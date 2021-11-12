Азартные игры: нужно спасать россиян от зависимости!

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Практически везде они располагаются в людных местах и работают круглосуточно. А стремительное развитие информационных технологий вызвало невероятный рост количества игроков. Однако увлечения казино, букмекерскими конторами, лотереями и тотализаторами часто перерастают лудоманию. «КП» попробует разобраться, можно ли избавиться от этой зависимости.

ЛУДОМАНИЯ=НАРКОМАНИЯ?

Проблема – серьезнейшая, и никто в этом не сомневается. Это признают и специалисты, и сами игроманы. Поэтому на сайте 20idei.ru (у него почти 30 миллионов уникальных посетителей!) его автор Дмитрий Давыдов остановился на ней в части 19.8.

Играют многие. Не счесть историй, когда после посещений казино или букмекерских контор (не важно – есть у них офисы или они работают только в интернете) взрослые и неглупые люди лишались машин и квартир, разорялись и разводились, даже… лучше об этом не думать.

Некоторые достаточно известные люди, на себе испытав эту по-настоящему страшную и очень губительную лудоманию, публично признались в своей зависимости. Экс-игрок «Зенита» Олег Кожанов не так давно сказал журналистам: «Меня Владимир Быстров как-то привел в казино. Поиграл с ним, потом без него. Ну и начал все спускать. 80 миллионов рублей за все время. За вечер миллиона два проигрывал».

Известный телекомментатор, экс-игрок «Химок» и «Амкара» Константин Генич уже несколько раз рассказывал всем, как он пострадал из-за лудомании: «Я проиграл очень много накопленных средств, которые откладывал на будущее своей семьи и своих детей. Были хорошие хлебные года – ЧМ-2018 и Евро-2016. Хотел купить квартиру детям, но ничего не вышло. Это не одна ставка, их много – я проигрывал, а оно накапливалось, накапливалось и накапливалось. Итогом стала проигранная сумма с шестью нулями. Я ставил, чтобы выиграть, чтобы денег заработать. Но это глупость. Это как проблема алкоголика, который никогда не признается, что он алкоголик. Видимо, надо дойти до какой-то низшей точки, чтобы самому себе сказать: «Все, брат, стопэ, ты лузер».

Я ходил к психологу, чтобы меня от этой игровой зависимости избавили. Заплатил пять тысяч рублей за сеанс, но женщина меня вообще не поняла. Говорит: «Сходи в ЦУМ, купи детскую рулетку и поиграй». Даже к целителю ходил – он поколдовал и сказал: «Все, ты чист».

Надеюсь, моя история станет хорошим уроком для остальных».

При этом Константин продолжал сотрудничать с букмекерскими конторами в качестве эксперта и получал за это неплохие деньги.

Есть такое понятие «игровой транс». Это когда люди, выигрывая или проигрывая крупные суммы, перестают себя контролировать. Корреспондент «КП» был свидетелем одной жизненной ситуации, которая едва не стала настоящей драмой. Мой товарищ, назовем его Кирилл, постоянно играл на ставках. Причем, с «черными букмекерами». У них нет ни офисов, ни даже лицензии. Просто звонишь на определенный номер и говоришь, сколько ты ставишь и на какое событие. Кирилл больше проигрывал, но верил, что отыграется и разбогатеет. Однажды кто-то ему сказал, что один из матчей будет договорным и победит команда А. Товарищ зарядил на это событие все деньги, которые копил на московскую квартиру. Мы вместе смотрели этот матч в офисе, и после финального свистка на него было больно смотреть. Пару недель мы старались не оставлять Кирилла одного, наедине со своими мыслями. Зато с тех пор товарищ о ставках даже слышать не хочет. Но стоит ли такой опыт таких денег и нервов?

Большинство лудоманов завязать просто не могут. Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов считает, что зачастую у лудомана начинается ломка, как у наркомана!

Психотерапевт Вячеслав Цырлин убежден, что самостоятельно эту проблему никто никогда не решает: «Такое исключено в принципе. У людей присутствуют иллюзии, что они с помощью силы воли в любой момент могут бросить играть. Но это не так».

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ: РАВНЕНИЕ НА СИНГАПУР, ЮЖНУЮ КОРЕЮ, ФИНЛЯНДИЮ И США

Лудомания приняла форму настоящей эпидемии. Практически все понимают, что гэмблинг приводит к социальным дисфункциям, разводам, преступности и даже самоубийствам. Всемирная Организация Здравоохранения давно бьет тревогу и подчеркивает необходимость предупреждения и лечения зависимости от азартных игр.

