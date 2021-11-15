Лукашенко обсудил с Меркель миграционный кризис

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Наконец-то кто-то из европейских политиков решился по существу обсудить с белорусскими властями будущее палаточного лагеря беженцев на границе Евросоюза. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель позвонила Александру Лукашенко и 50 минут обсуждала проблему миграции через Белоруссию.

«Во время разговора был обсужден ряд проблем и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе», — сообщило информагентство БелТА.

Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: REUTERS

Отдельно политики обсудили гуманитарную помощь беженцам. Тысячи человек в арабском палаточном лагере на польской границе прямо сейчас мерзнут и недоедают, поэтому любая поддержка будет для них не лишней.

Меркель и Лукашенко договорились дальше поддерживать связи в решении миграционного кризиса.

Этот звонок может стать настоящим прорывом в решении проблемы беженцев. Дело в том, что раньше европейские политики отказывались говорить с белорусскими властями напрямую, ограничиваясь угрозами и введением санкций против Минска. При этом, в ЕС утверждали, что не примут мигрантов ни при каких условиях.

Будем надеяться, что теперь положение сдвинется с мертвой точки. Возможно, политики смогут найти какие-то компромиссы. Мигранты из Ирака уже больше недели живут под открытым небом. На холоде живут женщины, дети, старики. Каждый следующий день может начаться с гибели какого-нибудь беженца. Политическое соглашение реально может спасти жизни.