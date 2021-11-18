«После школы я беру паяльник»: школьница из Уссурийска придумала инвалидные коляски для животных и бесплатно отправляет их по всей стране

Коляски Кристина делает бесплатно. Фото: Кристина Станкова/www.dobro.live

Кристина берет парочку полипропиленовых труб, встает у станка и начинает резать трубы по заранее нанесенным отметкам. Параллельно проговаривая про себя зарифмованные строки.

Учить стихи, заданные в школе, во время работы она уже привыкла. Последние три года Кристина Станкова из Уссурийска в Приморском крае делает инвалидные коляски для животных. Даже придумала свою собственную технологию, которая легче и прочнее зарубежных аналогов. А еще дешевле по себестоимости материала раз в 50.

Готовые коляски девушка отправляет по всей стране – в Москву, Владивосток, Саратов, Екатеринбург. В приюты для животных и владельцам собак с инвалидностью и кошек. И все это совершенно бесплатно. Потому что в свои 17 лет Кристина поняла то, что до некоторых доходит только к старости.

— Нельзя жить впустую. Должен от человека быть какой-то след, что-то хорошее. Я жалею только об одном, что не пришла к этому раньше. До 10 лет я после школы, как и многие дети, садилась за компьютерные игры. Сейчас все по-другому. У меня очень мало свободного времени и вообще нет времени на такую ерунду, как компьютерные игры. Я учусь в школе, изучаю английский, хожу в музыкальную школу. И научилась многие эти дела совмещать с изготовлением колясок – учишь ноты и шьешь для коляски мягкую основу, с паяльником в руках повторяешь стихи, — рассказала Кристина Станкова порталу «Открытые НКО».

Фото: Кристина Станкова/www.dobro.live

Посылки с колесиками

Вся история началась еще в 2018 году. Кристина стала волонтером еще в классе четвертом.

— Спасибо моей любимой гимназии № 33 – нам там дам давали разные возможности проявить себя в добрых делах. Я выходила на субботники, мониторила незаконные продажи краснокнижных новогодних ёлок, шила наряды из бросового материала. Так я однажды попала в приют для животных.

В один из приездов в приют Кристина заметила маленькую собачку на инвалидной коляске. У малыша Мухтара не работали задние лапки. Волонтеры заказали ему заводскую коляску.

— Я смотрела на него, и столько мыслей было в голове. А много ли в нашем городе таких собак? Где им берут коляски? А что если, для некоторых владельцев инвалидность животного – как приговор. Что, если кто-то решит из-за нерабочих лапок просто-напросто усыпить животное, «чтобы не мучилось». Когда есть простой способ вновь сделать собаку активной.

Фото: Кристина Станкова/www.dobro.live

Придя домой, Кристина и села за компьютер, стала искать в Сети информацию об инвалидных колясках для животных. Оказалось, коляски есть в продаже, но по карману не каждому. Вряд ли бабушка на пенсии в селе сможет потратить 10 тысяч на такую конструкцию для своего дворового пса.

Тогда девочка решила попробовать сделать коляску сама. Нарисовала схему, взяла у папы полипропиленовые трубы, крепежи, нашла колесики от детской коляски. Родители отговаривать не стали. Наоборот, папа предложил помочь с работой у станка, вместе они разрезали трубы, соединили детали. Кристина сшила мягкую основу, на которую могло бы опираться животное.

— Я не маркетолог и не была известным блогером. Поэтому, коляску то я сделала, а как ее предложить тем, кому она нужна, просто не знала. Как о ней рассказать людям? Стала участвовать в разных экологических и волонтерских конкурсах, рассказывала о своем проекте. Создала страничку в инстаграме, — вспоминает девушка.

Фото: Кристина Станкова/www.dobro.live

Через месяц Кристине позвонила женщина, которая прочитала о Кристине в Интернете. Оказалось, у этой бабушки из села есть собака с инвалидностью.

— Я расспросила про размеры, чтобы понять, подходит ли моя коляска. Всё сошлось. Я отправила свою первую конструкцию и была на седьмом небе от счастья, что помогла. Они до сих пор коляской пользуются.

С этого все и началось. Появилось новое обращение. Потом еще одно. Те, кто получил коляску, рассказывали своим знакомым и в соцсетях о доброй девочке. Сарафанное радио сработало, и в группе Кристины стали появляться подписчики из самых разных городов. В первый год школьница сделала не больше 20 колясок. За 2021-й уже 220 колясок – а год еще не закончен.

— Набиралась опыта с каждой новой коляской. Совершенствовала технологию. Не могу сказать, что было сложно. Эта вся работа стала частью моей жизни. Сложнее оказалось даже не находить материалы для колясок, или собирать конструкцию, а отвечать людям. Приморский край – это семь часов разницы с Москвой. У нас 4 часа ночи, мне вставать через два часа, а мне звонит человек и рассказывает, что есть животное, которому надо помочь. Я, конечно, не обижаюсь, объясняю, как сделать замеры, но спать все-равно, конечно, хочется, — признается девушка.

