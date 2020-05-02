Пять правил подготовки к экзаменам в условиях пандемии коронавируса

Большинству школьников в этом году неожиданно повезло. Учебный год для них закончится уже в середине мая! Но вот на выпускников это не распространяется – им по-прежнему нужно готовиться к экзаменам, которые начнутся со второй недели июня. И сделать это в ситуации карантина и самоизоляции не так-то и просто.

Раньше рабочий день школьника был забит уроками и занятиями с репетиторами. Захочешь – не расслабишься! А вот когда целый день проводишь перед экраном, велик соблазн отвлечься на соцсети, игры и сериалы.

В помощь выпускникам в борьбе с ленью и подготовке к экзаменам, «Комсомолка» собрала основные принципы тайм-менеджмента от экспертов Московского Международного салона образования.

- Управление своим временем – это один из главных «мягких навыков» 21 века, - считает Екатерина Финкельштейн, методический руководитель отдела развивающих программ центр тестирования и развития "Гуманитарные технологии". – Прежде всего, необходимо понимать, на что вам нужно тратить свое время, а уже затем планировать, каким образом это сделать.

Правило №1: Учитывайте состояние своего здоровья!

- Свернуть горы можно только тогда, когда мы хорошо себя чувствуем, - предупреждает Екатерина Финкельштейн. – Поэтому, подступаясь к горе задач, важно соблюсти баланс между своим самочувствием и объемом предстоящей работы. Иначе это может отразиться на здоровье.

В период пандемии и дистанционного обучения это правило особенно важно. Учитывая, что основная подготовка идет онлайн, школьникам приходится проводить перед компьютером чуть ли не целые дни. Такие перегрузки вредны как для физического здоровья (зрение и осанка), так и для эмоционального. Если самочувствие не очень, на душе тревожно, то сложные темы лучше отложить на потом, а пока заняться чем-то более простым и понятным.

Правило №2: Делайте списки задач

Многим подросткам составление планов кажется лишним и не нужным. Однако, именно этот прием обладает невероятной магией:

- Составление списков задач кажется очень простым и наивным, - уверена эксперт. – Но именно записанные планы начинают организовывать нас для их выполнения!

Составлять списки задач можно на разные сроки, от большого к маленькому. Например, можно собрать список тем, которые нужно повторить к экзамену на месяц, и распределить их по дням и неделям. Тогда будет лучше понятен и объем работы, и что конкретно предстоит сделать.

Когда целый день проводишь перед экраном, велик соблазн отвлечься на соцсети, игры и сериалыФото: Мария ЛЕНЦ

Правило №3: Расставляйте приоритеты

Понятно, что справиться абсолютно со всем не получится – слишком много всего валится на головы выпускников! Чтобы научиться правильно организовывать свое время, подросткам надо уметь расставлять приоритеты.

- Есть разные приёмы, которые позволяют это сделать. Один их них это матрица Эйзенхауэра: надо разделить лист бумаги на четыре квадрата, и записывать в них все свои дела с точки зрения их важности и срочности, - рассказывает Екатерина Финкельштейн. – В левый верхний квадрат пишем срочные и важные задачи. Это зона стресса, и чтобы эти дела нас не беспокоили, их нужно сделать, не откладывая. Верхний правый квадрат – это важные, но не срочные дела. Их надо сделать при первой возможности, чтобы они не переместились в квадрат стресса. Нижний левый квадрат – это срочные, но не важные дела, которые лучше делегировать. А нижний правый квадрат – это не срочные и не важные задания. Именно в этом квадрате живут дела-хронофаги, пожирающие основную долю нашего времени! Например, это проверка соцсетей. Их надо отложить или просто о них забыть.

Еще один прием расставления приоритетов – это писать списки дел по буквам от А (самые важные и срочные) до Д (ненужные задачи, на которые нужно просто забить), и начинать выполнение прямо по этому списку.

Правило №4: Техника "Помиодоро"

Что же делать, если заданий все равно набирается слишком много? Да и потом, нельзя же учиться 24 часа в сутки – должны быть и передышки. Тут поможет принцип гибкого планирования.

- После того, как мы расставили приоритеты, нужно выделить для главных задач конкретное время и жестко его закрепить – то есть, в это время мы занимаемся только этой задачей, и ничем другим, - объясняет специалист. – Для дел менее важных, но интересных, отводить специальное время не нужно, их можно сделать в свободную минутку.

Чтобы преодолеть прокрастинацию и искушение заняться чем-нибудь более приятным, поможет техника «Помодоро». Для нее понадобится таймер (раньше их часто делали в форме помидора, отсюда и название). Ставим таймер на 25 минут: в это время нужно работать над задачей, ни на что не отвлекаясь. Как только прозвенел таймер, делаем короткую передышку в 3-5 минут. После четырех таких «помидоров» надо сделать большой перерыв в 15-30 минут, когда можно перекусить или выпить чаю.

Многим подросткам составление планов кажется лишним и не нужным. Однако, именно этот прием обладает невероятной магиейФото: Алексей БУЛАТОВ

Правило №5: - «Лягушки и сыр»

Это правило поможет подступиться к самым неприятным делам:

- В тайм-менеджменте «лягушки» — это важные дела, которые абсолютно не хочется делать, - говорит Екатерина Финкельштейн. – Самые успешные люди едят «лягушек» по утрам, чтобы потом весь оставшийся день не был испорчен ощущением от невыполненной задачи. Чтобы «лягушка» была вкуснее, к ней нужен соус – что-то приятное, что вы позволите себе сразу, как выполните неприятную часть работы.

Еще один кулинарный принцип – это «Мыши и сыр». В качестве «сыра» тут выступает самая простая или приятная часть предстоящего дела. Например, перед тем как взяться за презентацию к уроку, можно подобрать к ней картинки.

Три ошибки родителей в подростковом тайм-менеджменте:

К сожалению, некоторые ошибки в планировании своего времени допускают даже не дети, а их родители. Так что взрослым важно присмотреться – возможно, проблема вовсе не в ребенке!

- Перегруженность. Часто родители стараются нагрузить подростка по максимуму. Особенно, если речь идет о подготовке к ЕГЭ и поступлению в вуз! Но часто вместо того, чтобы прилежно корпеть над учебниками, ребенок вообще ничем не хочет заниматься. Чтобы подросток не терял мотивацию, важно запланировать и отдых – без этого не будет сил двигаться дальше.

- Отсутствие планирования. Дети привыкают, что за них всё планируют родители. Пора учиться самому составлять списки заданий!

- Прокрастинация. Вместо подготовки к экзаменам ребенок может на другие второстепенные дела. Например, читать книгу из списка литературы, которая вроде бы желательна, но необязательна. Если это делается в ущерб основной задаче лучше не поощрять ребенка, а направить его энергию в нужное русло.

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