Анекдоты: Кровать - это волшебное место, где я вспоминаю все, что не сделал за день

Следователь втолкнул Буратино в камеру и захлопнул дверь.
- Ну вот я и посадил дерево!..
* * *
Сенсация! Украинские ученые доказали, что
Диоген жил в бочке из-под горилки...
* * *
Некоторые мужчины - как почтовые марки: чем больше ты на них плюешь, тем лучше они клеятся.
* * *
Мне сказали: «Пить надо в меру!..»
Я заглянула в словарь: «Мера (старорусск.) - единица объема, равная 26,24 литра...»
Опаньки!..
* * *
- Ой, соль рассыпалась - это к ссоре.
- А может, обойдется?
- Нет, дорогой. Я уже настроилась.
* * *
Хозяйке на заметку.
Жирное пятно от черной икры или осетрины лучше не выводить.
Пусть останется на память!
* * *
В Японии изобрели фотокамеру с такой высокой скоростью работы, что есть шанс получить снимок женщины с закрытым ртом.
* * *
Посылаю это всем своим друзьям.
Дорогие мои!
Надевайте, пожалуйста, маски. Это спасает жизнь!
Вчера мой приятель шел по улице с любовницей и встретил свою жену. Он был в маске, и жена его не узнала.
Маска точно спасла ему жизнь!!!