«Ледниковый период»: Медведева готовится сменить Авербуха — придумала номер для Милохина про хейтеров

Предстоящий, восьмой по счету, выпуск шоу «Ледниковый период» будет посвящен кавер-версиям мировых хитов. А это значит, что фантазия хореографов получила практически безграничные просторы для реализации.

И в этот момент инициативу начали перехватывать участники шоу. Фигуристка Евгения Медведева, выступающая в паре с блогером Даней Милохиным, предложила сценарий нового номера Илье Авербуху сама. Видимо, сюжет продиктовала жизнь. Женя выбрала популярнейшую песню ирландца Хозиера Take Me To Church — только в перепевке французской вокалистки Имани. Под этот кавер спортсменка предложила обыграть тему хейта в соцсетях, которая касается и ее лично (променяла профессиональный спорт на шоу), и Даню (пиарится и портит репутацию фигурки), и Алины Загитовой (плохо говорит и неестественно смотрится в кадре).

Сказано — сделано. Илья Изяславович сделал пару мазков кистью мастера — и выступление было готово. Постановщика даже не смутил хореографический пыл Медведевой, которая по сути выполнила работу Авербуха.

— Уже второй раз за время проекта она принесла свою идею, — подтвердил после номера продюсер. — И я ее поддерживаю всегда. Мне хочется, чтобы люди развивались. Женя — талантливейшая девушка. Вполне возможно, что будет дальше сама ставить программы. Мы с Женей еще несколько лет назад думали о ее шоу, в которое она вкладывалась. Она рисовала эскизы как художник по костюмам. У нее еще будет много своих проектов.

Номер привел в восторг и членов жюри. В ближайшем выпуске, к слову, приглашенными арбитрами стали Алла Духова и Сергей Маковецкий.

- Номер был очень сложным, - начала Татьяна Тарасова. - Это не веселые номера, где все ухахатывались (так судья кольнула Ксению Бородину, танцевавшую юмористическую постановку, которую оценили все, кроме председателя жюри). Даня и Женя, я вас люблю!

- Очень актуальный номер из жизни, да! - подтвердил ведущий Алексей Ягудин.

- Те, кто посмотрел, должны перестать писать гадости в интернете, - призвал Максим Траньков. - Наши поступки говорят о нас самих.

- Я всегда был фанатом Жени, - поддержал общий восторг и Маковецкий. - Даня, вы настолько искренни, что теперь я и ваш фанат!

- Спасибо, спасибо! - поблагодарил Милохин и обратился к хейтерам. - Не творите гадости, чуваки!!!

Лед буквально плавился от елея, вылитого на головы молодых исполнителей, которых по праву считают фаворитами шоу, но выдержал. Ведь после них было еще много ярких номеров.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.50