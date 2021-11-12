Поддержка без обмана

Арендный проект ДОМ.РФ в Екатеринбурге. Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ

Возможность купить жилье и жить в комфортных условиях - одни из важных показателей развития региона. На Урале при помощи государства становится все больше квартир и предложений для тех, кто собирается стать обладателем квадратных метров без риска оказаться обманутым дольщиком. Представители Института развития ДОМ.РФ рассказали, что предлагают застройщики для улучшения жилищных условий, какие меры господдержки есть для граждан и бизнеса, какая ипотека дешевле, и как создаётся инфраструктура для новых жилых районов.

Под защитой государства

Ежегодно в Уральском федеральном округе возводят сотни многоквартирных домов. Больше половины всего строящегося жилья - это однушки (80 тыс. из 156 тыс. квартир). Такие «гиганты» стройки, как Челябинск, Екатеринбург и Тюмень, в этом году снизили долю строящихся квартир с двумя и больше комнатами. А вот Курганская область и ХМАО, наоборот, стали чаще проектировать квартиры попросторнее - хорошая новость для курганцев, которые планирует прибавление в семействе.

Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничительные меры, в этом году застройщики запустили больше новых проектов - сейчас в округе возводят 8 млн кв. метров. В основном это Екатеринбург, Тюмень и Челябинск. Самая грустная ситуация в Ямало-Ненецком автономном округе - по новым микрорайонам в этом году застройщики здесь ушли в минус. Как рассказал заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Андрей Туманов, радует то, что большинство объектов возводят по новой схеме эскроу-счетов, когда покупатели защищены от риска оказаться обманутыми дольщиками.

Проверить соответствие застройщика на соответствие 214-ФЗ о долевом строительстве можно с помощью системы наш.дом.рф, отметил директор Единой информационной системы жилищного строительства Александр Лукьянов.

- В УрФО переход на эскроу-счета опережает общероссийские темпы. 88% жилья в округе строятся по новой схеме. Полностью на нее перешла Курганская область, Челябинская - на 99%.

Арендный проект ДОМ.РФ в Екатеринбурге. Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ

С ДОРОГАМИ И ШКОЛАМИ ПОМОГАЕТ ГОСУДАРСТВО

Недостаточно просто построить дом. Для того чтобы уральцам было комфортно и удобно жить в нем, нужна инфраструктура: дороги, больницы, инженерные сети, школы и детские садики. Помочь застройщикам обеспечить всем этим новые микрорайоны помогает новый механизм - облигации ДОМ.РФ для строительства инфраструктуры. Расскажем, как это работает. Специализированное общество проектного финансирования, которое создано в ДОМ.РФ, выпускает облигации. Полученные средства идут на кредитование застройщиков по льготной ставке. Срок займа - 15 - 30 лет. Застройщики УрФО уже направили в ДОМ.РФ 11 проектов с финансированием инфраструктуры на 215 млрд рублей.

- Реализация проектов позволит ввести почти 2 млн кв. метров жилья в уральских регионах. В настоящий момент в списке проекты на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской и Свердловской областей, - сообщил директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.

В числе одобренных проектов - строительство школы, детского сада, инженерных сетей и внутриквартальной дороги в челябинском загородном квартале «Белый хутор». Бюджет проекта - 5,2 млрд руб., заем - 1,8 млрд руб. Первую очередь введут уже в июле - сентябре 2022 года. Всего запланировано восемь очередей - до весны 2027 года. Еще один проект - строительство ЖК в районе аэропорта в Тюмени с бюджетом в 20 млрд руб., заем - 0,7 млрд руб.

Жилье и инфраструктура должны быть интегрированы в комфортную среду, подчеркнула координатор региональных программ в Фонде ДОМ.РФ Ксения Базанчук. В УрФО фонд реализует 8 таких проектов, они находятся в разной степени готовности.

ДОСТРОИТЬ БЫСТРЕЕ

Важное подспорье для региональных застройщиков - программа по субсидированию низкомаржинальных проектов, что позволяет увеличить объём возводимого жилья в стране и помочь бизнесу. Она подходит только для регионов, где среднедушевой доход на 15% ниже, чем в среднем по России. Как разъяснил руководитель подразделения ДОМ.РФ по сопровождению программ в жилищной сфере Виталий Насонов, субсидию могут получить застройщики, возводящие недвижимость по схеме эскроу стоимостью до 500 млн. Этот порог планируется повысить, чтобы охватить еще большее число проектов. В Челябинской области два проекта получили льготный кредит.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ ПОД ЖИЛЬЕ

Все активнее в УрФО осваиваются неиспользуемые федеральные земли. Речь об аукционах «за долю» и комплексном развитии территорий - проектах, когда под застройку отдают в том числе и федеральные земли. Инициатором и разработчиком механизмов является ДОМ.РФ.

