За мигрантов бьются супермаркеты и службы доставки. Последние выигрывают

Корреспондент «КП» на своей шкуре узнал, что работа в сетевом магазине - не сахар. Фото: Андрей АБРАМОВ

Из-за ковида и нестабильного транспортного сообщения между Россией и Средней Азией в стране обострилась нехватка гастарбайтеров. Бизнес об этом кричит на каждом углу. Москве с ее стройками и развитой сферой услуг рабочие руки нужны сильнее всех. В ретейле - от супермаркетов у дома до премиальных сетей - открыты тысячи вакансий.

В начале ноября у россиян выдались каникулы: праздники да еще нерабочая неделя, которую ввели из-за пандемии. Развлекательные мероприятия отменены, торговые центры закрыты. При этом ограничения не коснулись алкомаркетов, где, помимо спиртного, торгуют другими продуктами. Вот народ и развлекал себя в силу предложенных обстоятельств. Синдром длинных выходных вылился сразу в несколько потасовок в Москве и Подмосковье.

Самая громкая история случилась в День народного единства, 4 ноября, в микрорайоне Новые Ватутинки. Четверо парней с азербайджанскими корнями (но, как выяснилось, трое из них с российскими паспортами) поколотили папашу, который гулял с ребенком. В результате нападавшие арестованы на два месяца, а обвинение им предъявлено по статье «покушение на убийство группой лиц на двух и более человек, в том числе малолетнего». Наказание - вплоть до пожизненного.

Остальные потасовки не столь драматичны, но везде очевидцы усмотрели след «мигрантов», которые бились с местными.

31 октября в Лыткарине пятеро напали на одного. Местные жители свидетельствуют, что толпой навалились нерусские.

6 ноября в Домодедове подрались две большие компании. В результате в полицию никто не заявил, но ведомства традиционно начали проверку и пытаются найти людей с видео, попавшего в соцсети.

В этот же день в Балашихе жильцы вступили в драку с рабочими, которые меняли лифты ночью. Здесь обе стороны тянут на условных «приезжих кавказцев».

Общественное мнение не склонно разбираться в деталях и однозначно направлено против «понаехавших гастарбайтеров». Нам не нравится, что они ходят толпой, навязывают свои правила, они вызывают тревогу и в толпе представляют опасность.

Но есть и другая сторона - мирная: пандемия закрыла границы, и число трудовых мигрантов в разы поубавилось. Может, оно и к лучшему? Сможем мы выжить без дешевой рабсилы?

Трудовые мигранты откочевали в доставку - забот меньше и зарплата в два раза больше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судимых все равно берем

Директор Денис не верил своему счастью. Он легонько ущипнул меня за руку, а потом себя.

- Это вы работать хотите? Честно говоря, неожиданно… Ну, добро пожаловать! - засмущался мужчина. - Всех берем: с диагнозом, сидевших, кривых, косых. Мигрантов особенно ждем - они сейчас на вес золота.

На вид Денису 35 - 40 лет. Мешки под глазами свисали на ободок маски. Засаленные волосы, из-под свитера торчит наушник, в котором фонит русский рок. Как я позже узнал, директор - мой ровесник, ему всего 27. Просто работа парня потрепала.

Собеседование прошло за полторы минуты.

- Где работал? Есть медкнижка? Когда готов заступить?

Директор сфоткал мои документы и отправил их кадровикам и эсбэшникам (СБ) - службе безопасности. Этот орган в ретейле играет роль беспощадного КГБ. Отсеивает нежелательных сотрудников (уголовников, должников с дикими просрочками по кредитам) и репрессирует работяг, если те что-то не так сделали.

- Эсбэшники могут устроить контрольную закупку или посмотреть по камерам любого магазина, кто чем занят. Если судимость погашена или статья легкая, то на работу все равно берем!

Я стал выведывать, отчего гастарбайтерам стали не милы московские магазины. Чтобы понять ответ, достаточно изучить условия работы (см. «Конкретно»).

