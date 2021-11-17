«Каждое второе заявление рассматривают участковые»: Глава МВД поздравил победителей конкурса «Народный участковый-2021»

Победителем конкурса 2021 года стал участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Грозный Чеченской Республики, старший лейтенант Адам Дутаев. Фото: МВД РФ

Сегодня, 17 ноября, участковые уполномоченные России отмечают профессиональный праздник. В этот день стало уже традицией подводить итоги конкурса «Народный участковый» - его уже в одиннадцатый раз проводит МВД России при поддержке «Комсомольской Правды». Конкурс давно стал Всероссийским (участие принимают полицейские из всех регионов) и по-настоящему народным (победителей выбирают открытым онлайн голосованием на сайте kp.ru). Ну а как иначе? Участковые были и остаются самыми близкими к обычным людям представителями ведомства. И речь не только про поговорить со старушками на лавочке (хотя последним внимание участковых всегда приятно), а про вал работы, которая в зоне ответственности участковых оперуполномоченных.

- Практически каждое второе заявление, поступающее в полицию, передается на рассмотрение участковым уполномоченным. Только в текущем году ими установлено свыше 220 тысяч лиц, совершивших преступления, - подчеркнул министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев, поздравляя участковых уполномоченных с профессиональным праздником. - Ежедневно участковые находятся в непосредственном контакте с населением. К ним обращаются за помощью и защитой. Вопросы порой непредсказуемы. Чтобы разобраться, нужно быть внимательным, уметь вникнуть в любую ситуацию. Только так можно обеспечить контроль над оперативной обстановкой на вверенной территории.

ЧЕСТНАЯ БИТВА ЗА ГОЛОСА

Кто же стал лучшим в профессии в этом году? Почти две недели на сайте «Комсомолки» любой житель России мог оставить голос за участкового уполномоченного, тем самым оценив качество его работы. В списке финалистов и так были лучшие из лучших - каждый из них уже победил в региональном этапе. Интригу удалось сохранить до церемонии награждения, которая прошла в МВД России 17 ноября. В условиях пандемия мероприятие прошло по видеосвязи.

В главном здании МВД на Житной собрались организаторы конкурса - руководство Министерства внутренних дел и «Комсомольской Правды».

- «Комсомольская Правда» сегодня - это народная газета, народный сайт и народное радио, - напомнил главный редактор медиахолдинга «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. - Мы много лет проводим этот конкурс вместе с МВД и год от года видим растущий интерес населения. На нашем сайте он привлек внимание почти двух миллионов человек. То есть это реально народный конкурс. Я поздравляю всех лауреатов и победителей и со своей стороны гарантирую, что мы и в дальнейшем будем рассказывать о вашем тяжелом и нужном труде.

Главный редактор медиахолдинга «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Фото: МВД РФ

Главным в голосовании была честность. Накрутить онлайн голоса на сайте kp.ru не смогли бы даже легендарные русские хакеры.

- Все накрутки фиксировались и автоматически отсеивались. Реальные голоса обновляться в 12.00 и 17.00 по московскому времени в ежедневном режиме, - заверила Олеся Носова, шеф-редактор сайта kp.ru. - Так что не сомнений в честности выигрыша финалистов.

«ПОЛИЦЕЙСКИХ УВАЖАЮТ. ИДЕШЬ ПО УЛИЦЕ - С ТОБОЙ ВСЕ ЗДОРОВАЮТСЯ»

Борьба за голоса была по-настоящему горячей. Победил в ней участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Грозный Чеченской Республики, старший лейтенант Адам Дутаев. Именно он удостоился титула «Народный участковый 2021» и получил в подарок автомобиль УАЗ «Патриот».

Интересная деталь: были времена, когда Чеченская Республика вообще не участвовала в конкурсе. Это делали из соображений безопасности: большинство полицейских старались не афишировать свои персональные данные. Но это осталось в прошлом.

- Это честь для меня. Обещаю, что оправдаю доверие и буду нести службу с еще большим усердием! - поблагодарил организаторов конкурса Адам Дутаев.

Дутаев выразил благодарность и всем, кто отдал на него свои голоса.

- Это и жители моего участка, и коллеги, и родственники, и многие мои земляки, с которыми лично я пока не знаком, - сказал старший лейтенант. - Я чувствовал поддержку и не только онлайн. Пока шло голосование, я каждый день патрулировал территорию своего участка, многие при встрече желали мне удачи и победы.

Старший лейтенант полиции Адам Дутаев. Фото: МВД РФ

«Народный Участковый-2021» служит в полиции больше пяти лет. Адам признается, что мечтал именно об этой профессии с самого детства.

- У меня старший брат полицейский и я едва ходить научился, уже видел себя защитником людей, человеком в форме. Сегодня в Грозном полицейских уважают. Идешь по улице - с тобой все здороваются. К тебе к первому приходят не только в случае беды, но и просто за советом, - рассказал «Народный участковый 2021».

Участок Дутаева находится в самом центре Грозного. Как оказалось, проблемы в столице Чеченской республики сродни московским.

- У нас много приезжих. На заработки в Грозный приезжают люди не только со всей России, но и из бывших союзных республик, - продолжает Адам Дутаев. - Не все знают и соблюдают наши российские законы. Часто устраивают шумные вечеринки, приходится усмирять. Но не всегда административными штрафами. Иногда и разговоров хватает.

Адаму Дутаеву вручили символ конкурса - переходящую статуэтку, нагрудный знак победителя, почетную грамоту и, конечно, главный приз - «УАЗ Патриот», предоставленный Ульяновским автомобильным заводом.

- Внедорожник - мечта всей моей семьи. У меня двое детей и супруга, и теперь вот у нас будет отличный автомобиль, на котором и в город, и в горы на пикник. Я уже молчу про комфорт - тут и автоматическая коробка передач, и круиз-контроль, и климат-контроль.

Автомобиль УАЗ "Патриот" - главный приз победителю конкурса "Народный участковый". Фото: МВД РФ

Второе место в конкурсе занял старший участковый уполномоченный ОМВД России по Алтайскому району Республики Хакасия майор полиции Валерий Паппенгейм. Третьим стал старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Старому Осколу Белгородской области подполковник полиции Александр Карапузов. Они награждены почетными грамотами и ценными подарками.

Второе место в конкурсе занял старший участковый уполномоченный ОМВД России по Алтайскому району Республики Хакасия майор полиции Валерий Паппенгейм. Фото: МВД РФ

ЦИФРЫ В ТЕМУ

О масштабах одиннадцатого конкурса «Народный участковый» как нельзя лучше говорят эти цифры:

- 1 450 000 тысяч раз просмотрели страницу конкурса на сайте kp.ru;

- 535 000 голосов суммарно отданы финалистам конкурса пользователи.