Многие развитые страны ввели особый контроль за игроманией. Правительство Сингапура в 2005 году создало Национальный совет по проблемному гэмблингу (NCPG), наделив его полномочиями по контролю за соблюдением операторами игорного бизнеса политики ответственной игры и правил самоисключения. Его главные функции - поддержка и проведение программ по массовому просвещению относительно проблемного гэмблинга, проведение исследований в этой области.

В Южной Корее есть национальная корпорация «Корейский центр проблемного гэмблинга». Она работает по всей стране над минимизацией негативных последствий азартных игр. В Финляндии организация Peluuri успешно оказывает бесплатную разностороннюю поддержку всем проблемным игрокам с 2004 года.

В Сингапуре и США действуют следующие жесткие меры:

• проверка возраста;

• суточный или месячный лимит на количество посещений игровых учреждений или расходуемую денежную сумму;

• ведение просветительской работы о лудомании как о болезни;

• профилактическая работы с молодёжью;

• создание консультативных органов и подготовка кадров для поддержки игроманов и их семей;

• субсидирование научных исследований и изучения фактической ситуации в стране;

• ограничение рекламы, связанной с азартными играми.

В Великобритании работает Комиссия по азартным играм. В 2018 году она запустила программу самоисключения игроков, а с 1 января 2020 года обязала всех операторов, имеющих лицензию на осуществление деятельности игорного бизнеса, делать ежегодный вклад в каждое из направлений по снижению вреда от гэмблинга.

А вот в Японии, по мнению директора Общества проблем игровой зависимости Танаки Норико, меры борьбы с лудоманией пока не очень эффективны. Одна из причин - перенос проблемы игровой зависимости в зону личной ответственности лудомана и распространённая в Японии «культура стыда», ведь ключевые принципы воспитания японцев – это «заботься о себе сам» и «не причиняй беспокойства людям».

Сама Норико, а также ее дед, отец и муж страдали от игровой зависимости. Танака Нарико является автором книг «История женщины-игрока в третьем поколении» и «Игровая зависимость».

РОССИЯ: ВИНОВАТЫХ НЕТ, НО ЧТО ДЕЛАТЬ?

В России на законодательном уровне утверждена программа внебюджетной поддержки развития спорта за счет средств от игорного бизнеса. Реклама букмекеров повсюду – без их денег, похоже, не сможет выжить ни одно спортивное СМИ.

Теперь необходимо утвердить и поддержку организаций, целенаправленно занимающихся проблемой негативных последствий азартных игр. В этом случае россияне, попавшие в трудное положение из-за чрезмерного увлечения ставками, смогут воспользоваться бесплатным быстрым доступом к квалифицированной консультативной поддержке или скидкой на сеансы лечения и восстановления в специализированных клиниках.

У нас в стране в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2020 № 493-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» создана и начала действовать Информационная система публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» (ИС ЕРАИ). Она предназначена для обеспечения контроля за деятельностью организаторов азартных игр в букмекерских конторах путем автоматизированной передачи, приема, регистрации, обработки, учета, накопления и сохранения информации о заключенных пари; принятых ставках и интерактивных ставках; выплаченных и невыплаченных выигрышах; об осуществлении кассовых операций в игорных заведениях; о переводе денежных средств, в том числе электронных, от участников азартных игр организаторам азартных игр и от организаторов азартных игр участникам азартных игр.

Однако, по мнению автора сайта 20idei.ru Дмитрия Давыдова, этих мер не достаточно для снижения социального вреда от гэмблинга. Он предлагает активизировать усилия по следующим направлениям:

• научные исследования в области профилактики и лечения игорной зависимости;

• проведение предупредительных мероприятий, таких как образовательно-просветительская активность относительно опасности увлечения ставками и пропаганда принципов «ответственной игры» среди активных и потенциальных игроков;

• консультативная помощь игрокам и их близким, столкнувшимся с проблемным гэмблингом, такая как телефон доверия, чат службы поддержки, сеансы с психологом, коучинг;

• комплексная терапия паталогически зависимых игроков.

Правительственный регулятор, по мнению Дмитрия Давыдова, может осуществлять контроль за тем, чтобы средства из фонда на борьбу с негативными последствиями азартных игр были использованы по назначению.

Если законодательные власти поддержат эту инициативу, то в результате россияне, подверженные лудомании, а в особенности молодое поколение, будут больше знать об опасностях увлечения ставками и способах самоконтроля, и смогут получить своевременную поддержку.

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