Коляски Кристина делает совершенно бесплатно. Чтобы купить материалы, устраивается летом на подработку. В среднем, на одну коляску уходило около двух тысяч рублей, это почти в пять раз дешевле, чем иностранные заводские конструкции. Когда о ней узнали земляки, люди просто стали приносить девочке старые колесики от детских каталок, колясок, игрушек. Сейчас посылки с полипропиленовыми трубами и тканями приходят в подарок Кристине из Екатеринбурга, Москвы, Казани и многих других городов. Причем отправляют материалы не всегда «клиенты», а просто люди, которые прочитали о ней и хотят сказать «спасибо» за ее доброту. Часто в посылках лежит шоколад и письмо.

— Говорят в письмах, что я молодец. Я очень смущаюсь, конечно. А однажды подумала, сколько же добрых людей в нашей стране, мне пишут те, кому даже не нужна такая коляска. Они написали, просто потому им не все равно. Я не гонюсь за славой, но если больше людей узнает о проекте и о проблемах животных с инвалидностью, изменится к ним отношение, кто-то не побоится взять парализованную собаку в свой дом, кто-то покормит бродячего пса на улице.

Благодаря помощи незнакомых людей, школьница смогла сделать больше колясок.

Четыре кошки, три собаки

У Кристины всегда с собой в портфеле пакетик корма для бездомных собак. Ради незнакомого человека и его пса она сидит до ночи с паяльником и отверткой. И именно такой Кристины не было бы без одного человека. Ее мамы.

— Мама. Я могу долго говорить, как мне с ней повезло. Она как зеркало, с которым ты говоришь, всегда поймет и почувствует. Я и весь мой проект, наверное, отражение ее доброты к этому миру. Есть дети, которые уговаривают родителей – «давай возьмем щенка». Мне даже уговаривать не приходилось.

Фото: Кристина Станкова/www.dobro.live

Мама Кристины, Ольга, не говорила своим дочкам, как важно помогать ближним. Она просто делала. В их семье живет четыре кошки, три собаки, крысы, кролики, утка. У большинства из них в прошлом была печальная история.

— Кошку Милку я отобрала у подростков, которые издевались над ней, растягивали лапки во все стороны. Даже вспоминать страшно… Маленького песика Джека нашла зимой. Он скитался между сугробами, голодный, замерзший – кожа да кости. Откормили, отогрели, сейчас самый ласковый пес на свете. У Мухи и Маши умерла хозяйка. Им тоже было несладко. Мурлика больше десяти лет назад нашла зимой у подъезда — страшный, худой, грязный. В общем, они все, как говорит моя мама, вытянули счастливый билет.

Когда дочка приносила домой очередного питомца, мама не закатывала истерик из серии «куда столько?» Она принимала их, помогала Кристине ухаживать. Недавно они вместе нашли во дворе раненого дятла и стали выхаживать.

— Мама всегда рядом. Я люблю вечера, когда мы собираемся на кухне. Мама учит уроки с младшей сестрой Алексой или готовит ужин. Я сажусь за швейную машинку или беру инструменты, чтобы делать коляску. Когда она заканчивает дела, садится рядом. И мы говорим. Обо всем на свете. Может, поэтому коляски получаются, и точно – каждая из них сделана с теплом… нашей кухни, маминой руки, которая поглаживает меня по голове.

Любовь к животным в их семье такая большая, что тянется аж на три поколения. Бабушка Кристины взяла к себе собаку, от которой дважды отказывались владельцы. Потому что Дружок глухой. Только для бабушки это оказалось совсем неважно, она полюбила собаку и подарила ей дом.

Кристина Станкова учится в 11 классе. Впереди экзамены и поступление в вуз.

— Я пока не решила точно, кем хочу стать. Мне нравится профессия ветеринара, но не уверена, что справлюсь – боюсь вида крови. Очень люблю учить иностранные языки, может, пойду на лингвиста. Но точно дело с колясками будет жить. Я учу сейчас свою сестру Алексу, так что когда стану студенткой, мы вместе смогли не сбавлять обороты и помогать людям и животным.

Кристина даже рада, что проект стал популярнее ее самой.

— Я участвовала однажды в большом волонтерском конкурсе. И было очень много поддержки от подписчиков моей группы. И я как-то поняла, что меня называют «девочка, которая делает коляски для животных». Не по имени. Люди не знают, кто я, где я живу, сколько мне лет. Но знают мое дело. Это хорошо. Потому что мой проект не про Кристину. Он про животных. Я хочу донести, что каждый может помогать, любить чужих животных, как своих.

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.