«Экологический марафон»: Меньше потребляем – меньше мусорим?

Вместе с экспертами, экологами, известными людьми, представителями бизнеса, блогерами мы обсудили актуальные вопросы экологии.

Ежегодно россияне выбрасывают около 60 миллионов тонн бытового мусора. И лишь около 4% из этого перерабатывается, чтобы снова приносить пользу. Остальное, увы, отправляется на свалки, загрязняя природу. Есть ли выход из этой ситуации, и что может сделать для решения проблемы государство, бизнес и каждый из нас? Стоит ли возрождать систему сбора макулатуры и стекла. Эти и многие другие злободневные темы обсудили слушатели радио «Комсомольская правда» и приглашенные эксперты в ходе очередного экологического марафона, который состоялся 13 ноября в эфире радиостанции и был приурочен к 15 ноября – к Международному дню вторичной переработки.

Вместе с экспертами, экологами, известными людьми, представителями бизнеса, блогерами мы обсудили актуальные вопросы экологии. В частности: готов ли бизнес вкладывать средства в модернизацию на благо экологии, стоит ли возрождать и развивать систему сбора металлолома, макулатуры и стекла и о многом другом.

Сергей Хорошаев, зампреда Российского экологического движения, президент Национальной экологической компании, член НТС ППК «Российский экологический оператор» открыл эко-марафон. Он рассказал, насколько активно мы движемся вперед в вопросах переработки твердых бытовых отходов и расчистки пространства для жизни. Оказалось, что по официальной статистике, мы даже опережаем амбициозные планы правительства. Если говорить о последнем периоде (прошедший год), то доля мусора, направленного на утилизацию, даже превысила изначально намеченные значения – вместо 26,6% мы вышли на все 30%. И все-таки по факту ситуация гораздо менее радужная. То, что раньше называли «сжиганием», теперь называется «энергетическая утилизация», это новое понятие. Соответственно, все, что идет на сжигание, попадает в статистику «утилизации». Плюс компостирование, которое никуда не идет, потому что наш компост грязный, замусоренный, его никто не покупает – но он тоже «красит» отчетные цифры. Никому не нужный компост точно так же свозят на свалки, при этом на компостирование тратятся огромные деньги, деньги налогоплательщиков, между прочим… В России есть существенная проблема – цели ставятся без серьезной профессиональной экспертизы, которая бы обосновала их реальность, а следовательно, выполнимость. При этом ни технологий, ни финансирования ни на что нет. Необходимо изменить целевые показатели проекта «Экология», должно фиксироваться – что отбирается, сколько, куда пойдет. И если продукт не пошел в народное хозяйство, то он не должен фигурировать как рапорт о достижении цели.

Что выгоднее: меньше потреблять или больше перерабатывать?

А, может, с экономической точки зрения выгоднее снижать потребление, чем бороться за правильную утилизацию огромных объемов мусора?

По мнению экономиста Дениса Ракши, пластик появился более 50 лет назад с развитием технологий нефтепереработки, и от бытового и упаковочного пластика нам трудно отказаться, потому что он легок и удобен в использовании. Мгновенно заменить его на другие виды упаковки или на иные материалы невозможно – на это потребуется как минимум еще полвека.

Наш эко-марафон прошел при поддержке компании Tetra Pak, для которой экология – один из основных приоритетов деятельности. Как рассказала Ольга Иванова, Директор по устойчивому развитию Tetra Pak в России, Украине, Беларуси, странах Центральной Азии и Кавказа, работа идет по двум ключевым направлениям: развитие переработки упаковки и снижение её климатического следа.

Ольга Иванова, Директор по устойчивому развитию Tetra Pak в России, Украине, Беларуси, странах Центральной Азии и Кавказа.

В России компания развивает сбор и переработку картонной упаковки для напитков (упаковка Tetra Pak и аналоги). За последние три года при непосредственной поддержке компании раздельный сбор упаковки был запущен в Липецке, Ярославле, Сочи, Санкт-Петербурге, Перми – в этих городах можно сдать упаковку либо в контейнер для вторсырья, либо в специальный контейнер для этого типа упаковки. Кроме того, по Москве и Подмосковью расставлены синие и сетчатые контейнеры для упаковки – она будет переработана.

- При этом важно отметить, - пояснила Ольга Иванова, - пока раздельный сбор еще не развит в должной степени, основным источником вторсырья являются мусоросортировки – они также направляют наш тип упаковки на переработку на предприятия. Поэтому даже если в вашем регионе нет раздельного сбора, но есть сортировка (а их более 100 в России), просто положите вторсырье, в том числе упаковку Tetra Pak, в отдельный пакет и оно с большой вероятностью попадет на переработку.

