Продукты из «Пятёрочки» получили награды «Гарантии качества»

Конкурс проходил при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства и Минпромторга РФ.

11 ноября в рамках Всемирного дня качества Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН объявил итоги международного конкурса «Гарантия качества-2021», назвав лучших производителей продуктов, представленных на территории России. По итогам конкурса продукты СТМ «Пятёрочки» получили рекордное количество наград:

• 48 золотых медалей

• 17 серебряных

• 13 дипломов качества

• 3 золота в номинации «Мясной Оскар»

Высоких оценок заслужили продукты, которые каждый день гости видят на полках магазинов «Пятёрочка». Это товары под брендами Global Village, «Шарлиз», «Станция Молочная», Fish House, «Мясная ферма», «Рестория», MIXBAR и др. Сейчас уже более 2 600 товарных позиций на полках магазинов торговой сети реализуются под собственными торговыми марками. Продукцию отличает высокое качество и значительно более низкие цены, чем брендовые аналоги.

«Развитие собственных торговых марок - одно из стратегических направлений работы торговой сети. Качеству товаров, которые выпускаются под СТМ, мы уделяем особое внимание и работаем только с теми производителями, которые проходят наш аудит и полностью соответствуют стандартам качества и надежности. Для того, чтобы предлагать нашим гостям только лучшее, мы организуем слепые дегустации, регулярно проводим независимый аудит на производственных площадках и ведем систему учета инцидентов с разделением на степень критичности по каждому поставщику. Мы видим, что гости наших магазинов высоко ценят нашу продукцию, сейчас на нее приходится уже более 20% всего оборота сети. И мы рады и очень гордимся тем, что результаты нашего кропотливого труда оценены и на международном уровне. И сегодня продукция под собственными торговыми марками «Пятёрочки» удостоена большого количества наград, которые только подтверждают высокий уровень качества наших товаров», - прокомментировал Владимир Габараев, директор департамента по обеспечению качества торговой сети "Пятёрочка".

В ходе глобальной оценки качества ведущие эксперты страны изучили, и дали свою оценку свыше 900 образцам в 29 категориях (к традиционному перечню в этом году добавилось еще две – мед и специи). Все представленные продукты прошли органолептическую оценку, проведенную аттестованными дегустаторами 10 научно-исследовательских институтов пищевой отрасли, лабораторные исследования в аккредитованных лабораториях и оценку маркировки. Участие в конкурсе приняли свыше 130 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств, общественного питания и торговых сетей из 46 регионов нашей страны и Казахстана.