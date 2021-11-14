Инвалид или самостоятельный человек – судьба ребенка решается прямо сейчас!

Маленькому Ростиславу поставили диагноз "Аутизм" Фото: Личный архив

Оксана родила первенца в 19 лет. Врачи поставили дочери диагноз «олигофрения», и хором утешали рыдающую маму: «Это не приговор! Будут у вас еще здоровые дети!» Но муж невзлюбил ребенка с первого взгляда. «Стеснялся, относился как к зверушке» - вспоминает несчастная женщина. Когда девочке исполнилось три года, Оксана развелась и решила, что посвятит себя больной дочери. С личной жизнью – покончено!

Однако через шесть лет у маленькой Ани появился заботливый приемный папа. Сергей полюбил Оксану, и то, что у нее больная дочь, не испугало его. Вторая – здоровая - дочка Виктория стала наградой за это чувство.

- А потом у меня умерла мама, – рассказывает Оксана. – Было очень тяжело. Я не знала, как пережить боль. Но вдруг поняла, что беременна. Только это спасло от депрессии.

Беременность протекала отлично. Ростислав родился здоровым, с хорошим весом, и нормально развивался до полутора лет. В год начал произносить первые слова и фразы. А потом вдруг замолчал. Словно споткнулся о какой-то порог и, испугавшись, остановился.

Гуляя на детской площадке, мальчик не обращал внимания на других малышей. Боялся их, убегал, прятался под качелями.

- Когда я пыталась заглянуть в глаза, отворачивался - рассказывает Оксана. - Постоянно бегал. И дома, и на улице. Хватал и бросал без разбора все предметы. Не слышал и не понимал.

Психиатр поставил диагноз: «Органическое поражение ЦНС с выраженными поведенческими интеллектуальными нарушениями и четкими аутическими чертами». Аутизм! Мир опрокинулся. «Почему это снова со мной? – плакала по ночам Оксана. – Врачи же обещали, что не повторится!» Увы, Матреничевым пришлось смириться с тем, что они теперь не только многодетная семья, но еще и родители двух детей-инвалидов. А это очень дорого и не просто.

Ростику назначили медикаментозное лечение, которое помогло ему быть спокойнее. Но для того, чтобы мальчик продолжил развиваться, необходимы занятия со специалистами. Увы, по ОМС реабилитация в таком размере не предусмотрена. А занятия дома, как бы не старались родители, бессмысленны. Аутизм не просто каприз, а тяжелое заболевание. Специалисты, которые умеют развивать подобных детей, учатся этому годами.

С сентября Ростик стал ходить в Детский инклюзивный центр «Вместе весело шагать»:

- Первые наши занятия напоминали театр одного актёра – улыбается психолог Юлия Полукарова. – Пришлось надеть рога и изображать козу рогатую, петь, плясать и пускать мыльные пузыри, чтобы мальчик просто заметил меня. Но сейчас он уже умеет рисовать, складывает предметы по цветам, различает по картинкам животных. Очень любит физкультуру, слышит преподавателя, выполняет задания. Научился общаться жестами и смотреть в глаза. Через пару месяцев он заговорит - есть все признаки формирования речи. Только нельзя прерывать занятия!

- Любая остановка даст откат в развитии – в один голос твердят врачи. – Именно сейчас решается, будет Ростик беспомощным инвалидом, или вырастет во вполне самостоятельного человека.

Родители делают все, что могут, но продавать им нечего, и все средства исчерпаны – сплошные долги. Папа работает почти круглосуточно. Мама разрывается между больными, но готова возить сына в центр, выполнять домашние задания, заниматься с ребенком изо всех сил. Нужно только оплатить очередной курс лечения. А его стоимость - 1 050 000 рублей в год. Для многодетной семьи с двумя инвалидами и единственным работающим папой-автомехаником эта сумма неподъемна. Пожалуйста, помогите Ростику вырасти самостоятельным человеком!

Дополнительные вопросы можно задать куратору ребёнка по телефону: +7 962 941-96-62

Прислать на номер 3443 смс со словом "Листок" и суммой пожертвования. Например "Листок 300". Сумма пожертвования может быть любой.

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим»

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назначение платежа: благотворительное пожертвование на лечение Ростислава Матреничева.

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