Обо всех мифах и реальности профессии мне рассказали коллеги на неоплачиваемом обеде:

- Приезжие сейчас ушли курьерами работать. У них минимальная ставка 200 руб./час - это если вышел на смену и нет заказов. А так получают и по 100 тысяч в месяц, - вздыхали продавщицы.

Круглая сумма для курьера в Москве действительно реальна, о чем говорят многочисленные исследования этого рынка труда. Работа там тоже непростая: те же 12 часов на ногах, никаких отпускных и больничных, все шишки за помятую пиццу достаются тебе. Но хотя бы платят здесь и сейчас.

Набор обязанностей курьера ограничен. А в супермаркете продавец должен быть консультантом, грузчиком, мерчендайзером (расставляет товар), кассиром, немного уборщиком (если грязно, а штатная уборщица ушла) и охранником.

Смышленых не хватает

Мой первый рабочий день начался в 8.00. Директор Денис самоотверженно встал за кассу: сегодня на смену из восьми человек по штатному расписанию вышли трое и я - стажер. Приехала машина с молочкой, и мы с Айслу - юная казахская коллега - пошли разбирать товар.

Вообще наши супермаркеты - территория победившего феминизма. Дамы тут таскают те же 25-килограммовые упаковки товаров, что и мужики.

- Чаще девчонок за кассу сажаем. Но некоторые настолько альтернативно одарены, что лучше держать их в зале, - кивал Денис в сторону Айслу.

Та и не обижалась. Последний раз, когда ей дали поработать за кассой, она за час выложила пару лишних тысяч рублей сдачи, заблокировала терминал и накопила очередь с десяток человек, потому что не могла найти нужных конфет в списке.

Еще одна проблема нашего ретейла: катастрофическая нехватка смышленых работников. Кто поумнее, быстро становятся начальниками. Денис и полугода не проработал продавцом, прежде чем стать главным. Но и начальствовать тут не сильно выгодно. Поэтому низы не могут, а верхи из руководства сетей, очевидно, не хотят по корыстным мотивам поднимать зарплаты и искать таланты.

За каждым сотрудником закрепляют отдел. Мне дали стеллаж с консервами и разносолами. На нем примерно 250 позиций. Кажется, что за 12 часов работы ты все проверишь не по разу. Но это иллюзия: привезли товар - и надо разгружать, потом кончились мандарины - и пришлось срочно из коробок, полных гнилых плодов, отбирать получше на витрину…

Весь день тянется вереница курьеров. Магазины подписали выгодные контракты с сервисами доставки. Приходится еще и собирать заказы. За это не доплачивают. Только раздают нагоняй, если положил пепси вместо колы.

Чтобы выставить на лоток овощи в товарном виде, приходится перебрать горы гнилья. Фото: Евгения ГУСЕВА

К холодам они возвращаются…

Самая опытная сотрудница Ольга в этой торговой сети экономкласса крутится уже 11 лет. Москвичка, квартира своя, работа у дома. Ее все устраивает.

- Главное, штрафов нет! Но ты не переживай, за косяки и нехватку выручки все равно с продавцов первых вычитают, - «подбадривает» наставница.

На что насмотришься на работе, так это на удивительные продовольственные корзины, которые собирают клиенты. Две полторашки крепкого пива и одинокий пакет «Вискаса». Десять батонов и тест на беременность. Хихикаю с непривычки...

Мне хватило одной рабочей смены, чтобы понять: завтра я на смену не выйду. Так что неприхотливые мигранты были для сетей спасением. Вернутся ли они?

- Сейчас холода наступят, курьером не так комфортно будет работать. Некоторые вернутся в магазины, - скрестив пальцы, говорил директор. - Перед Новым годом всегда работы невпроворот, и выплачивают небольшие премии…

СЛОВО ЭКСПЕРТА

«Отток гастарбайтеров заставит развивать технологии»

Доктор экономических наук, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы в Финансовом университете при Правительстве РФ Александр ЦЫГАНОВ:

- Нехватка мигрантов сейчас остро ощущается на стройках, в ЖКХ, в ретейле. Работодатели столкнулись с конкуренцией между собой за этот ресурс.

