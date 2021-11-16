Успешная подготовка к экзаменам и контрольным - дело техники. Мнемонической техники Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Лучше бы ты голову дома забыл!» Въедливая учительская фраза звенит в ушах даже у нас, взрослых, когда речь заходит о школе. Дети часто забывают дома сменку или физру. И даже сделать уроки забывают. Почему у школяров память дырявая? Можно ли «починить», чтобы учиться стало легче? Об этом психологи и педагоги говорили на фестивале для родителей SmartFest. Мы расспросили методиста по развитию памяти онлайн-школы Skysmart Гаяне Курятову.

ЗНАЙ СВОЙ ФОКУС ВНИМАНИЯ

- То, что вы описали, скорее про самоорганизацию и мотивацию, нежели про память, - говорит эксперт. – Однако дети до определенного возраста действительно склонны помнить только то, что им нравится. Если не хочется делать домашнюю работу, они могут о ней забыть, хотя у большинства детей память хорошая.

- Мне казалось, что схватывают на лету как раз единицы, остальным надо посидеть над учебником, чтобы что-то в голове отложилось.

- Сложности с запоминанием могут быть следствием физиологических проблем. К примеру, успеваемость в начальной школе зависит от того, много ли ребенок до школы гулял на свежем воздухе, играл в подвижные игры, хорошо ли развита крупная моторика. Чем шире ребенок видит – в буквальном смысле – тем лучше у него развивается память. Если у ребенка нелады с учебой, важно не ставить на нем крест. 99 процентов учеников курсов развития памяти, освоив даже самые простые техники, запоминают новое довольно легко.

- Как тренировать память у школьников?

- Можно постепенно учиться применять мнемотехнические (помогающие запоминанию - прим. Ред.) методы, учитывая умение держать фокус внимания. Взрослый, к примеру, способен концентрироваться 25 минут, на этом основан известный в тайм-менеджменте метод помидора: работать 25 минут, а потом делать перерыв 3-5 минут. (Название метода - отсылка к кухонному таймеру в виде помидора, с помощью которого предлагалось отсчитывать отрезки времени. - прим. Ред.) Так реально больше успеваешь! У детей время фокусирования рассчитывается по формуле: возраст плюс одна минута. У 14-летнего школьника это 15 минут. То есть каждые четверть часа нужно делать небольшой перерыв или переключать внимание, иначе подросток будет отвлекаться. Но магия еще и в том, что на эти 15 минут нужно ставить конкретную задачу или конкретный вопрос. При этом не зубрить, а вникать. Популярный подход «буду делать уроки, пока не сделаю» не годится: если не ограничить время на задачу, мы будем делать ее максимально долго.

ПРИДУМЫВАЙ СМЕШНЫЕ АССОЦИАЦИИ

- Какие методы порекомендуете для детей? И можно ли обойтись без мнемотехники?

- Обойтись, конечно, можно, но так реально легче и жить, и учиться. Самый популярный – метод Цицерона. Его еще называют методом локаций, римской комнатой, а после выхода сериала о Шерлоке Холмсе стали называть еще и чертогами разума. Основан на том, что визуально мы все запоминаем лучше, чем, скажем, на слух. Нужно представить хорошо знакомое помещение – например, свою комнату или квартиру, и как бы развесить на видных местах ассоциации-напоминалки. Например, нужно запомнить военачальников. О маршале Жукове может напомнить жук на двери той самой воображаемой комнаты. А малина на столе – маршала Малиновского. Пару раз повторить, и информация переходит в долговременную память. Цицерон, как известно, был великим оратором и именно так готовил свои речи. Записями никогда не пользовался, а его выступления были насыщены деталями и фактами.

- Придумывать смешные, даже нелепые ассоциации рекомендуют и при запоминании иностранных слов. Почему именно такие?

- Смешное лучше запоминается. Спросите ребенка, как прошел день в школе? Если было что-то веселое, он начнет с этого, а не с новой темы по физике. Что касается иностранных слов, там визуальными ассоциациями не обойдешься – нужны еще и звуковые. Обязательно несколько раз произнести слово вслух и представить, как оно выглядит на письме. Иначе запомнится не правильное произношение, а только смешная картинка.

ПОВТОРЯЙ ПРАВИЛЬНО

- Гаяне, вы затронули подготовку к экзаменам. Какие еще методы помимо римской комнаты можно попробовать?

- Если нужно запомнить большой объем информации, полезно менять локацию во время подготовки. Один билет выучил за столом в комнате, второй – на кухне, третий - в коридоре. А потом в парке, в библиотеке, в метро. Привязываются дополнительные ассоциации, и на экзамене вспоминаешь: это я учил в парке, а потом и сам билет всплывает в памяти. Еще очень важно повторять выученное, каждый день хотя бы несколько минут уделять пройденному. Посмотреть видео на эту тему на YouTube, побеседовать с одноклассником, как он готовится, пройти тест – книжный или в интернете. Классный способ – поиграть в игры вроде «Активити»: объясни жестами понятие «общество». В игре снижается важность, включается креатив, интерес, интрига, азарт. Если повторять, представлять, погружаться в тему, на экзамене проблем не будет. Даже если что-то не вспомнишь, логически додумаешь.

