Россияне рассказали, готовы ли они лечиться у врачей-мигрантов

Фото: Андрей КАРА

Правительство признало кадровый голод в медицине и готово привлекать в Россию больше врачей-мигрантов. Сайт KP.RU провел собственное исследование и выяснил, как к этому относятся сами россияне.

Мы задали вопрос «А Вы готовы лечиться у врачей-мигрантов» и узнали, влияет ли национальность медика на доверие пациентов к его квалификации.

Как оказалось, более половины опрошенных считают, что дело вовсе не в национальности, а в профессионализме врача. 53% респондентов заявили, что им все равно, является ли врач мигрантом или нет, куда важнее его образование и опыт.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

«Главное, чтобы у них (врачей – прим. ред.) было соответствующее образование и навыки», - говорит один из опрошенных.

«В наш поселок приехали три специалиста-мигранта, очень хорошие и внимательные», - соглашается другая.

Еще 4% опрошенных признались, что регулярно ходят на прием к врачам-мигрантам.

«Я уже лечилась у врача-узбека. Имя не повторю, но всегда помяну добрым словом: легкая рука, человеческое отношение. А не более месяца назад еще два молодых врача-узбека оказали помощь в челюстно-лицевой хирургии. Врач сделал больше, чем входило в его обязанности. Спасибо, добрый человек!», - делится своим опытом еще одна участница исследования.

При этом 33% опрошенных настроены категорично и не готовы посещать врачей-мигрантов. Эта категория участников исследования уверена, что образование у врачей из других стран может быть хуже, а значит, и лечить они могут не так профессионально.

«Не хожу к врачам-мигрантам. Благо, выбор есть всегда», - добавляет другой.

Еще 1% опрошенных отмечают, что для них решающим факторов в выборе специалиста является финансовый вопрос. Они признаются, что готовы ходить к врачам-мигрантам, если прием у них будет дешевле.

Оставшиеся 9% респондентов признались, что затрудняются ответить.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 10 тысяч человек.