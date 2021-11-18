Телеведущая Елена Ханга смутила Корчевникова вопросом о сексе

Борис Корчевников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Телеведущая Елена Ханга стала новой гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Журналистка вспомнила, как с 1997-го по 2000 год она вела популярное ток-шоу о сексе «Про это». При этом она задала Борису Корчевникову вопрос, который заметно смутил и озадачил его.

Елена Ханга сравнила тот период своей жизни с каникулами. Телеведущая тогда жила в США и каждую неделю летала в Москву на запись программы. По ее словам, на съемочной площадке всегда царила веселая и непринужденная обстановка.

- Я жила в Нью-Йорке и прилетала в Москву на три дня. Мы записывали "Про это" в пятницу и субботу, а в понедельник я уезжала. Сказать, что я там сильно перерабатывала, было бы преувеличением, - сообщила Ханга.

Впрочем, в ее работе все же были свои сложности. Например, Елене было тяжело говорить о сексе в многомиллионном телеэфире. Телеведущая выросла в Советском Союзе, когда многое из того, что ей приходилось называть на шоу своими именами, даже не произносилось вслух.

После этого Елена поинтересовалась у Корчевникова: какие синонимы слова «секс», по его мнению, можно говорить в прямом эфире? Борис заметно смутился, но все же ответил:

- У меня только одно слово – «любовь». Ну, может быть, еще слово морковь. Я даже на этом слове уже покраснел… - признался Корчевников.

Елена Ханга вспомнила, как с 1997-го по 2000 год она вела популярное ток-шоу о сексе «Про это». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Напомним, 39-летний ведущий программы «Судьба человека» до сих пор не женат. Борис Корчевников живет вместе с мамой и, как он как-то обмолвился в эфире своей программы, именно из-за нее до сих пор не женился. Всех своих потенциальных невест он приводил домой знакомиться с мамой. За это время Ирине Леонидовне не понравилась ни одна из будущих невесток.

- Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор, - пошутил телеведущий.

Впрочем, одна серьезная любовь все-таки случилась в его жизни. С красавицей актрисой Анной Сесиль Свердловой Корчевников был вместе 8 лет. Но их отношения не сложились, и они расстались. С тех пор телеведущий так и не нашел свою любовь. Эффектная брюнетка родилась во Франции (поэтому ее назвали таким редким для нашей страны именем), но потом ее родители переехали в Россию. Как и Борис, Анна Сесиль – очень верующий человек. Молодые люди познакомились в церкви, где они оба были прихожанами. На людях Борис называл девушку своей невестой, а иногда и женой. Они собирались обвенчаться и даже просили на это благословение у батюшки. Но расстались летом 2016 года. Корчевников не скрывал, что тяжело пережил разрыв.

Корчевников не раз поднимал тему своей холостяцкой жизни в программе «Судьба человека». Однажды он признался, что теперь меньше думает о своем одиночестве: «Я перестал считать это проблемой. Я не говорю об этом часто, как прежде».