Если говорить о мощностях, то уже сегодня в России есть мощности для переработки порядка 50 тыс. тонн упаковки Tetra Pak и аналогов, и это уже 9 предприятий. Это мощности, расположенные в Липецке, Тамбове, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Набережных Челнах, Перми. В январе 2022 г. в Новосибирске запускается первая переработка картонной упаковки для напитков за Уралом, что является важным шагом для нас по развитию переработки вне Центральной части РФ.

«И сегодня я хочу призвать всех предпринимателей и региональных операторов по обращению с отходами, которые хотят заниматься переработкой нашего типа упаковки, обращаться к нам – мы активно развиваем программу мобильных установок по переработке нашего типа упаковки, которую разработал НПО «Парматех» (производитель оборудования) при нашей поддержке, - подчеркнула Ольга Иванова. - Второй важный аспект, который мы прорабатываем для нашей упаковки – ее углеродный след. Как вы знаете, свою упаковку мы делаем на основе картона, в ней также есть полимерные и алюминиевые слои. Картон – возобновляемый ресурс, который при бережной его добыче не наносит урона планете. При этом у нас уже сейчас есть решения по выпуску упаковки, где полимерные слои созданы также из возобновляемых ресурсов – сахарного тростника. Вы уже сейчас можете найти товары в такой упаковке – молоко Valio, например. К слову, только вчера мы получили премию именно за этот совместный проект – 1 место Визионеры в номинации Бизнес.Экология от +1. Очень гордимся, что климатическая повестка становится для России актуальной и наши шаги помогают снижать углеродный след упаковки, ведь, например замена полимера на растительный полимер способна снизить след упаковки на 25-35%. Это подтверждают и исследования жизненного цикла, которые оценивают как упаковка воздействует на климат по всей цепочке – от создания, до розлива и переработки, которые проводили и мы, и независимые эксперты. Климатический след нашей упаковки ниже и для соков, и для молока».

Вячеслав Мутьев, директор по экологии управляющей компании Segezha Group, тоже принял участие в эко-марафоне. Эта компания является крупнейшим лесопользователем в европейской части России и участвует в конкурсе «КП» «Чистый воздух» в номинации «Зеленый макияж». Буквально спикер сказал следующее:

«В работе мы придерживаемся самых высоких стандартов ответственного лесопользования. В декабре прошлого года нами была разработана стратегия экологической безопасности, в частности, декарбонизации. Стратегия была нацелена на снижение прямых парниковых выбросов от источников тех предприятий, который находятся в нашей компетенции. Речь идет о сокращении выбросов от мазута и энергетических выбросов, о переходе к биотопливу. В этом году у нас запустился проект, по которому мы используем энергию ветра».

Вячеслав Мутьев, директор по экологии управляющей компании Segezha Group.

Напомним, декарбонизация — это комплекс мероприятий, направленных на снижение количества выбросов парниковых газов, которые образуются в процессе сжигания ископаемого топлива. На данный момент в мире действуют глобальные температурные стандарты. Их соблюдение в будущем будет зависеть от качества декарбонизации. Один из основных способов снижения вредных выбросов, это переход на электрический транспорт и модернизация производств по выработке металлургических производств и связанных с химической промышленностью. Декарбонизация характеризуется повышением роли низкоуглеродной энергии.

В этой связи компанией уже два года подряд на одном из предприятий холдинга реализуется программа по энергоэффективности, которая предполагает около 100 мероприятий. Ее основная задача – снижение потребления электричества на вверенных холдингу предприятиях. Как одно из достижений – уменьшение затрат на 21-22 млн руб. Эти средства удалось сэкономить в результате замены старых программ на новые. Этот опыт расценивается как положительный, и он будет распространен на другие активы компании Segezha Group. Экология является приоритетным направлением деятельности данной компании, и экологи сегодня определяют политику предприятий, это должностные лица, которые формируют бизнес-проекты и минимизируют экологические риски.

С 2021 года в России запретили использовать автомобильные покрышки во дворах и на газонах для создания различных скульптур и ограждений на основании некоторой токсичности материала, из которого они сделаны во избежании длительного контакта с почвой… Но машины-то именно по земле ездят, используя те же самые покрышки.

Сергей Подойников, директор Ассоциации переработчиков «ЭкоШинСоюз», обратил внимание на двоякость заявленной проблемы. Самая большая проблема, например, при утилизации шин – разрушить их прочность, потому что они специально создавались неразрушаемыми для усиления безопасности на дороге, и они обязаны быть очень прочными. Впрочем, шины, сделаны из вполне растительного материала – каучука - и в конце концов перерабатываются в другой полезный товар и получат вторую жизнь. Может, и не так уж все страшно?

