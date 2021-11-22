Неявная причина: как щитовидка влияет на настроение, сон и аппетит

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За что отвечает щитовидная железа

Щитовидная железа поддерживает обмен веществ в нашем организме за счет выделения тиреоидных гормонов. Звучит просто, но на самом деле работа этого органа влияет на умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическую активность, прочность костей и скелета, работу сердца, половое развитие, а также способность женщины выносить и родить здорового ребенка.

Проблемы с щитовидной железой часто проявляют себя симптомами, которые редко списывают на состояние здоровья. В плохом настроении, переедании, усталости и проблемах со сном обычно винят внешние обстоятельства и вызванный ими стресс. Таким образом, щитовидная железа может незаметно влиять не только на здоровье, но и на жизнь человека и его отношения с людьми.

Особенное внимание щитовидной железе стоит уделять женщинам – у них заболевания встречаются намного чаще.

Т3, Т4 и ТТГ

Остановимся подробнее на гормонах, которые выделяются щитовидной железой и влияют на ее работу. Т4, или тироксин, увеличивает теплопродукцию и потребление кислорода всеми тканями организма, кроме головного мозга, селезенки и яичек. Также он увеличивает потребность организма в витаминах, стимулирует синтез витамина А в печени, снижает концентрацию холестерина и триглицеридов в крови, ускоряет обмен белка, активирует обмен костной ткани. Т3, или трийодтиронин, схож по функциям с Т4, но его биологическая активность выше в 3-4 раза.

Над Т3 и Т4 стоит ТТГ, или тиреотропный гормон. Его выделяет гипофиз – железа, расположенная в головном мозге. Главная функция этого гормона – регуляция щитовидной железы. Он стимулирует синтез Т3 и Т4 клетками щитовидной железы и выделение их в кровь.

Уровень ТТГ зависит от концентрации Т4: при возрастании уровня Т4 выработка ТТГ снижается, и при снижении уровня Т4 – увеличивается. Если ТТГ повышен, можно предположить недостаточную выработку гормонов «щитовидки» – это состояние называется гипотиреоз. Его антипод гипертиреоз появляется, если концентрация тиреотропного гормона снижается – в этом случае выработка Т4 и Т3 повышается.

Каждое это состояние проявляется по-своему. Например, при гипотиреозе могут наблюдаться нарушения менструального цикла, сухость кожи, выпадение волос, запоры. Гипертиреоз способен проявляться бессонницей, диареей и выпученными глазами. Есть и общие симптомы: повышенная утомляемость и общая слабость.

Всегда стоит проверять все три гормона сразу. Дело в том, что гипертиреоз и гипотиреоз разделяются на множество видов, которые отличаются друг от друга отдельными проявлениями. Прийти к заключению по одному показателю невозможно – он не даст врачу полную картину заболевания.

Причина проверить «щитовидку»

На здоровье щитовидной железы напрямую влияет йод. Судя по статистике, с его нехваткой сталкивается большинство жителей РФ. Как заявляет НМИЦ эндокринологии, по состоянию на начало 2018 года каждый россиянин в среднем потреблял от 40 до 80 мкг йода в день. Это намного меньше нормы, установленной Всемирной организации здравоохранения, которая находится в диапазоне от 150 до 250 мкг.

Эту информацию подтверждала и бывшая глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. По ее словам, йододефицит является проблемой всех без исключения регионов России.

Простейший способ устранить дефицит йода, по рекомендации ВОЗ – йодированная соль, к употреблению которой нет противопоказаний. Достаточно 4-6 грамм в сутки. Злоупотреблять йодом не стоит – в высоких концентрациях он токсичен

Беременным стоит особенно серьезно следить за уровнем йода – его избыток или дефицит могут привести к патологиям плода.

Где проверить щитовидную железу

Комплекс «Оценка функции щитовидной железы» от Лаборатории «Гемотест» включает в себя проверку уровней всех необходимых гормонов: Т3, Т4 и ТТГ. Он поможет подтвердить или исключить роль «щитовидки» в депрессии, постоянной усталости, переедании, проблемах со сном.

Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте, а об их готовности сообщит бесплатное SMS.

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