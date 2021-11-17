«Казнить под фанфары?»: Генпрокуратура все-таки прислала в Думу запрос на лишение Рашкина неприкосновенности

Депутат Госдумы Валерий Рашкин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Генпрокуратура прислала в Госдуму бумагу с требованием лишить депутата Госдумы Валерия Рашкина неприкосновенности. Не сказать, что появление этой бумаги стало сюрпризом. Скорее это было ожидаемо.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин тут же назначил предварительную дату заседания парламентской комиссии по этому поводу.

Собственно, новость о том, что в Госдуму поступила эта бумага сообщил сам Володин.

- Документ поступил сегодня. В соответствии с регламентом, комиссия по мандатным вопросам должна изучить обращение Генпрокуратуры в течении 7 дней. То есть до 25-го ноября, - заключил спикер.

Напомним, что депутата от КПРФ Валерия Рашкина подозревают в незаконной охоте на лося. В октябре 2021 его задержали с тушей убитого животного в Саратовской области. Уже разделанный лось лежал в багажнике автомобиля, которым управлял Рашкин. Причем, в состоянии, очень похожим (судя по видеокадрам) на опьянение. Но проходить медосвидетельствование депутат отказался. Позже в лесу нашли и ружье Райкина с его охотничий билетом. Все улики налицо.

Расследование дела занялся центральный аппарат СК РФ. Однако, сам коммунист Рашкин уверяет, что к убийству животного никакого отношения не имеет. Это сделали какие-то неустановленные лица, а парламентарий просто вез труп лося в полицию...

- Вопрос о лишении или нет Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности будет рассматриваться на заседании парламента. То есть все депутаты должны высказать свое «За» или «Против», - рассказал kp.ru юрист, правозащитник Иван Мельников. - Комиссия по этике Госдумы может только давать свои рекомендации, либо обращаться в правоохранительные органы. В случае, если Рашкина все-таки лишат депутатского статуса, то перед следствием он предстанет как обычный, рядовой гражданин. До этого момента депутат Госдумы не может быть подвергнут уголовному или административному преследованию. Его не имеют права ни задерживать, ни арестовывать, ни подвергнуты обыску до снятия неприкосновенности.

- Но Рашкина же обыскали! Когда в автомобиле у него нашли свежеразделанную тушу лося...

- Да, потому что в законе прописано, что обыск возможен только если парламентарий пойман на месте преступления. Но даже в этом случае допрашивать его не имеют права.

Фракция КПРФ уже отреагировала на поступившее от Генпрокуратуры обращение. От лица всей партии выступил с комментарием пресс-секретарь лидера КПРФ, депутат Александр Ющенко. Он сказал, что коммунисты намерены защищать своего однопартийца до конца. А дело считают исключительно политическим.

- Валерия Федоровича хотят казнить на площади под фанфары толпы и аплодисменты СМИ, - заявил он kp.ru. - Пришла бумага из прокуратуры, которая должна быть рассмотрена в течении 7 дней. Обычно так поступают с депутатами, которые отказываются от сотрудничества со следствием. Но Рашкин наоборот, сам написал письма и в СК и в Генпрокуратуру. Но так и не получил ответа. А теперь вот эта бумага, задача которой, в том числе, сделать дело Рашкина максимально громким и скандальным.