- С историей, литературой можно пересказать своими словами. А как с точными формулами? Тут без зубрежки не обойтись.

- И формулы можно выучить через ассоциации. Но с формулами важно не запускать: если что-то не понял, вернись к тому месту, где началось непонимание. Иначе дальше будешь терять целые темы.

Дети часто забывают дома сменку или физру. И даже сделать уроки забывают. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

НА КОНСПЕКТ НЕ НАДЕЙСЯ

- Повторение – мать учения. А как правильно повторять?

- Да. Чем чаще соприкасаешься с нужными знаниями, тем лучше откладывается в голове. Эффективно повторять через определенные интервалы времени: первый раз - сразу после урока, буквально на пару минут закрыть глаза и прокрутить в голове самое основное, потом на следующий день, через неделю, через месяц и через три. Это идеальная схема. Если не повторить сразу, то на следующий день будем уже не повторять, а учить заново. Ведь наш мозг так устроен, что мы начинаем забывать новую информацию сразу после того, как услышим.

- А конспект пролистать достаточно?

- Нет-нет, конспект пролистать не годится. С конспектом как бывает? Открыл, подумал “это я знаю, это я помню – какой я молодец, все знаю”. На самом деле не знаешь, а узнаешь то, что сам написал. Но так же структурно на экзамене вряд ли вспомнишь. В памяти откладывается то, что ты понял и осознал. Правильное повторение – это пересказ, со всеми важными деталями. А потом нужно постараться применить новые знания: например, пройти тест по изучаемой теме, обсудить с кем-то. Выучил новые слова на английском – составь диалог. Хорошо работают и для изучения, и для повторения ментальные карты. Выучил тему – сразу набросай схему ответа. Рисуя ее, прорабатываешь тему, вплоть до мелочей, а по ходу видишь, где есть пробелы.

- Или напиши шпаргалки, верно?

- В каком-то смысле да. Правильная шпаргалка, как известно, это та, которую написал и не воспользовался, потому что все запомнил, пока писал.

РИСУЙ КОМИКСЫ

- Как учить стихи?

- Часто дети учат, не понимая, о чем там речь. Так и до утра можно просидеть. Первым делом нужно вникнуть в суть, разобраться с непонятными словами. А потом учить. Для простых стихов удобен метод механического запоминания - это когда одну строчку прочел, повторил, запомнил, потом вторую, третью… У кого-то получается учить сразу четверостишиями. Сложные участки можно развесить по комнате по методу Цицерона. Второй способ – нарисовать комикс: одна мысль – одна картинка. А для сложных – записать стих простыми пиктограммами: одно слово – один символ. Потом читаем стих по наброскам, потом без них. Еще классный способ – театрализация, когда пытаешься изобразить то, что произносишь, так актеры учат роли.

ЧЕМ БОЛЬШЕ УЧИШЬ, ТЕМ ЛУЧШЕ

- Запоминание длинных последовательностей цифр, слов – полезная тренировка?

- Да. Наш мозг функционирует по системе «use it or lose it» - или используешь, или теряешь. Чем больше запоминаем, тем лучше работает память. Известная венгерская писательница и переводчица Като Ломб знала 16 языков. Прожила до 96 лет и в старости говорила более молодым людям: как вы молоды, у вас еще есть время выучить пару языков. Эффективная тренировка – не только запомнить, но и воспроизвести, применить. Это еще и психологически важно – видеть, что у тебя память работает, это вдохновляет.

- А нейрогимнастика, когда обеими руками одновременно что-то делаешь, так же полезна? Ее рекомендуют делать, когда предстоит ответственная умственная работа вроде контрольной или экзамена.

- Упражнения на мелкую моторику - это про создание новых нейронных связей в мозге. Память они не улучшают, но помогают сосредоточиться. Однако это все работает, пока не станет легко получаться. Когда задание становится простым, пользы уже не будет никакой: нейронные связи уже созданы.

- Гаяне, еще такой вопрос. Первоклашкам часто снятся кошмары про крючочки-палочки, которыми их перегружают с первых дней в школе. Это тоже проделки памяти?

- К У первоклассников в первые месяцы идет адаптация, им сложно. Поэтому родителям важно ограничивать время занятий дома: например, давать по 8-10 минут на предмет. Если где-то много нужно прочитать - два раза по 8 минут с небольшим перерывом между подходами. Не успел – значит, не успел. Тренировка концентрации внимания – вот во что стоит вкладываться. Тогда и память будет тренироваться и хорошо работать.

Будь в курсе

Как правильно поглощать «помидоры»

Метод помидора для школьника 14 лет можно применить так:

1) 15 минут учим параграф или делаем упражнение по русскому.

2) Перерыв 3-5 минут: это может быть перекус, физические упражнения, живое общение. Но это не должно быть погружение в социальные сети: в случае, если мы проводим время в телефоне, отдыха как такового не происходит.

3) Далее - берем задачу на следующие 15 минут: доделываем упражнение и повторяем изученное.

4) Снова перерыв.

После 3-4 таких подходов можно взять большой перерыв на 30 минут.