Анекдоты: Кровать - это волшебное место, где я вспоминаю все, что не сделал за день

Следователь втолкнул Буратино в камеру и захлопнул дверь.

- Ну вот я и посадил дерево!..

* * *

Сенсация! Украинские ученые доказали, что

Диоген жил в бочке из-под горилки...

* * *

Некоторые мужчины - как почтовые марки: чем больше ты на них плюешь, тем лучше они клеятся.

* * *

Мне сказали: «Пить надо в меру!..»

Я заглянула в словарь: «Мера (старорусск.) - единица объема, равная 26,24 литра...»

Опаньки!..

* * *

- Ой, соль рассыпалась - это к ссоре.

- А может, обойдется?

- Нет, дорогой. Я уже настроилась.

* * *

Хозяйке на заметку.

Жирное пятно от черной икры или осетрины лучше не выводить.

Пусть останется на память!

* * *

В Японии изобрели фотокамеру с такой высокой скоростью работы, что есть шанс получить снимок женщины с закрытым ртом.

* * *

Посылаю это всем своим друзьям.

Дорогие мои!

Надевайте, пожалуйста, маски. Это спасает жизнь!

Вчера мой приятель шел по улице с любовницей и встретил свою жену. Он был в маске, и жена его не узнала.

Маска точно спасла ему жизнь!!!