Юлия Грищенкова, глава Представительства Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ GmbH) в России, постоянный участник наших эко-марафонов, пояснила, как в России возможно применить практики, успешно используемые за границей для утилизации отходов, производящихся бизнесом:

- Мы работаем с регионами и проводим курсы повышения квалификации для специалистов отрасли обращения с отходами. Особенно важно сегодня, как ведет себя каждый гражданин. Важна сортировка отходов, которые потом поступят в переработку. В Германии уже давно речь идет на об отходах, а о ресурсах, которые получаются из отсортированного и переработанного вторсырья. Нужно говорить не о бесконечном потреблении как будто бы бесконечных ресурсов, а о цикличной экономике, о возвращении в оборот части того, что уже было один раз произведено. В Германии систему сортировки и переработки отходов строили несколько десятилетий, но и в России ситуация в данный момент меняется. Молодое поколение мыслит уже по-другому, более экологически. И в том числе поэтому у реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в России есть хорошие перспективы.

Юлия Грищенкова, глава Представительства Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ GmbH) в России.

Алексей Макрушин, заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор» сориентировал всех относительно того, как именно проходит эта реформа. Эксперт сообщил: результаты уже налицо. Треть отходов сортируется, более 10% отходов вовлекается во вторичный оборот. В настоящий момент по всем регионам идет масштабное строительство новых современных полигонов для отходов и сортировочных станций. В этом году 46 регионов получат контейнеры для раздельного сбора мусора на 1 млрд рублей. Многое зависит от каждого из нас.

Так, деятельность ассоциации “Большая Байкальская тропа”, исполнительным директором которой является гость студии Элеонора Ерёмченко, имеет колоссальный положительный резонанс.

Коллектив под ее руководством в течение уже 20 лет занимается строительством экологических троп на Байкале. За это время было построены сотни километров троп, а волонтерами здесь побывали несколько десятков тысяч человек. Экотропы не наносят вреда окружающей среде, помогают экономическому развитию территории и экологической культуре путешественников.

По общему мнению экспертов, у России есть будущее, так как дети, подростки и юношество гораздо строже взрослых относятся к вопросам экологии и даже товары выбирают исходя из того, выполняет ли производитель экологические требования или нет. И это уже тенденция, дающая надежду.

Обратный эффект «зеленых» инициатив

В ходе нашего эко-марафона свое место нашли некоторые весьма своевременные разоблачения.

Итак, на сегодня в мире все популярнее становятся движения за разумное потребление, за одежду из экокожи и искусственного меха, за бумажные стаканы для кофе вместо пластиковых, за использование энергосберегающих ламп и т.д. Люди убеждены, что таким образом можно уменьшить вред, наносимый природе. Однако со временем выяснилось, что некоторые провозглашаемые «зеленые» инициативы имеют обратный эффект и насаждают обществу псевдоэкологические привычки. Назовем некоторые из ложных призывов.

Один из главных: «Охотники вредят природе». Это категорически не так. Охотники не браконьеры. И они природе, напротив, лишь помогают, увеличивая ту или иную популяцию животных. Как бы парадоксально это не звучало.

Второй миф: «Искусственная шуба для природы лучше, чем натуральная». А вот и нет. И хоть для пошива такой вещи животное с пушной фермы не было убито, тем не менее, на создание искусственного меха идет много электроэнергии и воды; волоски для нее делаются из полимерных волокон – а это частицы микропластика.

Такая же история и с искусственной елкой - вопреки распространенному убеждению, что выращенную на продажу живую елку покупать неэкологично. Кстати, все эти ели растут под линией электропередачи, под которой вся растительность все равно подлежит вырубке.

Разоблачим и третий миф – «Зоопарки – это плохо». Нисколько. Некоторые виды животных таким образом сохраняются и даже приумножаются. И это последняя надежда для тех, кто не выживет в дикой природе.

Наконец, заблуждением является утверждение, что, «покупая продукцию из древесины или бумаги, ты наносишь колоссальный урон природе, потому что вырубаются леса». Куда больший вред природе наносит производство аналогичных продуктов из пластика. Ответственные производители бумаги обязаны вырастить новый лес на месте вырубленного.

Сергей Симак, Председатель Центрального Совета Российской Зеленой Лиги, член Общественной палаты РФ четвертого состава, кандидат биологических наук, продолжил тему мифологизации и объяснил, как они сотворяются. Дело в том, что в обывательском сознании научные прогнозы преломляются и трансформируются и распространяются уже не похожими на себя – в виду недостатки знаний и понимания сути явления. Посредниками межу ученой мыслью и массовым сознанием становятся медийные персоны, этакие псевдобрцы за экологию вроде Гретты Тумберг.