Минобороны готовит "антиковидный десант", вооруженный "КовБАДом"

К лечению больных и оказанию помощи также будут привлечены курсанты академии

Сегодня, 12 ноября, из Санкт-Петербурга в Московскую область с помощью военной авиации будет передислоцирован целый сводный отряд военно-медицинских специалистов (230 человек) для оказания помощи гражданскому населению региона в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Врачебно-сестринские бригады из состава подразделений Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова (врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский) разместятся в подмосковной Кубинке, откуда будут распределяться по инфекционным медицинским центрам Московской области.

- К лечению больных и оказанию помощи также будут привлечены курсанты академии. Они будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию. Каждый из них прошел специальную подготовку на базе академии, - заявили в Минобороны России.

Отметим, что военные медики уже второй год на передовой борьбы с пандемией. По поручению президента России Владимира Путина они оказывают точечную помощь в регионах. Кроме того, военные медики постоянно пытаются найти новые способы побороть сам коронавирус.

Из интервью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Кириллова Игоря Анатольевича стало известно, что в 27-ом Научном центре разработаны перспективные образцы БАДов, которые не дают возможности внедриться в организм вирусу или уничтожают заразу уже в организме заболевшего.

- Основными компонентами БАДа "КовБАД" является экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма. После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID 19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации, - заявил Кириллов.

Он также отметил, что уже "на второй день использования биологически активной добавки к пище количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз".

По заверениям сотрудников 27-го Научного центра Минобороны под воздействием "КовБАДа" снижается и "воздействие на человеческий организм, а болезнь протекает с меньшими осложнениями."

Кстати, военные медики научились выявлять вирус намного точнее своих гражданских коллег. Уникальный коллекционный фонд патогенных микроорганизмов и научный потенциал 48го ЦНИИ обеспечили разработку тест-системы для выявления РНК коронавируса методом ПЦР в реальном времени с достоверностью результатов свыше 95 процентов.