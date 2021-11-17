VK Видео представила видеовитрину ВКонтакте — с широкой библиотекой контента, интеллектуальными технологиями поиска и рекомендациями

Новая видеовитрина VK Видео в социальной сети ВКонтакте открывает доступ к широкой библиотеке контента: фильмы, сериалы, телешоу, спортивные матчи, киберспортивные трансляции и другие видеоролики распределены по тематическим разделам, при этом все они доступны бесплатно и в высоком качестве — вплоть до Full HD и 4К. Найти интересные видео и персонализированный контент помогают интеллектуальная система рекомендаций и новая поисковая платформа: в её основе — технологии машинного обучения, улучшающие показатели смотрения видео.

В новой видеовитрине VK Видео представлена широкая библиотека видеороликов: длинный профессиональный контент размещается в тематических разделах «Фильмы и сериалы», «ТВ-шоу», «Детям», «Видеоигры», полупрофессиональный и пользовательский контент — в рекомендациях и подборках. Загруженные видеоролики, записи трансляций, история просмотров и понравившиеся видео также появились для пользователя в одноимённых разделах. Новая витрина VK Видео доступна в веб-версии ВКонтакте (vk.com/video) и на вкладке «Сервисы» в мобильном приложении.

Обновления коснулись и поиска видео: новые технологии на базе машинного обучения увеличивают вовлечённость зрителя, подбирая наиболее релевантный контент. Находить видео можно как среди всего контента видеовитрины, так и в отдельных категориях или плейлистах. Внедрение новых технологий машинного обучения и семантического поиска помогает увеличить просмотры из поисковой выдачи, сокращая путь пользователя от запроса до клика на подходящее видео.

Авторы и правообладатели могут распределять видео по тематическим плейлистам: их можно создавать как из личного профиля, так и от лица сообщества. Отдельные подборки будет составлять редакция VK Видео, их можно посмотреть на видеовитрине и в официальном сообществе VK Видео. С плейлистами пользователям легче находить любимые шоу среди разнообразной библиотеки контента VK Видео, выбирать фильм по жанру или смотреть подборки любимых роликов от своих друзей. На плейлисты есть возможность подписаться — они появятся в разделе «Подписки».

Ежегодно в VK Видео загружается свыше 250 миллионов видео: из них 80% — это UGC-контент, а 20% — профессиональный. До конца года пользователям VK Видео станут дополнительно доступны больше 50 тысяч единиц профессионального контента, включая и эксклюзивный контент собственного производства. Зрители VK Видео уже следят за оригинальным реалити-шоу «Улица»: первые выпуски музыкальных батлов собрали больше 12 миллионов просмотров. Скоро в VK Видео появятся ещё 14 собственных проектов разных жанров — как в вертикальном, так и в горизонтальном форматах.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте и VK Видео:

«Видео — это один из самых вовлекающих и быстрорастущих контентных форматов. VK Видео ежедневно привлекает в России 40 миллионов уникальных зрителей. В социальной сети ВКонтакте мы запустили новую видеовитрину VK Видео с широкой линейкой контента. Здесь мы будем анонсировать все видеоновинки, включая контент собственного производства. В наших планах продолжить развитие интеллектуальных технологий в рекомендациях и поиске — это позволит нашим зрителям открывать для себя больше новых и интересных видео. В будущем мы представим ещё больше возможностей, а сама видеовитрина VK Видео появится и в других видеосервисах экосистемы VK».

Ранее СЕО и CTO социальной сети ВКонтакте и VK Видео Марина Краснова и Александр Тоболь на мероприятии VK Video Launch представили видеоплатформу VK Видео. Уже на старте VK Видео стала видеоплатформой №1 в России. VK Видео объединяет ключевые видеотехнологии: адаптивный стриминг, кросс-платформенный плеер с самым быстрым первым кадром, качество 4К, оптимизированные сетевые протоколы, технологии доставки и потребления видео. Также видеоплатформа предлагает новые форматы монетизации и решения в области повышения дохода от In-Stream видео.