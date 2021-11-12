В России военные ученые создали "КовБАД", снижающий концентрацию COVID-19 в организме в 16 раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России группа ученых 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны создала уникальную биологически активную добавку "КовБАД", которая позволяет снижать концентрацию коронавируса у больного в 16 раз. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В начале ноября 2021 года один из БАДов уже получил свидетельство о государственной регистрации. При изучении реакции организма на БАД оказалось, что после приема добавки ковид протекает с меньшими осложнениями.

- В ноябре на один из БАДов было получено свидетельство о госрегистрации. Эксперименты показали, что на второй день использования биологически активной добавки к пище "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестые сутки его концентрация сокращается в 16 раз, - рассказал Кириллов газете "Красная звезда" .

Генерал также отметил, что в состав добавки вошли вещества природного происхождения, которые помогают организму повысить уровень защиты от вирусов.