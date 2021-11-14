Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 ноября 2021 10:34

С такой оппозицией власти в России бояться нечего

Политики из либерального лагеря не оставляют нам иного выбора
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Эта оппозиция просто не оставляет нам иного выбора...

Эта оппозиция просто не оставляет нам иного выбора...

Фото: Олег УКЛАДОВ

Одна из самых главных бед России – отсутствие нормальной вменяемой оппозиции. Глядя на которую чиновники и власть в целом тысячи раз продумывали бы все свои поступки и решения, прежде чем начать их воплощать. Нормальному человеку просто стыдно вставать под знамена, которые держат в руках кликуши, истерики, люди с расстроенной психикой и прочие неадекваты, то мизантропически злобствующие, то подтасовывающие факты, то несущие откровенную и несусветную чушь.

Вот, к примеру, один из ближайших сподвижников сидящего сейчас в исправительной колонии Алексея Навального Леонид Волков заявляет:

- Мы вас всех знаем.

Мы вас всех запомним.

Мы вас всех уничтожим.

Буквально на днях. 10 ноября, если быть точным. Наверное, Леню можно, если не простить, то понять в какой-то степени. В этот день у него был день рождения. Перебрал, похоже, господин-товарищ-барин, и понеслось, как у той рыбы, которая, "когда спит, себя не контролирует". Но, скажите, у них у всех так внезапно днюхи наступили что ли? Плохо скрываемая и совсем нескрываемая радость от новости о гибели двух десантников во время десантирования на полигон в Белоруссии. Проклятия по поводу ходатайства прокуратуры о закрытии не соблюдающего закон об иноагентах "Мемориала", защита до посинения и сбитых до мозолей языков осужденного за педофилию Юрия Дмитриева (кстати, как раз из того же "Мемориала", признанного в России НКО-иноагентом). И многое-многое другое.

Эпитеты один краше другого: "Столетнее кровавое г…, чекистское мурло, бесстыдные сталинские кровавые щупальца, наследники палачей". С последним особенно неудобненько получилось, поскольку у очень многих лидеров либерального лагеря как раз их собственные предки руководили той самой карательной машиной, и именно они и есть те самые "наследники". Тематика однообразна, эмоциональный негатив перехлестывает через край.

- Ублюдки. Мрази. Ненавижу.

- Ублюдки дня.

- Мстительные твари, которые думают, что будут жить вечно со своим ср… царьком, - это уже журналистка самого либерального российского радио Таня Фельгенгауэр, которую режим спасал и спас после ранения одним из ее сумасшедших поклонников из числа слушателей того самого радио.

- Придет время, вы будете в окно убегать, - грозится складками своего излишнего веса знатный опполидер Жора Албуров. Сам-то он в окно явно не пролезет.

Десятки фамилий, которые задают тон в оппозиционных медиа, почему-то продолжающих спокойно жить и работать в условиях "отсутствия свобод" и "тоталитарной власти". Персонажи, тусующие как в "немытой", по их мнению, России, так и на "светлом", опять же, по их мнению, Западе. Все эти персоны любят и умеют говорить красивые слова о свободах, общечеловеческих ценностях, приоритете права и т.д. Но как только встречаются с конкретными фактами и случаями, то не выдерживают столкновения с реальностью. Отсюда и подтасовки, однобокое освещение происходящего, завиральные и заковыристые фантазии о чипировании, колдовских обрядах в Кремле, "освободительном походе шамана" и чуть ли не о людоедстве в высших эшелонах власти.

А те, кто дает им рупор в руки, похоже, сами не отличаются адекватностью.

- В Москве, например, исчезли все троллейбусы, провода, чтобы убрать с улиц, чтобы когда уже полетели американские ракеты, Путин, скажем, едет в своем кортеже в Кремль или из Кремля, его надо срочно выдернуть с помощью вертолета. Можно перекрыть движение на Кутузовском проспекте, может сесть вертолет, а как он сядет, если там провода троллейбуса? – это уже известнейший в либеральной среде эксперт по всем вопросам, особенно, по военной тематике, Павел Фельгенгауэр в эфире Радио "Свобода" (иноагент) вместе с министром обороны Литвы Анушаускасом и белорусским оппозиционером Анатолием Лебедько рассказывает, как, чего и почему боится Путин в Кремле. - Потратили миллиарды на то, чтобы убрать провода, которые еще с 90-х скопились, разные мелкие компании перебрасывали интернет и кабельное телевидение от дома к дому, воздушки эти. Вертолет здесь вообще не мог сесть, мне вертолетчики объясняли, насколько сложный город. Потратили гигантские деньги, чтобы сделать возможность вертолетной эвакуации.

А еще ларьки в Москве убрали, и стихийные развалы блошиных рынков ликвидировали исключительно в этих целях, а не для благоустройства города. Про то, что во всех крупных городах планеты в последнее десятилетие, как минимум, убирают все кабели и прочую инфраструктуру подобного рода под землю, "эксперт" явно не в курсе. И почему в таком случае по Москве еще ездят трамваи, над которыми висят провода, он тоже не разъясняет. Ведь это не вписывается в нарисованную им для себя картину мира. Которая, в его глазах, единственно верная.

Глядя на подобные словесные выделения любой мало-мальски нормальный человек сделает все, чтобы его не ассоциировали с подобными деятелями. Даже за самые вкусные коврижки. И пусть власть совершает ошибку за ошибкой, вызывая недовольство населения, в сравнении с неадекватностью такой оппозиции она все равно продолжает выглядеть гораздо приличнее и адекватнее.

Эта оппозиция просто не оставляет нам иного выбора. А другой у нас, к сожалению, нет.

КАРТИНА ДНЯ