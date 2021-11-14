С такой оппозицией власти в России бояться нечего

Эта оппозиция просто не оставляет нам иного выбора... Фото: Олег УКЛАДОВ

Одна из самых главных бед России – отсутствие нормальной вменяемой оппозиции. Глядя на которую чиновники и власть в целом тысячи раз продумывали бы все свои поступки и решения, прежде чем начать их воплощать. Нормальному человеку просто стыдно вставать под знамена, которые держат в руках кликуши, истерики, люди с расстроенной психикой и прочие неадекваты, то мизантропически злобствующие, то подтасовывающие факты, то несущие откровенную и несусветную чушь.

Вот, к примеру, один из ближайших сподвижников сидящего сейчас в исправительной колонии Алексея Навального Леонид Волков заявляет:

- Мы вас всех знаем.

Мы вас всех запомним.

Мы вас всех уничтожим.

Буквально на днях. 10 ноября, если быть точным. Наверное, Леню можно, если не простить, то понять в какой-то степени. В этот день у него был день рождения. Перебрал, похоже, господин-товарищ-барин, и понеслось, как у той рыбы, которая, "когда спит, себя не контролирует". Но, скажите, у них у всех так внезапно днюхи наступили что ли? Плохо скрываемая и совсем нескрываемая радость от новости о гибели двух десантников во время десантирования на полигон в Белоруссии. Проклятия по поводу ходатайства прокуратуры о закрытии не соблюдающего закон об иноагентах "Мемориала", защита до посинения и сбитых до мозолей языков осужденного за педофилию Юрия Дмитриева (кстати, как раз из того же "Мемориала", признанного в России НКО-иноагентом). И многое-многое другое.

Эпитеты один краше другого: "Столетнее кровавое г…, чекистское мурло, бесстыдные сталинские кровавые щупальца, наследники палачей". С последним особенно неудобненько получилось, поскольку у очень многих лидеров либерального лагеря как раз их собственные предки руководили той самой карательной машиной, и именно они и есть те самые "наследники". Тематика однообразна, эмоциональный негатив перехлестывает через край.

- Ублюдки. Мрази. Ненавижу.

- Ублюдки дня.

- Мстительные твари, которые думают, что будут жить вечно со своим ср… царьком, - это уже журналистка самого либерального российского радио Таня Фельгенгауэр, которую режим спасал и спас после ранения одним из ее сумасшедших поклонников из числа слушателей того самого радио.

- Придет время, вы будете в окно убегать, - грозится складками своего излишнего веса знатный опполидер Жора Албуров. Сам-то он в окно явно не пролезет.

Десятки фамилий, которые задают тон в оппозиционных медиа, почему-то продолжающих спокойно жить и работать в условиях "отсутствия свобод" и "тоталитарной власти". Персонажи, тусующие как в "немытой", по их мнению, России, так и на "светлом", опять же, по их мнению, Западе. Все эти персоны любят и умеют говорить красивые слова о свободах, общечеловеческих ценностях, приоритете права и т.д. Но как только встречаются с конкретными фактами и случаями, то не выдерживают столкновения с реальностью. Отсюда и подтасовки, однобокое освещение происходящего, завиральные и заковыристые фантазии о чипировании, колдовских обрядах в Кремле, "освободительном походе шамана" и чуть ли не о людоедстве в высших эшелонах власти.

А те, кто дает им рупор в руки, похоже, сами не отличаются адекватностью.

- В Москве, например, исчезли все троллейбусы, провода, чтобы убрать с улиц, чтобы когда уже полетели американские ракеты, Путин, скажем, едет в своем кортеже в Кремль или из Кремля, его надо срочно выдернуть с помощью вертолета. Можно перекрыть движение на Кутузовском проспекте, может сесть вертолет, а как он сядет, если там провода троллейбуса? – это уже известнейший в либеральной среде эксперт по всем вопросам, особенно, по военной тематике, Павел Фельгенгауэр в эфире Радио "Свобода" (иноагент) вместе с министром обороны Литвы Анушаускасом и белорусским оппозиционером Анатолием Лебедько рассказывает, как, чего и почему боится Путин в Кремле. - Потратили миллиарды на то, чтобы убрать провода, которые еще с 90-х скопились, разные мелкие компании перебрасывали интернет и кабельное телевидение от дома к дому, воздушки эти. Вертолет здесь вообще не мог сесть, мне вертолетчики объясняли, насколько сложный город. Потратили гигантские деньги, чтобы сделать возможность вертолетной эвакуации.

А еще ларьки в Москве убрали, и стихийные развалы блошиных рынков ликвидировали исключительно в этих целях, а не для благоустройства города. Про то, что во всех крупных городах планеты в последнее десятилетие, как минимум, убирают все кабели и прочую инфраструктуру подобного рода под землю, "эксперт" явно не в курсе. И почему в таком случае по Москве еще ездят трамваи, над которыми висят провода, он тоже не разъясняет. Ведь это не вписывается в нарисованную им для себя картину мира. Которая, в его глазах, единственно верная.

Глядя на подобные словесные выделения любой мало-мальски нормальный человек сделает все, чтобы его не ассоциировали с подобными деятелями. Даже за самые вкусные коврижки. И пусть власть совершает ошибку за ошибкой, вызывая недовольство населения, в сравнении с неадекватностью такой оппозиции она все равно продолжает выглядеть гораздо приличнее и адекватнее.

Эта оппозиция просто не оставляет нам иного выбора. А другой у нас, к сожалению, нет.