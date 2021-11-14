"Я думаю, что должен этому миру": Как москвич победил рак и стал помогать детям из глубинки

В больнице Александр твердо решил – если выкарабкается, то посвятит свою жизнь добрым делам

Буду еще семилетним пацаном, Саша жил с родителями в военном городке, где впервые спас человека. Дело было на озере - там зимой дети часто играли в снежки, ходили на лыжах. Александр в тот день пришел на озеро с друзьями. Ребята играли, как вдруг недалеко от них под лед провалился мальчик лет четырех. Саша бросился за ним. Вытащил, но получил не благодарность, а по первое число от родителей.

— Меня отругали, накричали. Чего полез вообще? – вспоминает Александр Валиков.

Продрогший и красный от стыда (ругают же – значит что-то плохое сделал) мальчик пытался сделать «правильные» выводы. Но, когда «молния» ударила во второй раз, сделал то же самое. Это было уже в Республике Башкортостан. Александру — 12. Случилось всё летом. На городском пляже начал тонуть ребенок. Саша вытащил. Отругали снова. История повторилась и в 14 лет.

— Тут мне уже крепко досталось от мамочки, которая проморгала своего ребенка. Просто не уследила, а виноватым почему-то назвала меня. Я не ждал благодарности ни разу. Понимал, что рискую. Но в момент, когда нужна была помощь, просто не мог поступить иначе.

Казалось бы, Александру оставалось только стать спасателем, но он выбрал профессию автомеханика. Потом устроился таксистом в Подмосковье. Но и тут старался помогать людям: бесплатно возил студентов, это «вечно голодный народ», подвозил в плохую погоду женщин с детьми, нуждающихся.

А потом сам стал нуждаться в помощи. В 2008 году у Александра обнаружили опухоль головного мозга. Тогда он обратился за помощью к своему начальнику, директору такси в Жуковском, но поддержки не получил. В итоге врача, взявшегося за операцию, нашел отец Саши. Причем хирург сделал все бесплатно.

В больнице Александр твердо решил – если выкарабкается, то посвятит свою жизнь добрым делам. С этой не волшебной, а больничной лампы и началась история фонда «Добрые люди».

Сначала это было сообщество неравнодушных людей, которых собрал вокруг себя Александр. С 2015 году они начали помогать детским домам и семьям, попавшим в беду. Все подопечные команды – из маленьких городов и сел в сотнях километров от Москвы, куда даже областные волонтеры приезжают нечасто.

В 2017 году у Александра повторно обнаружили опухоль в том же месте. Деньги на операцию собрали, но после нее Саша почти не мог ходить. Восстановиться снова помогли добрые люди. Не только знакомые, но даже те, кого Александр не видел ни разу.

В год своей второй операции отважный мужчина зарегистрировал фонд. Сейчас «Добрые люди», которым руководит Александр Валиков, помогают детским домам, пациентам с тяжелыми диагнозами, семьям в беде, пенсионерам из самых разных уголков страны - Архангельской, Вологодской, Кировской, Оренбургской, Ивановской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Республики Башкортостан, Марий-Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии.

В больнице Александр твердо решил – если выкарабкается, то посвятит свою жизнь добрым делам

Подрезал солиста «На-на»

Свой первый проект Александр решил запустить еще, будучи таксистом. Созвонился с директором детского дома в Татарстане.

— Я сразу решил, что буду помогать детям в регионах, в небольших поселках и маленьких городах. В столичных детских домах нет недостатка в помощниках, тут и подарки, и наставники, и репетиторы тебе. А в регионах есть такие детдома и интернаты, куда даже добраться из областного центра проблематично. Сюда не едут помогать. Тут порой нет и десятой доли тех благ, что получают дети в городах.

Александр узнал, что у детей никогда не было новой спортивной обуви и решил подарить им кроссовки.

— Я рассказал о своей идее на работе, но единомышленников тут не нашел. Бросил клич в соцсетях. Вскоре объявилась компания, готовая купить детям обувь. Но за пару дней до назначенного выезда в Татарстан, мне звонят и говорят, что передумали. Это было, помню, на автозаправке. Я вышел из машины и позвонил жене. Рассказал, что произошло. Катя успокаивала, говорила, вот увидишь — всё наладится. И только я кладу телефон в карман, вижу на той же заправке знакомое лицо, — рассказал Александр.

Тогда бывший солист группы «На-на» Павел Соколов уже отъезжал с АЗС. Александр, быстро прыгнул в свое авто, нажал газ в пол и подрезал машину артиста. Затем быстро подошел к музыканту и за пару минут успел рассказать ему о своем проекте, и какая нужна помощь детям. Они обменялись номерами телефонов.

