Итоги второго дня работы Транспортной недели

С 16 по 18 ноября в Гостином дворе проходит юбилейный, XV Форум и Выставка «Транспорт России». Второй день мероприятия стал не менее содержательным, чем первый. В рамках деловой программы Форума состоялась международная форсайт-дискуссия, 4 отраслевые конференции, 2 панельные дискуссии, круглый стол, презентация исследования, расширенное заседание Комитета ГД РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, а также 6 лекций студии «Знание. Транспорт».

Первым форматом второго дня стала Международная форсайт-дискуссия «Беспилотный транспорт: будущее наступило, готовы ли мы». Ее участники разобрали такие темы, как безопасность движения при создании беспилотных логистических коридоров, коммерциализация цифровой инфраструктуры, защита персональных и чувствительных данных. В ходе дискуссии Кирилл Богданов, заместитель Министра транспорта РФ, председатель наблюдательного совета ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), высказал мнение, что беспилотное будущее транспорта неминуемо: «Хотим мы или не хотим, но беспилотники точно будут на наших дорогах. Уверен в том, что вскоре – в 30, 35, 40 году – вам, чтобы порулить своей собственной машиной нужно будет ехать в резервацию или на полигон».

Программу продолжила панельная дискуссия «Контейнерные перевозки. Реализуя потенциал», участники которой обсуждали, какая инфраструктура контейнерных перевозок необходима сегодня и завтра, чтобы удвоить контейнерный поток к 2035 году, как снизить транзитное время доставки грузов и как обеспечить качественное развитие международных транспортных коридоров через Россию.

В рамках панельной дискуссии «Пандемия COVID-19 – новый вызов городской мобильности» были подняты вопросы влияния пандемии на городской транспорт и меры поддержки отрасли органами власти.

Во второй половине дня прошла конференция «Стратегия развития сети скоростных автомобильных дорог Российской Федерации», где рассматривались планы по развитию скоростной сети автомобильных дорог в России, и круглый стол «Реформирование финансовой модели работы пассажирского транспорта: практические аспекты внедрения “брутто-контрактации”».

Далее по программе была отраслевая конференция «Автономное судовождение». Участники мероприятия обсудили технологии автономного судовождения, его нормативное регулирование, безопасность мореплавания и увязку автономного судоходства с коммерческим. Александр Пошивай, заместитель Министра транспорта РФ, так прокомментировал важность морской торговли для всего человечества: «Если говорить о цифрах, то 90% всей мировой торговли – это морской транспорт, то есть это один из основополагающих элементов жизни человечества».

На отраслевой конференции «Дальневосточная компания. Первые шаги и перспективы развития» Александр Нерадько, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта, заявил, что «Дальневосточный регион обладает огромным экономическим потенциалом. Координация общих усилий органов власти, бизнеса и общества позволит решить поставленные задачи по обеспечению дальневосточников комфортными и надежными авиаперевозками на регулярной основе».

После конференции свое исследование об актуальном состоянии, перспективах развития и преимуществах применения беспилотных авиационных систем в Российской Федерации участникам Форума «Транспорт России» представил Центр экономики инфраструктуры.

Завершили второй день Форума Расширенное заседание Комитета ГД РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и отраслевая конференция «Транспортная безопасность железных дорог и метрополитенов: основные итоги и перспективные направления развития». Сергей Леонов, заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росжелдора, в своем докладе на конференции рассказал о планах по реализации госполитики в сфере транспортной безопасности: «Мы планируем привлекать общественные объединения, ключевых работодателей, профсоюзные организации и именно в таком формате взаимодействия с профессиональным сообществом отработать такой стандарт, который будет учитывать как потребности субъектов транспортной инфраструктуры, так и естественные обстоятельства работы в этой отрасли».

Помимо мероприятий деловой программы во второй день «Транспорта России» состоялся обход Выставки Министром транспорта Российской Федерации Виталием Савельевым. Министр осмотрел инновационные разработки от экспонентов и на стенде «Росморпорта» испытал технологию автономного судовождения на шаланде «Рабочая», базирующейся в порту Кавказ.