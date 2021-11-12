Взлеты и падения «Москвича»: Почему в Британии до сих пор любят советский автопром

Сейчас советский железный крепыш вряд ли придется по вкусу автомобилистам, но в Англии до сих пор остается, пусть немногочисленный, клуб поклонников «Москвича». Фото: Shutterstock

Прошло 20 лет с тех пор, как конвейерная лента на автозаводе «Москвич» окончательно остановилась. А когда-то автомобили производства СССР смогли проникнуть за железный занавес и полюбиться жителям Великобритании. Сейчас советский железный крепыш вряд ли придется по вкусу автомобилистам, но в Англии до сих пор остается, пусть немногочисленный, клуб поклонников «Москвича».

58-летний Стюарт Коул впервые увидел детище московского автопрома в гараже отца.

- Мне понравился и внешний вид, и запах, и звук, - вспоминает Стюарт. - Несмотря на ненадежные тормоза и проблемы с задней осью, я все равно полировал его каждые выходные.

Знакомство с советской железной лошадкой стало для Коула судьбоносным - повзрослев, он решил посвятить себя автопрому и коллекционированию автомобилей. На сегодня в гараже британца четыре «Москвича», в том числе редкая модель 434, раньше ее владельцем был лорд Роберт Уолпол, представитель одной из старейших аристократических семей Британии.

- Меня привлекает редкость и уникальность бренда «Москвич». Его практически никто не помнит, но когда люди старшего возраста его замечают, то им всегда есть, что рассказать мне об этой машине - хорошее или плохое, - говорит Стюарт Коул, в чьей коллекции 427 моделей.

Еще одним британским владельцем «Москвича» оказался 66-летний реставратор старинных музыкальных инструментов Найджел Стуре.

Фото: Shutterstock

- Мне нравится звук, который он издает - низкий гул, который отличается от западных погодок, - говорит Стуре, добавляя, что особенно его забавляет оригинальность деталей в советском авто. - Мне нравится, что рычаг для открытия багажника находится рядом с сидением водителя, что для того, чтобы добраться до бензобака, надо открыть багажник. Еще мне нравятся открывающиеся габаритные огни на передних дверях, шторки радиатора, которые можно закрыть в холодную погоду для более быстрого прогрева.

По оценкам автоэкспертов, на сегодня в Британии сохранилось около 12 «Москвичей», хотя эти подсчеты весьма условны, пишет The Telegraph. Советский автомобиль понравился британцам своей дешевизной и хорошим оснащением по сравнению с аналогичными вариантами.

Сейчас основная головная боль поклонников советского ретро - поиск запчастей. Хотя с этим, как утверждают коллекционеры, проблем нет.

- Надо набраться терпения. Детали можно найти где угодно - от России и Украины до Болгарии и Польши. Конечно, можно взять аналоги, главное - поддерживать машину на ходу, - поясняет Стюарт Коул.

Впервые «Москвич» был представлен на британском автосалоне в 1959 году, но тогда 407-й затмила «Волга». Несмотря на сохраняющееся подозрение ко сему советскому, британцы по достоинству оценили следующую модель «Москвича», 408-ю. Начались первые продажи.

Пик популярности пришелся на начало 70-х годов. Тогда было продано более 14,5 тысяч «Москвичей» 412. На повальное увлечение советским брендом повлияли победы пилота Тони Ланфранки на британских гоночных чемпионатах, на которых он выступал за рулем «Москвича».

Однако желая удовлетворить возросший спрос за рубежом и не сорвать поставки, завод стал грешить качеством, что сразу отразилось на жизнеспособности авто.

Но триумф «Москвича» был недолог. В 1973 году в журнале, выпускаемом Ассоциацией потребителей, вышла статья, в которой ставилась под сомнение безопасность советской машины. Владелица «Москвича» 2140 Сара Свон отмечает, что на падение продаж и разочарование в бренде повлияли трудности в обслуживании авто и пренебрежительное отношение со стороны британской дилера.

- Автомобили отправлялись в Британию вместе с инструкциями по демонтажу и повторной сборке систем, чтобы они исправно работали. В странах соцблока, где машина представляла собой ценность, это было в порядке вещей, - говорит Свон. - Но в Британии дилеры работали иначе и не помогали, когда у клиента возникали проблемы.