«Скованные одной цепью»: Татьяна Волосожар и Федор Федотов откатали «побег», будучи сцепленными по ногам

Татьяна Волосожар и Федор Федотов откатали «побег», будучи сцепленными ногами. Фото: Максим ЛИ

Шоу «Ледниковый период» призвано не только создавать новые семьи, рушить пары или вызывать эмоции у зрителей — оно еще и каноны фигурного катания ставит под большой вопрос. Формат шоу развязывает руки хореографам проекта. А смелости им не занимать.

Так, в восьмом выпуске Илья Авербух подготовил сумасшедший номер для олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар и звезды «Серебряных коньков» Федора Федотова.

Пара танцевала в оранжевых, как в американских тюрьмах, арестантских робах, при этом ноги участников проекта были соединены толстенной цепью.

Пара танцевала в оранжевых, как в американских тюрьмах, арестантских робах. Фото: Максим ЛИ

Так они разыграли побег под хит Beggin’ норвежского рэп-дуэта Madcon в кавер-версии итальянских рокеров Maneskin. Неожиданному решению хореографов удивилась даже видавшая виды Татьяна Тарасова.

- Авербух, ты гений, что ли?! - воскликнула Татьяна Анатольевна, справившись с восхищением после номера.

Ноги участников проекта были соединены толстенной цепью. Фото: Максим ЛИ

И ходить-то в цепях довольно сложно (потому уголовников и заковывают в кандалы), а уж кататься на льду и маневрировать...Казалось бы, невозможно. Но только казалось. Потому что актер и фигуристка откатали такую программу, что зал аплодировал стоя. Судьи тоже остались в приятном шоке. После выступления Федор Федотов поделился с «КП» подробностями подготовки ошеломительного выступления.

— Когда мы узнали, что тема выпуска — каверы, я предложил песню Beggin’ в исполнении победителей «Евровидения-2021» Maneskin, — объяснил Федор. — Всем понравилась идея. Илья Авербух вместе Еленой Станиславовной Масленниковой (хореограф проекта) начали ее воплощать. И когда нам сцепили ноги, стало ясно, что даже шагать невозможно. Но человек привыкает ко всему. Ко второму дню упорных тренировок мы достигли цели, сделали программу. И у нас еще было много вариантов для движений, которые не поместились в номер. Так что сначала мы «заковали» нашу фантазию, но даже в цепях она продолжала играть и развиваться. Так что спасибо постановщикам за такие сложные задачи. Конечно, кататься с цепью сложно, мы были лишены возможности делать высокие поддержки. Но все движения, которые были возможны в таких условиях, мы сделали. И даже чуть больше. Поэтому было много восторженных отзывов. Будем продолжать дальше удивлять себя и зрителей!

Илья Авербух вместе Еленой Станиславовной Масленниковой (хореограф проекта) воплотили творческую идею в жизнь. Фото: Максим ЛИ

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.50