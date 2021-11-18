Нацпрограмма «Цифровая экономика» будет дополнена тремя новыми федеральными проектами

Национальную программу «Цифровая экономика» дополнят тремя новыми федеральными проектами. Они будут решать задачи по цифровой трансформации, поставленные Правительством РФ в рамках 42 инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, новые проекты направлены на повышение качества госуслуг, обеспечения доступности интернета и IT-образования.

Так, в федеральный проект «Цифровые услуги и сервисы онлайн» будут включены три инициативы: «Цифровой профиль гражданина», «Госуслуги онлайн» и «Электронный документооборот». Еще два проекта - «Доступ в интернет» и «Подготовка кадров для ИТ» будут созданы на основе одноименных инициатив.

- Решение выделить ряд социально-экономических инициатив в отдельные федеральные проекты принято правительством для отслеживания эффективности реализации значимых национальных показателей, - рассказал Дмитрий Чернышенко «Интерфаксу». - К ним относятся повышение качества и удобства государственных и муниципальных услуг, наличие широкополосного доступа в интернет на всей территории России и обучение программированию 240 тысяч учеников 8-11 классов.

Паспорта проектов будут приняты в ходе ближайшего заседания президиума правительственной комиссии по руководством Дмитрия Чернышенко. Тогда же станут известны имена их руководителей и администраторов. Напомним, сейчас в состав нацпрограммы «Цифровая экономика» входят семь федеральных проектов.