Но проблема назревала последние 20 - 30 лет, и причины не только в снижении притока мигрантов из-за пандемии. Не произошел переход на более эффективные технологии, предполагающие автоматизацию, дорогие приборы, повышение качества логистики.

В нашей стране использование дешевого труда мигрантов могло быть эффективным еще достаточно долго. Но, похоже, сейчас мы на пороге изменений. Российский ретейл просчитывает затраты, которые растут вместе с запросами мигрантов, ставших дефицитом. А эффективность их труда при этом практически не растет.

Развитие доставки снижает потребность в содержании торговых залов и рабочих. Внедряются кассы самообслуживания и магазины с полным отказом от человеческого труда. Там нет продавцов, кассиров и охранников, весь процесс автоматизирован. Фиксируется каждый факт взятия товара с полки, а оплата автоматически взимается при выходе из магазина. Но и зайти в этот магазин может только заранее зарегистрировавшийся в системе покупатель, наличными оплатить не получится.

КОНКРЕТНО

Условия и подноготная работы

Московские супермаркеты предлагают продавцам лучшие в стране условия. Но есть рекламные брошюры, которые заманивают кандидатов, а есть данность.

ОБЕЩАЮТ: зарплата от 38 000 руб. в месяц.

РЕАЛЬНОСТЬ: оклад у вас будет около 4000 руб. В аванс продавцу перечисляют только 50% этой скудной суммы. Все остальное - оплата раз в месяц по факту выходов на смены.

ОБЕЩАЮТ: час работы - 190 - 205 руб.

РЕАЛЬНОСТЬ: сумма зависит от выручки магазина за месяц. Столь «высокую» ставку установили только в этом году, когда рабочие стали разбегаться. До этого она была около 140 руб., а в регионах и того меньше.

ОБЕЩАЮТ: график 2/2.

РЕАЛЬНОСТЬ: и он будет только такой. Большинство магазинов отказались от 5/2, 1/3 и шестичасовых рабочих смен, которые брали студенты. Раньше продавцам давали выбирать. Но люди выбирали не то, что хотел бизнес.

ОБЕЩАЮТ: смена 12 часов.

РЕАЛЬНОСТЬ: по факту минимум 13, а то и 14 часов. Час обеда, который продавец вправе делить, как хочет, не оплачивается. Работать без перерыва и уйти раньше все равно нельзя. А вот прийти перед открытием и подсчитать кассу после закрытия - это добровольно-принудительно.

ОБЕЩАЮТ: соцпакет.

РЕАЛЬНОСТЬ: о нем громогласно, но без подробностей заявляет ретейл. Но на самом деле он «дырявый»: отпускные у вас будут, больничные и декретные - смехотворные. В профессиональных чатах продавцы выкладывают скриншоты банковских приложений с переводами соц-

выплат. За неделю болезни платят около 1000 руб. Почему так получается, никто понять не может. Все возмущаются и молча продолжают работать. Вероятно, хитрость как раз в окладе в 4000 руб.

ОБЕЩАЮТ: максимально можно заработать 54 000 руб. в месяц.

РЕАЛЬНОСТЬ: для этого нужно отработать 270 часов в месяц (22,5 смены по 12 часов). Такой марафон мало кто осилит.

ОБЕЩАЮТ: раз в неделю переоценка товаров.

РЕАЛЬНОСТЬ: она заключается в том, что присылают новые ценники, надо все нарезать и рассовать по стеллажам. Не важно, рабочий у тебя день или выходной. На переоценку выходит весь персонал, ибо дел немерено. Если директор вменяемый, то зачтет часы как рабочие. Но некоторые специально или невзначай забывают это делать. У магазина есть план продаж и лимит по списаниям и воровству. Если убытки перейдут черту, придется откуда-то добирать эти деньги.