- При подготовке земель к застройке Единый институт развития осуществляет первичную градостроительную проработку участков, согласовывает технико-экономические показатели. Немаловажно и то, что в такие проекты закладывается применение Стандарта комплексного развития территории для создания комфортной среды и благоустроенной среды проживания, - отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Как объяснил спикер, комплексное развитие территорий (КРТ) позволяет резко сократить сроки выхода на площадку застройщика, а также обеспечить вовлеченность местных властей. ДОМ.РФ полностью согласовывает будущее развитие той или иной территории, например, для предоставления жилья многодетным или открытия арендных домов. До конца года на землях ДОМ.РФ начнут строить 2 млн кв. метров жилья. Регион в числе лидеров - первая волна пилотов по КРТ запускается в Челябинской и Тюменской областях. Проекты утвердили в октябре - на четырех участках площадью 34,7 га построят 283 тыс. кв. метров Здесь планируется построить дома разной этажности, детские сады и школу.

Еще один механизм - аукционы «за долю», когда земли инвесторы получают не за деньги, а за часть квартир в будущих жилых домах. Их объявили по четырем объектам в Курганской (Заозерный) и Челябинской областях (в Сосновском районе) - 94 га с потенциалом застройки 1 млн кв. метров. Аукционы пройдут 19 ноября.

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ДОМА В АРЕНДУ

Несмотря на бурный рост ипотеки, есть много людей, которым она недоступна или просто не нужна. Для них выход - аренда жилья. Обычно люди снимают квартиры у частников, но это, как правило, теневой и непредсказуемый рынок, «бабушкины» варианты. Для создания цивилизованного рынка аренды ДОМ.РФ выкупает построенные многоэтажки и в дальнейшем сдает их людям. Такие дома уже появились в УрФО - в Екатеринбурге и Тобольске. Это около 1,4 тыс. квартир. В ближайших планах - Тюмень, разрабатываются проекты в Челябинске и Сургуте.

- Сейчас мы в поиске застройщика в Челябинске. Если у застройщиков есть предложения - условно 120 - 250 квартир, отдельный подъезд или несколько подъездов в локациях с активным рынком аренды, то готовы рассмотреть, - добавил заместитель директора подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ Эльдар Асадуллаев.

Квартиры в таких домах от государства сдаются с мебелью и техникой, а арендаторам доступны разнообразные дополнительные услуги - от уборки и выгула домашних животных до замены лампочек и заказа продуктов. Развивает ДОМ.РФ и льготную аренду - граждане из социально значимых для региона категорий могут снимать жилье по значительно сниженной ставке, субсидируемой наравне Институтом развития и самим регионом.

Как отметил в ходе мероприятия заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Борис Кириллов, создание арендных домов «является очень интересным направлением деятельности в современных условиях роста цен на жилье».

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА - НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСТНОГО ДОМА

Если снимать жилье - это не ваш вариант, то всегда можно купить квартиру или построить дом, используя льготные ипотечные программы. В этом году 158 тысяч уральских семей приобрели жилье в ипотеку на 391 млрд рублей. Это десятая часть всех ипотечных займов в России. В лидерах - Свердловская и Челябинская области.

Наибольшей популярностью пользуется «Льготная ипотека на новостройки» - это 23% всех выданных в регионе ипотечных займов. По этой программе до 1 июля 2022 года можно взять заем до 3 млн рублей на покупку квартиры в новостройке под ставку в среднем 7%. Первоначальный взнос - 15%.

Как рассказал Виталий Насонов, программу ипотеки с господдержкой расширили и на строительство частных домов:

- Действуют те же требования и условия, как и в случае с покупкой квартиры. Частный дом должен быть куплен или построен с привлечением профессиональных компаний-подрядчиков. Кстати, взять ипотеку можно с помощью суперсервиса ИЖС, запущенного ДОМ.РФ. Он также позволяет выбрать качественный проект и надежных строителей.

Еще одна программа - «Семейная ипотека». Она действует до конца 2023 года, ставка по ней - не выше 6%, а размер займа - до 6 млн руб. Ипотека доступна тем, у кого с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился или родится первый или последующий ребенок. Программу можно использовать в рамках рефинансирования уже взятой ипотеки. В июле 2021 года Банк ДОМ.РФ распространил «Семейную ипотеку» на строительство индивидуального жилья.

Как добавил Виталий Насонов, многодетные семьи УрФО не должны забывать о выплате в 450 тыс. рублей после рождения третьего ребенка. Этими деньгами можно погасить ипотеку, взятую на квартиру, в том числе - на вторичном рынке, на дом и землю.

Кстати, в ДОМ.РФ работает Консультационный центр спроси.дом.рф, где можно задать все вопросы по ипотеке и программам господдержки. Как отметил его директор Михаил Ковалев, ежемесячно на горячую линию от уральцев поступает 16 тысяч звонков с вопросами - в основном из Свердловской, Челябинской и Курганской областей. А на сайте ДОМ.РФ можно получить всю важную информацию о жилищном рынке - начиная от ЖК, которые строятся сейчас в регионе, и заканчивая тем, как получить налоговый вычет. «Регионы УрФО активно взаимодействуют с ДОМ.РФ по многим направлениям и планируют расширять спектр сотрудничества, - резюмирует заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Борис Кириллов. - Работа компании помогает округу занимать лидирующие позиции в сфере строительства, создания комфортной среды и ипотечного кредитования».