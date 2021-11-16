Арас Агаларов, президент «Крокуса»: Да, мы будем продавать акции своей компании. Но только журналисту «Комсомолки» расскажем - когда и почем. Потом

Арас Агаларов, президент «Крокуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Арас Искендерович, не знаю, видели вы или нет, сегодня в топе новостей информация о том, что Арас Агаларов на биржу выставляет «Крокус», вот, будут акции продаваться. Ну, и так далее. Там уже фантазируют, что это будут за акции? Для чего это потребовалось известному российскому миллиардеру? Вот. Как все на самом деле?

- Ну, на самом деле, я дал интервью... (Называет одно из крупных информационных изданий. - А.Г.) И там был такой вопрос: собираетесь ли вы выходить на биржу? Ну, я говорю: в обозримом будущем, может, через годик соберусь. Это не то, что завтра. Это раз.

Во-вторых, все большие компании, все абсолютно, начиная от Лукойла и заканчивая там «Мираторгом», - они же все акционируются. Они все акционерные. Даже Сбербанк – акционер. Ну, все акционеры.

- В чем причина?

- Акционерный капитал – это привлечение с рынка денег, которые позволяют компаниям в дальнейшем развиваться.

Но, выходить на биржу нужно вовремя, не когда пандемии и не в период упадка рынка, когда все - «внизу». А надо выходить тогда, когда рынок - на подъеме. И тогда цена на акции будет соответствующей ее реальной стоимости. Поэтому я так уклончиво и сказал, но после этого чего-то там, видимо, в прессе начали раздувать.

- Ну, ясно. Не раньше, чем через год. А почем будут первоначальные акции? Если я правильно выражаюсь…

- Пока что ничего не известно.

Прежде, чем это произойдёт,

соответствующие компании должны будут сделать расчеты, оценить стоимость акций, определить, какой объем их мы будем выпускать на рынок.

- Тогда еще такой вопрос. Я думаю, вот почему эта информация - в топе новостей оказалось? Просто - Арас Агаларов успешно работает на рынке уже, по-моему, лет двадцать, если не больше…

- Почему? Тридцать. Больше тридцати.

- Больше тридцати, да. Почему - сейчас вот вы вдруг решили? Когда уже все компании акционировались. Вам денег не хватает и вам захотелось капитализацию укрепить?

- Не, ну, в принципе, мы, на самом деле, - на кредитных деньгах (работаем). И, в общем-то, на кредитных ресурсах мы уперлись, так сказать, в ту ситуацию, в которую, по сути дела, уперлась вся страна.

Так что, если нет дальнейшего роста, нет дальнейшего развития.

Вот взять капитализацию построенных объектов. То есть, обычно мы строили это на стабильно растущем рынке, строили объекты, они, пока мы их достраивали, становились дороже. За счет этого привлекали новые кредиты и так далее.

Сейчас этот механизм не работает. Значит, нужно искать другие механизмы. А другие – это то, что я сказал.

- Понял. Вот вы, допустим, свое положение можете еще больше поправить. А страна от этого выиграет? Я просто знаю, что вот вы, Арас Алаларов, который построил остров «Русский», вы, прежде думая о Родине, а потом о себе, по такому принципу… Я не ошибаюсь же?

- Ну, вы абсолютно правы. Дело в том, что это не только Алагалов. Любая большая компания, если поправляет свое материальное положение, платит зарплату, создает рабочие места, перечисляет налоги, обслуживает свои долги, - она помогает стране.

Мы же платим огромные деньги в качестве налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Они исчисляются от 6 до 8 миллиардов рублей в год. При этом от государства не получили ничего. Никакой помощи, никакой поддержки, никаких субсидий, ничего. Просто в чистом поле на кредитные деньги создали рабочие места. Люди получают заработную плату в объеме, кстати, тоже 6-7 миллиардов в год. И государство получает порядка 6-8 миллиардов. То есть, ну, кому от этого плохо? Естественно, никому. И таких компаний, как у меня, много. Много компаний, которые созданы с нуля, которые обеспечивают рабочие места, которые платят заработную плату, которые платят налоги, создают базовые продукты, участвуют в увеличении ВВП, то есть, это надо только приветствовать и поддерживать.

- И вот когда вы начнете уже акции продавать, можете мне, пользуясь тем, что мы с вами давно знакомы, - раньше всех сказать, куда надо бежать, почем?

- Хорошо. Обещаю.

- Спасибо за обещание. Обещания мы тоже публикуем, кстати.

- Да.

- Спасибо огромное. Удачи!

- Спасибо!