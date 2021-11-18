Шон Пенн тайно прилетел на Украину снимать кино про Донбасс и поклонился «небесной сотне». Его консультирует Одуванчик

Голливудский актер вдруг оказался в Киеве Фото: кадр из фильма

Американский актер и режиссер, обладатель двух «Оскаров» Шон Пенн, как выяснилось, тайно приехал на Украину, чтобы снять документальный фильм про войну на Донбассе.

Ветеран боевых действий на востоке Украины Леонид Остальцев, ставший предпринимателем (кофейни и пиццерии Veterano), опубликовал селфи с Пенном Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ветеран боевых действий на востоке Украины Леонид Остальцев, ставший предпринимателем (кофейни и пиццерии Veterano), опубликовал селфи с Пенном, подписав снимок «У нас Шон Пенн». В свое время Остальцев воевал на стороне Украины в составе 30-й отдельной механизированной бригады. Был пулеметчиком, стрелком, старшим стрелком, командиром танка и наводчиком БМП. Военный с позывным Одуванчик участвовал в боях за Саур-Могилу, Степановку, а также принимал поражение в Песках и Дебальцево.

Да, Пенн, судя по всему, не собирается общаться с представителями ДНР и ЛНР, он занял сторону карателей АТО и поэтому прилетел на Украину «официально» - через Киев, где посетил памятник Голодомору, аллею «небесной сотни».

Фото: www.vesti.ru

Как водится, все причастные к проекту подписали бумаги о неразглашении, поэтому даже фабулу фильма пока узнать невозможно.

- То, что я знаю, что мне известно, он будет снимать какой-то документальный фильм, - объяснил глава городского отделения украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик. - Фильм, который будет трактовать так, как нужно американцам, в том числе события, которые произошли в 2013-2014 году. Это очередной какой-то может быть шаг, чтобы подогревать тему майдана.

Местным журналистам удалось раздобыть маршрут движения актера — и Донбасса там нет. Вместо этого актера отвезут в Мариуполь к зоне боевых действий.

Скорее всего, съемочную группу Пенна можно будет увидеть и на праздновании восьмой годовщины начала событий на Майдане уже через три дня.

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