочется верить, что они у нас неплохие.

Начну с того, что совокупный объем инвестиций в реализацию проектов в период с 2022-го по 2025 годы составит более 15 миллиардов рублей, а также будет создано свыше 1000 новых рабочих мест.

В этом году мы пока фиксируем существенный рост инвестиций, примерно на уровне 40% относительного прошлого года. Можно сказать, что это эффект низкой базы, и это будет правильно, потому что достаточно низкими были инвестиции. Но при этом идет рост, и это здорово. И здесь мы видим, что этот рост и далее будет поступательным.

Создание особой экономической зоны в Новочебоксарске должно обеспечить формирование благоприятного экономического режима для ведения предпринимательской деятельности и реализации целевых инвестиционных проектов, в том числе - за счет предоставления налоговых льгот и других преференций. Планируется открыть производства полилактида по инновационной технологии - мощностью 10 тысяч тонн в год, мясокомбината, готовится запуск 2-й очереди производства гипохлорита кальция на площадке об единения «Химпром» мощностью 15000 тонн в год, также в планах - выпуск древесноволокнистых плит, и организация производства муки из зерновых культур, макаронных, хлебобулочных, кондитерских изделий.

А это - дополнительные рабочие места, новые виды продукции, достойный уровень доходов. А главное, современная культура производства и более качественная среда обитания.

Капитальный ремонт школы в Аликовском районе. Фото: Пресс-служба Главы Чувашской Республики

- Насколько я знаю, вы не кабинетный глава региона. Что люди говорят, когда вы с ними встречаетесь? Что они получили от нового руководства?

- Думаю, что рано еще говорить о том, что люди каким-то образом однозначно оценивают. Меня радует, что, самое главное, люди участвуют и все больше, и больше в реализации планов, которые мы вместе выработали.

Возьмем образовательные учреждения. Нынче, на год раньше объявленного по России, мы начали модернизацию образовательных учреждений. Из 410 школ определили 190 объектов, которые имеют износ более 50%. Аналогично по детским садикам. Разработали пятилетнюю программу и приступили к полной модернизации. 53 школы, 35 детсадов в этом году изменили свой облик. И здесь мы изначально поставили задачу не просто сделать капитальный ремонт этих учреждений, а создать здания, комплексы совершенно иного качества, которые бы соответствовали всем современным стандартам.

Республиканские меры

- Один из ярких и точных показателей того, как развивается регион - рождаемость. У вас с этим как? Какую тактику избрали? Закрепление молодёжи, обеспечение семей всем необходимым?

- К сожалению, пока, в том числе из-за коронавируса, смертность значительно превышает рождаемость. Но при этом, буквально за минувшие 2 года. существенно улучшилась поддержка семей, особенно многодетных.

В этом году мы повысили все социальные выплаты, проиндексировали их до максимально возможных.

Олег Николаев поздравил молодых родителей с рождением ребенка в Президентском перинатальном центре, март 2020 г. Фото: Пресс-служба Главы Чувашской Республики

- Здесь федеральный центр помогает?

- Это мы сами, наши - республиканские меры.

- А что конкретно имеется ввиду?

- Есть ежемесячные и ежеквартальные выплаты - они у нас выросли в прошлом году почти в полтора раза. Естественно, уже в нынешнем они были проиндексированы - в рамках ежегодной инфляции. Кроме того, с этого года начали предоставлять налоговые вычеты одному из родителей на автотранспорт - до 150 лошадиных сил семьям с пятью и более детьми. Со следующего года расширим эту меру - на семьи с трем детьми и более.

- Со следующего года - с 2022-го?

- Да, с 1 января. То есть, у нас, таким образом, примерно 3600 семей получают дополнительное право пользовать таким вычетом.

В этом году, вы знаете, каждый ребёнок удостоен гранта - за достижение определённых результатов в учебе - со стороны правительства России. Чувашская Республика тоже получила 455 миллионов рублей в 2021 году за итоги деятельности в 2020-м. И мы часть средств направили на обеспечение жильём семей с восемью и более детьми. То есть, это - все семьи, которые нуждались в жилье, стояли в очереди...

- А подолгу стояли?

- По разному. Буквально недавно мы встречались с некоторыми из них, они с удовольствием говорили, что даже не ожидали, что получат жилье.

Кроме того, в этом году, с 1 сентября, мы обеспечили горячим бесплатным двухразовым питанием детей из многодетных малообеспеченных семей. На это из бюджета республики в нынешнем году направили 75 миллионов рублей, далее - ежегодно - будет выделяться по 120 миллионов, а затем, возможно, и больше, это зависит от количества семей и от инфляции.

А пока, всего примерно 12000 детей в этом году получают двухразовое горячее питание - это завтрак и обед.

Олег Николаев и Александр Гамов в студии Радио «Комсомольская правда». Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Здесь вы - если говорить о пропорциях - даже впереди Москвы, я понимаю, что трудно сравнивать Республику Чувашия со столицей. И все же... Это греет.

- Я ещё один момент хотел бы подчеркнуть...

Вот для того, чтобы люди выбирали местом жительства село, мы специально задействовали программу "Сельская ипотека".

Обычная же ипотека - 3% годовых, а у нас семьи с тремя детьми и более, которые проживают в деревне и заняты в сельской местности, могут получить ипотечный кредит под 0,1% - это уже дополнительно субсидируется из средств бюджета Чувашской Республики.

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- Спасибо огромное, Олег Алексеевич, очень интересно. Я надеюсь, что мы не последний раз с вами встречаемся, может быть, мы к вам выберемся

- Всегда рады

- Главное - Республике Чувашия пожелаем здоровья, чтобы всё сбылось, вы большие молодцы, что так всё получается. Удачи!