Павел написал о проекте у себя в соцсетях. Стали подключаться его поклонники. В итоге нужную сумму быстро собрали и купили кроссовки. Через пару дней полный комплект обуви Александр уже вез в детский дом.

Чтобы дети поверили в себя

Постепенно к Александру присоединялись люди самых разных профессий – от предпринимателей до пенсионеров. Подопечных тоже стало больше – 17 детских домов и школ-интернатов.

— Я тогда вообще практически не появлялся дома. Пришлось выбирать – работа или фонд. Я выбрал фонд,- признался Александр.

Помогать такому большому числу детдомов относительно маленькой командой оказалось непросто. Сейчас «Добрые люди» поддерживают девять учреждений: «Вельский детский дом» в Архангельской области, реабилитационный центр «Ясная Поляна» в Мордовии, дом-интернат для умственно отсталых детей в поселке Потьма (Республика Мордовия), детский дом в селе Нурлаты республики Татарстан, школа интернат поселка Тужа Кировской области, школа-интернат в селе Ташла Оренбургской области, Детский Дом города Соль-Илецк Оренбургской области, дом-интернат «Солнышко» деревни Савино республики Марий Эл и центр временного пребывания для детей и подростков в городе Яранск Кировской области.

— Мы привозим одежду, обувь, подарки, гаджеты. Запустили проект «Дармарка» — в Подмосковье жители приносят вещи, наши волонтеры их сортируют, у нас есть свой склад, а затем мы отвозим всё в подшефные учреждения. Устраиваем в городах и селах, куда приезжаем, благотворительные акции – вещи у нас могут взять все нуждающиеся: многодетные и малообеспеченные семьи, пенсионеры.

В нескольких детдомах команда фонда открыла сенсорные комнаты с песочной терапией. Такие оборудованные помещения открылись в Яранске, Жуковском, Йошкар-Оле.

В больнице Александр твердо решил – если выкарабкается, то посвятит свою жизнь добрым делам

Александр считает, что важно закрыть базовые потребности детских домов, но помогать можно и нужно не только вещами.

— Я понимаю, что детям не нужны концерты с танцами, чтобы кто-то приехал их развлекать. Им нужно общение, нужен взрослый рядом, который поделится опытом, посоветует, покажет, как надо и как не надо. Поэтому мы придумали проект «На верном пути». Это формат наставничества, но в более широком смысле. Мы даем возможность ребятам из детских домов найти не одного взрослого друга, а много. Собираем группы и вместе выезжаем куда-то. В последний раз, например, ездили заниматься дайвингом. Причем собрали в одну команду ребят из приемных семей и детских домов.

К ребятам в районы приезжают волонтеры и рассказывают о своих профессиях: юрист, диджей, полицейский, водитель, инженер. Кто-то дает мастер-классы.

А однажды к ребятам из Вельского детского дома приехали с десяток гонщиков на своих спорткарах. Ребята такие машины видели впервые.

В больнице Александр твердо решил – если выкарабкается, то посвятит свою жизнь добрым делам

У проекта появились даже звездные наставники - телеведущий Оскар Кучера, актер Александр Наумов, артист Камеди клаба Дмитрий Грачев.

— Я верю в теорию шести рукопожатий. И она два раза, может, даст осечку, на третий – сработает. Просто пишешь артисту или музыканту, рассказываешь, как помогаешь детям и предлагаешь присоединиться. Если откажут – ничего не теряешь. Если согласятся – отлично.

Александр хочет дать ребятам из глубинки возможность поверить в себя, показать, что они могут стать, кем захотят, что нет ничего невозможного. Во время одного из выездов в регион, воспитатель рассказала про мальчика, которого обижали сверстники.

— Я встретился с ребятами. Рассказал о себе, как меня самого учитель била по рукам линейкой, говоря – «ничего из тебя не получится». А спустя много лет я вернулся в свою родную школу с волонтерским проектом, и те же самые учителя уже говорили – «мы знали, что ты станешь достойным человеком». И многие известные взрослые тоже не всегда были успешными в детстве. В них тоже не верили, их тоже кто-то мог обидеть. Я предложил этому мальчику подружиться с актером Александром Наумовым. И вот, он перед всем классом, созвонился онлайн с артистом. Александр честно рассказал о своем пути к успеху, дал правильную мотивацию – ничего не бояться. И, знаете, этот мальчик изменился, стал уверенней, но изменились и ребята, которые были свидетелями того разговора.

Что всё возможно Александр доказал в 2016 году. Он приезжал в оренбургский детский дом для умственно-отсталых детей в селе Ташла. К нему подошел мальчик Саша и признался, что хотел бы спеть песню для Николая Баскова. Александр записал номер на видео, а когда вернулся в Москву, стал искать через знакомых и соцсети выход на музыканта. И нашел. Вскоре Николай Басков записал Саше ответное видео, а позже они встретились в эфире ток-шоу.

