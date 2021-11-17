«Глаза в глаза пообщаться с сильнейшими»: каких экспертов общество «Знание» пригласило в видеостудию, размещенную на форуме Транспортная неделя?

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Фото: Андрей МИНАЕВ

С 13 по 19 ноября в Москве проходит Транспортная неделя – главное событие транспортной отрасли России. Одно из ключевых мест на форуме занимает студия Российского общества «Знание». Кому интересен этот видеопроект и как удается «прокачивать» лекторов? Рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«ЗНАЧИТ, И Я СМОГУ»

- Максим, в чем миссия общества «Знание» на Транспортной неделе? Видел, у вас здесь установлена большая студия – что ожидаете от нее на полях форума?

-В целом миссия общества «Знание» во всем, что мы делаем, это показывать молодым людям, ребятам, что получать знания, узнавать новое, развиваться может быть интересно и увлекательно. Что благодаря своему уму и знаниям можно достичь успеха в своей жизни. У нас огромное количество возможностей для этого. В работе студии «Знание» на Транспортное неделе мы ставим для себя ту же задачу – мотивировать ребят на получение знаний. Как это сделать? Лучше всего показать истории успеха тех людей, которые уже прошли этот путь, многого добились.

Так, в студию придут члены правительства, Министерства транспорта, ученые, руководство крупнейших транспортных компаний. Мы стараемся дать ребятам возможность глаза в глаза пообщаться с теми, кто является выдающимся в той или иной сфере знаний. А, главное, задать им свои вопросы. Это может определить их дальнейший путь и замотивировать на следующие шаги развития. Мы видим, что с таких мероприятий ребята часто выходят с мыслью, что если у них получилось, значит, и я смогу. И это очень ценно для нас – не только передать знания. Конечно же, все эти спикеры обладают колоссальными, уникальными, достоверными, авторитетными знаниями, но они еще могут и мотивировать на то, чтобы ты дальше пошел эти знания развивать. Или, как минимум, не растерял уверенность в себе, ту мотивацию, которой ты уже обладаешь, дойдя, например, до очного формата присутствия, чтобы дальше ты сохранил и приумножил это. Вот такие задачи ставим.

«ОСКАР» В СФЕРЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ

- Сейчас много экспертов - урбанистов, инженеров, педагогов - готовы делиться своими знаниями, ищут поддержки и помощи для продвижения своих курсов и блогов, в том числе по теме транспорта. Готовы ли вы поддерживать такие проекты, и как строится работа с такими людьми?

- Конечно же, готовы. Более того, у общества «Знание» есть две ключевые аудитории. Те, кто тянется к знаниям. Это в первую очередь молодежь, но на самом деле все люди, которые хотят развиваться.

- …Познавать новое.

- Но есть и вторая аудитория. Те, кто хочет делиться своими знаниями. Это тоже очень важная задача для нас – помогать таким людям, выявлять их и делать их знания максимально доступными для широких масс. Мы даже запустили два проекта, направленных именно на эту аудиторию. Например, у нас не так давно стартовал конкурс «Лига лекторов». Проект, направленный на выявление таких энтузиастов, которые хотели бы развиваться в этой сфере - в лекторской, просветительской. Мы стараемся их находить по всей стране. Причем на каждом этапе отбора мы помогаем им развивать свои навыки – выступления, создания контента, его продвижения. Финалисты первого сезона Лиги будут объявлены уже в декабре. Кстати в первом сезоне приняло участие более 2,5 тысяч потенциальных лекторов. Победители получат возможность пройти специализированную программу обучения, которую мы подготовили для них в нашем новом центре «Знания» на Машуке, где мы планируем обучать и развивать лекторов, а также помогать им выводить на широкую аудиторию их просветительские проекты.

Второй проект – премия «Знание». Это, по сути, «Оскар», который мы учредили для признания заслуг в сфере просвещения, чтобы в очередной раз подтвердить высокий статус лектора в нашей стране. Чтобы как можно больше людей хотели делиться своими знаниями и, что важно, чтобы чувствовали признательность общества за это. Уже в декабре будут объявлены лауреаты 2021 года. Это почти 30 победителей в 15 номинациях. Мы определяем лучшего просветителя и лучший просветительский проект в каждой. У нас почетное жюри, которое своим статусом максимально усиливает значение этой премии. У нас в жюри и Михаил Пиотровский, и Михаил Ковальчук, Виктор Садовничий, Алексей Лихачев, Герман Греф – огромное количество действительно выдающихся людей. Получить премию из их рук и быть избранным ими – это крайне почетно.

Помимо статуса, который дает премия, мы, по сути, сделаем их партнерами «Знания», резидентами нашего кластера на Машуке и откроем двери всех наших мультимедийных студий, чтобы помочь им в развитии их проектов, начинаний, чтобы помочь им выйти на новый уровень, уже вместе сделать знания еще более доступными.

РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ ИГРУ

- Какие проекты общества «Знание» были бы полезны для студентов, в том числе транспортных вузов в регионах?

- В регулярной работе «Знания» мы проводим тысячи, десятки тысяч выступлений, мастер-классов, хакатонов, проектных сессий по всей стране. Только в ноябре пройдет более 3 тысяч различных форматов. Я могу точно сказать, что каждый день - это десятки городов. Можно зайти на сайт общества «Знание» и посмотреть в календаре, что будет происходить в твоем городе уже в ближайшие дни, и выбрать что-то интересное. Там в том числе мероприятия по теме транспорта. Конечно же, ты можешь в онлайне или очно посещать наши марафоны.

И еще один интересный проект, в котором я очень рекомендую всем поучаствовать - «Лига знаний». Это, по сути, игровая форма просвещения и развития, интеллектуальная викторина. Мы провели сначала такой первый пилот, Всероссийский квиз-марафон в онлайне, и в нем приняло участие более 1200 команд - это был самый крупный квиз в истории страны, а на самом деле мира. Он даже вошел в книгу рекордов России! И, вдохновившись результатом, решили создать полноценный чемпионат.

За эти два часа игры люди узнают очень много нового в действительно увлекательном формате. Это как раз то, о чем я говорил в начале - получать знания может быть интересно. Помимо удовольствия и позитивного эффекта от игры (чему часто удивляются наши участники) можно выиграть на самом деле крутые призы. Да, победители окажутся в финале в Москве. Для некоторых это уже событие, потому что у нас есть команды, например, из таких городов, как Пелым, где всего 3 тысячи жителей, или Оха – 20 тысяч жителей. А выиграв в финале, команды поедут в путешествие по нашей стране, по самым уникальным местам – Камчатка, Байкал, плато Путорана. Это тоже своего рода просвещение. Потому что узнать свою страну – это очень интересно, я бы сам хотел во многих этих местах оказаться.