Вирусное заболевание на всю жизнь: что известно про герпес

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Типы вируса и пути заражения

Всего у человека встречается восемь типов вирусов герпеса, но чаще всего встречаются два – для краткости здесь и далее назовем их ВПГ-1 и ВПГ-2. Первый тип – самый распространенный. Во всем мире им инфицированы около 3,7 миллиарда человек возрастом до 50 лет. Вторым типом заражено значительно меньшее, но тем не менее внушительное количество людей – 491 миллион человек в возрасте от 15 до 49 лет.

Основное отличие между этими типами – пути инфицирования. ВПГ-1 чаще всего заражаются при контакте со слюной – обычно это происходит в детстве, когда инфицированный взрослый передает вирус ребенку при тесном телесном контакте. Второй тип передается половым путем. По этой причине проявления этих видов герпеса известны под названиями «герпес ротовой полости» и «генитальный герпес». В некоторых случаях ВПГ-1 может вызывать инфицирование гениталий – такое происходит при оральном сексе.

Симптомы и осложнения

У большинства людей герпес протекает бессимптомно или остается нераспознанным. В случае ВПГ-1 из видимых симптомов чаще всего появляются болезненные пузырьки или открытые поражения вокруг или внутри рта. Именно «выскочивший» на губе герпес в быту называют «простудой». Проявления вируса герпеса второго типа схожи с первым, отличаются они лишь по локализации – симптомы ВПГ-2 в основном затрагивают гениталии.

У здорового человека герпес обычно вызывает лишь косметические неудобства. Исключение – ВИЧ-инфицированные на поздних стадиях болезни. Их ослабленный иммунитет приводит к появлению более тяжелых симптомов и осложнений, таких как энцефалит и кератит – инфекции мозга и глаз соответственно.

Еще один факт – человек, инфицированный ВПГ-2, имеет больше шансов заразиться ВИЧ, поскольку инфекция герпеса может привести к образованию язв, либо к повреждению кожи или слизистой оболочки рта, влагалища и прямой кишки. Даже без видимых язв наличие генитального герпеса увеличивает количество CD4-клеток – именно их использует ВИЧ для проникновения в организм.

Герпес как TORCH-инфекция

К сожалению, в некоторых случаях герпес приносит не косметические неудобства, а угрозу жизни и здоровью ребенка еще до его рождения. Дело в том, что герпес является TORCH-инфекцией – это внутриутробные инфекции, которыми плод может заразиться во время беременности или при прохождении родовых путей. Помимо герпеса, TORCH-инфекциями считаются токсоплазмоз, краснуха и цитомегалия.

Новорожденные могут заразиться вирусом простого герпеса при прохождении родового пути женщины с активной генитальной герпетической инфекцией. Наиболее опасным считается случай, когда мама заболевает ВПГ во время беременности впервые – это может привести к выкидышу, низкой массе ребенка при рождении, преждевременным родам, врожденной инфекции и порокам развития: микроцефалии, задержке умственного развития, врождённым повреждениям глаз, менингиту, энцефалиту.

Лечение герпеса

На сегодняшний день вылечиться от герпеса невозможно – эта болезнь остается с человеком на всю жизнь. Единственный доступный вариант – противовирусные средства, которые могут предотвратить или сократить вспышки заболевания, а также снизить вероятность передачи инфекции друзьям и близким.

Большинство людей не знают, заражены они герпесом или нет. Особенно важна эта информация при планировании беременности – от этого может зависеть здоровье ребенка. Проверить свой организм можно с помощью исследования на герпес 1 и 2 типов в Лаборатории «Гемотест».

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