Протянул конверт

Проекты у «Добрых людей» не только для детей, но и для пожилых и малоимущих. В 2020 и 2021 году Александр с единомышленниками получили президентский грант на проект #COVIHELP – в период пандемии продукты передали почти 11 тысячам человек.

Есть и адресная помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Однажды к Александру обратилась семья из Башкортостана. У четырехлетнего мальчика была онкология. Семья долго собирала деньги на операцию, сбор шел очень медленно, а время уходило.

— Я честно сказал, сумма большая, попробую помочь, чем смогу. Встретился с семьей. Рассказал знакомым о мальчике. Через пару дней раздается звонок. Приятель говорит, что со мной хочет встретиться один человек. Договорились, я подъехал. Мужчина сказал, что знает о нашем фонде и хотел бы помочь. Протянул мне конверт. Я даже не посмотрел внутрь. А когда сел в машину, увидел, что в конверте большая сумма. Вернулся к этому мужчине. Он попросил передать деньги тому, кто в них нуждается. Никаких финансовых отчетов, говорит, ему не надо – «фонд заслужил доверие», попросил только, чтобы семья поставила за его здоровье свечку в церкви.

В конверте было около полумиллиона рублей. Александр прыгнул в машину и поехал в Башкирию. Сразу в онкоцентр, где лечился малыш.

В больнице Александр твердо решил – если выкарабкается, то посвятит свою жизнь добрым делам

— Мне запомнилось, как этот мальчик, с пачкой денег бежит по коридору больницы и кричит: «я буду жить!». Так и сказал. В свои четыре года… Мама его догнала, и они так и стояли, обнявшись, посреди больничного коридора.

Прошло несколько лет. Этим летом Александр приехал с новым проектом в этот регион. Вдруг в окно машины постучала женщина. Вышел из салона, а она плачет. Александр подумал, что-то случилось, стал расспрашивать.

— А она отвечает: «Вы меня не узнали?». Я признался, что нет. Она говорит, что бабушка того самого мальчика, которого мы помогли спасти. Тогда не успела сказать спасибо и все хотела обнять меня. У малыша всё хорошо, лечение сработало.

Девочка из вагончика

Совсем недавний случай из Московской области. В фонд «Добрые люди» обратилась женщина, которая живет вместе с дочерью в вагончике недалеко от кладбища.

— Я когда стал разговаривать с девочкой, ее зовут Кристина, она призналась, что больше всего мечтает… пойти в школу. Ей 10 лет, но документов у матери не было, ребенок нигде не учился. Ни разу у нее не было праздников в день рождения, подарков на новый год.

Вместе с другими общественниками восстановили документы, Александр оплатил штрафы семьи, девочку определили в школу. Правда, пока она не села за парту – жизнь в вагончике не лучшим образом сказалась на здоровье ребенка. Недавно Кристине вырезали аппендицит. Александр звонил девочке в больницу, поддерживал.

— Первое время Кристина с мамой жили у меня в квартире. Я просто не смог оставить их и дальше жить в вагончике, пока идёт бумажная волокита. Потом их забрал мой приятель – у него коттедж с гостевым домиком. Сейчас для Кристины и ее мамы сняли квартиру.

Кристина в этом году впервые получит подарки на новый год. Ее желание исполнят благодаря «Добрым людям». Этой акции фонда уже несколько лет.

Общественники и волонтеры собирают письма ребят из нуждающихся семей, ребят из детских домов. Публикуют их в соцсетях и ищут «волшебников». 10 декабря Александр и его команда отправятся в регионы, чтобы каждый ребенок, написавший письмо, получил свой подарок от деда Мороза.

— Почему я это всё делаю? Ответ у меня простой – я думаю, что должен этому миру. И отдаю таким образом долг. Иногда получается с процентами. На самом деле, не думаю, что сильно изменился за эти годы, хотя фонд помог мне убедиться, сколько вокруг добрых людей. Всегда, когда приезжаю к ребятам, сильно расстраиваюсь от слов воспитателей, они любят торжественно объявлять – «спонсоры приехали». Тогда предупреждаю ребят, кто меня так назовет – не подружимся. Поэтому, для них я «рыжий», кто-то называет «бородатым волшебником», малыши говорят «добрый папа».

Мечта Александра - чтобы «Добрые люди» выросли в большой Центр со специалистами по реабилитации, с программами для сирот, для детей с инвалидностью и без.

Саша хочет, чтобы фонд помог большему числу людей. Чтобы даже в сельском детском доме ребята, увидев его на пороге, радостно закричали: «Наш бородатый приехал».

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.