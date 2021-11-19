Вадим Панов: Русские могут делать уникальные вещи в любой сфере

Писатель-фантаст Вадим Панов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Стало известно, что производимые под Тулой микрофоны используют не только популярные российские исполнители, но и мировые звезды вроде Radiohead и Coldplay.

Сайт KP.ru обратился за комментарием к одному из самых издаваемых российских фантастов, автору циклов «Тайный город» и «Анклавы» Вадиму Панову.

- Микрофоны у нас в оружейном краю делают мирового класса, про ракеты и балет и так весь мир знает. А что еще мы делаем лучше всех, по-вашему?

- Вопрос интересный. Буквально вчера мы обсуждали похожую тему, но немного в другом контексте. И прозвучал, в частности, вот такой вывод. Он полностью отвечает на ваш вопрос. И даже место в тему.

- Вы про Тулу?

- Ну да. Вообще, мы можем быть хороши в любом направлении и практически в любой отрасли.

- Так уж и в любой?

- Именно, но как тульский Левша, мастер-самородок,

- То есть?

- Мы можем делать уникальный продукт, любой товар, превосходящий все возможные аналоги. Да, сделаем так, что все ахнут. Но с другой стороны, мы с трудом запускаем вот это уникальное в серию. И практически не умеем его продавать.

- Делаем долго и на выходе - всем на зависть, а вот с постпродакшеном беда?

- Ну, например, Левше, чтобы подковать английскую блоху, много времени не понадобилось. Мы никак не можем толком воспользоваться произведениями своих мастеров. И мы привыкли выигрывать сражения, а вот отдельные бои часто проигрывали.

- Но мы, например, никогда не были особо сильны в электронике...

- Просто дайте нам время подумать, и мы в любой сфере предложим уникальную технологию. Даже в электронике, даже сейчас.

- Вы сталкивались с лучшими в мире вещами, произведенными в России?

- Дальнобойные винтовки Лобаева самые лучшие в мире. Да, я такую держал в руках...