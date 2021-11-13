Молодые музыканты Башмета отчитаются перед Москвой и Сочи

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году. Фото: сайт ВЮСО

Время летит быстро. Казалось, только вчера Башмет в первый раз набирал молодых музыкантов в свой юношеский симфонический оркестр. Первые кастинги транслировались по "Культуре" и все, затаив дыхание следили за судьбами молодых музыкантов из глубинок, получивших место за пультом.

И вот - в следующем году Всероссийскому юношескому оркестру исполняется уже десять лет.

Юрий Башмет рад поделиться творческими планами коллектива: Всероссийский юношеский симфонический оркестр даст два больших осенних концерта. И первыми оценить масштаб проделанной работы смогут москвичи и сочинцы.

28 ноября 2021 года концерт пройдет в Зимнем театре города Сочи, а уже 29 ноября - в Большом зале Московской консерватории. Осенние выступления станут прелюдией к большим гастрольным и творческим планам коллектива.

ЧТО БУДУТ ИГРАТЬ

Программа носит название «Два века русской музыки. Традиции и новаторство». Вместе с маэстро Юрием Башметом и Всероссийским юношеским симфоническим оркестром на сцену выйдут яркие, молодые, талантливые музыканты, лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского: обладательница I премии, артистка Молодежной программы Большого театра Мария Баракова (меццо-сопрано), победитель в номинации «скрипка» Сергей Догадин и серебряный призер среди пианистов Дмитрий Шишкин. В их исполнении прозвучат сочинения Чайковского, Рахманинова и Прокофьева. Завершит программу концертов Первая симфония Шостаковича.

ПАРА СЛОВ О КОЛЛЕКТИВЕ

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году. В составе оркестра более 100 молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет. Каждый год происходит ротация, "постаревших" музыкантов заменяют молодые коллеги, но и тем, кто не вышел за пределы 22-летнего возраста, не приходится расслабляться, потому что для сохранения места за пультом нужно постоянно подтверждать свою квалификацию. Конкурс большой: за прошедшие годы в прослушиваниях приняло участие более 5000 молодых музыкантов из различных регионов России.

За эти почти десять лет оркестр объездил всю Европу и Азию, закрывал "Олимпийские игры" и Чемпионат мира по футболу. И везде молодым российским музыкантам рукоплескали и удивлялись их энергии и непосредственности.

- Это уникальный коллектив. Не только школа музыки, но и настоящая школа жизни. Представьте, ребенок в 13 лет впервые сидит в оркестре, слева кто-то играет, справа... Это еще и школа общения, вежливости, быта. И тот самый профессиональный ориентир, которых сейчас так часто не хватает молодежи, - хвалит своих подопечных маэстро Башмет.

ПРОГРАММА КОНЦЕРТА

«Два века русской музыки. Традиция и новаторство»

Игорь Стравинский «Народные гуляния на масленицу» из балета «Петрушка»

Сергей Прокофьев Концерт №2 для скрипки с оркестром соль минор, соч. 63

Солист – Сергей Догадин

Сергей Рахманинов Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром

Солист – Дмитрий Шишкин

Петр Чайковский «Я ли в поле да не травушка была» соч. 47№7

Сергей Рахманинов «Весенние воды» соч. 14 №11

Солистка – Мария Баракова (меццо-сопрано)

Дмитрий Шостакович Симфония №1 фа минор, соч. 10