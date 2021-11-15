Вопрос дня: Что еще надо сделать, чтобы остановить пандемию? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Максим КАЛАШНИКОВ, писатель:

- Массовые болезни «прожгли» белую популяцию. И таким жестким способом жители Старого Света приобрели иммунитет к большинству инфекционных заболеваний. Что касается нынешних мер - надо интенсивно увеличивать добычу чистого кислорода и наращивать производство укрепляющих иммунитет лекарств.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- У нас есть много людей, которые против любых решительных мер, если они не имеют гарантий, что меры эти дадут явный результат.

Виктор САБАНЕЕВ, экономист:

- Ввести налог на непривитых. Был же налог на бездетных. А деньги отдать на лечение от ковида.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольных рынков:

- Проблема в том, что никто не знает, как ситуация будет развиваться дальше, насколько помогают прививки и иные антиковидные меры. Я сам переболел в декабре прошлого года, а сейчас сделал «Спутник Лайт». Нынешняя пандемия подчеркнула - не существует универсального лекарства. Антипандемийные мероприятия не станут активны, пока не закроют границы.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:

- Для ресторанного бизнеса локдауны и QR-коды удушающи. Сплошные ограничения эффекта большого не дают. Надо вакцинироваться, но нужно работать и на других направлениях.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер:

- Чтобы сохранить себя и свою активность, надо на своем месте действовать. Ни локдауны, ни QR-коды ни при чем. Мы вот погреб забили овощами, тушенкой, спичками, солью и свечами. Минимизировали контакты с внешним миром.

Вадим ПОГОРЕЛЬЦЕВ, педиатр:

- Если бы был не ковид, а пандемия оспы - все побежали бы прививаться наперегонки. Почему до людей не доходит, что сегодняшняя эпидемия смертельна и нужно защищаться всеми силами, - загадка.