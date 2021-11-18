Настоящий полковник: военный обозреватель «Комсомолки» получил престижную премию от Минобороны России

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Фото: Игорь Баранов

Полковник Виктор Баранец, который последние четверть века представляет миллионам читателей «Комсомольской правды» самые актуальные военные новости и проработанную, но при том ярко артикулированную аналитику по самым горячим темам, касающимся армии и флота и международного военного взаимодействия, удостоен очередной престижной награды.

В четверг, 18 ноября министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу поздравил одного из самых известных и уважаемых журналистов страны с премией имени Виталия Джибути. Показательно, что в начале января этого года обозреватель «КП» получил из рук главы оборонного министерства нагрудный знак «Заслуженный журналист Российской федерации» за детальное и непредвзятое освещении жизни наших вооруженных сил и их деятельности не только в стране, но и за ее рубежами.

Почти 11 месяцев спустя один из ведущих журналистов «Комсомолки» был удостоен премии имени его коллеги и боевого товарища, бывшего главного редактора «Интерфакс-Агенство военных новостей» Виталия Джибути.

Эту награду с формулировкой «За смелость, объективность и высокий профессионализм в освещении военной проблематики» учредили в России 9 лет назад. Она вручается ежегодного. Лауреат определяется специальным жюри из представителей Минобороны РФ, Интерфакса и органов госвласти.

- С Виталием мы работали в нескольких горячих точках, - вспоминает Виктор Баранец, - Он говорил, что длинные тосты вызывают нагрев вина и озверение страждущих. Потому - за настоящих мужчин…

ДОСЬЕ "КП"

Общероссийская ежегодная премия имени Виталия Джибути "За смелость, объективность и высокий профессионализм в освещении военной проблематики" была учреждена в России в 2012 году.

Соучредители премии - информационное агентство "Интерфакс" и Министерство обороны РФ.

"Виталий Ревазович Джибути являлся одним из самых ярких журналистов, был бессменным главным редактором "Интерфакса-Агентства военных новостей". На протяжении многих лет он освещал работу министерства обороны России, других силовых ведомств. В качестве военного корреспондента работал практически во всех "горячих точках", как в нашей стране, так и на постсоветском пространстве, проявляя выдержку, смелость и инициативу", - сказал на презентации премии генеральный директор "Интерфакса" Михаил Комиссар.

Он отметил, что работа В. Джибути в качестве военного корреспондента нашла всеобщее признание не только в журналистском цеху, но и у руководства военного ведомства, других силовых структур. Его труд, успехи в освещении проблем национальной безопасности отмечены высокими государственными наградами. В. Джибути неоднократно являлся лауреатом различных творческих премий, награждался памятными призами, почетными грамотами и дипломами.

Премией награждаются лучшие военных корреспонденты и обозреватели российских информационных агентств, газет и журналов.

Определяет победителей премии специальное жюри, сформированное из представителей Минобороны РФ, "Интерфакса", органов государственной власти, общественных организаций и профессионального сообщества.