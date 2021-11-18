Арас Агаларов, президент компании «КРОКУС»: А вы найдите мне разнорабочего на 35 - 40 тысяч!

Арас Агаларов, президент компании «КРОКУС» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

... Арас Искендерович, в последние недели все чаще звучит - как быть-жить России, в том числе - и столице - в условиях страшного дефицита иностранной рабочей силы, особенно - строителей?

- А что вас конкретно интересует?

- Знаете, вот с кем из бизнесменов я общался - все сетуют на то, что мигранты влетают в копеечку российским строительным компаниям. И у вас тоже был сильный провал по рабочим, но вы его, практически, преодолели. Просто - повысили зарплату. И если раньше разнорабочий на руки получал 35-40 тысяч рублей, сейчас меньше, чем на 50 - 60 тысяч, никто не соглашается.

- Да. Это так...

- То есть - это вот даже и тем рабочим, которые, допустим, из Таджикистана, из Узбекистана, - им так же приходится платить?

- Да. Да...

- А налоги, страховые взносы...

- 37,5 % . А когда они въезжают - 20 тысяч, это медосмотр и так далее.

Плюс - надо оплачивать проездные билеты, а еще - их одевать. Конечно же, кормить... На это уходит 600 рублей в день.

- А почему на питание-то так много? Я извиняюсь, конечно, за вопрос.

- 600 рублей в день – это питание, обеспечивающее необходимый калорийный уровень для рабочего человека, который трудится в холодной климатической зоне. Это, условно говоря, 200 рублей там завтрак, 200 - обед, я округляю, и 200 - ужин.

- И во сколько, в этом случае, вам обходится среднестатистический иностранный работник?

- 110 - 120 тысяч рублей.

- Так, и плюс, ну, вы сказали про транспортные расходы. А вот интересно, эти ваши, ну как,- официальные представители за ними выезжают, да?

- Да это уже даже не конкретно наши. Уже заместитель министра Стасишин туда выезжает. Договаривается с главой республики, чтобы организованно привезти рабочих.

- Замминистра даже?

- Заместитель министра строительства Стасишин.

- Ой, вон оно что!

- Никита Евгеньевич ездит туда, упрашивает, чтобы выделили людей.

- Так, и вот - по поводу изменений, которые вводятся в законодательство в связи с ковидными всякими делами. Это как-то решается?

- Конечно. Там надо делать изолированные помещения. Если заболел – туда. Медицинское обслуживание, таблетки, врачи, да, да. Это все - на нас.

- А часто болеют?

- Конечно. Когда работают, они не болеют. Как только их запирают (на карантин. - А.Г.), они заболевают.

- Ясно. И еще... Вот если к вам приезжают рабочие, которых вы уже наняли и вы на них потратились, но они же не привязаны - за счет патента - к какому-то конкретному адресу?

- Нет... Они могут стать и курьерами.

- Так. То есть? Еду развозить, что ли?

- Но - не нашими карьерами. А уйти в Яндекс, я не знаю, куда, в Сбермаркет.

- И вы сразу, заранее, закладываете какой-то процент на то, что люди уйдут по разным причинам. И какой, интересно?

- 10-15 процентов.

- А почему местные в строители не идут?

- Это же тяжелая работа. Бетон, холод, все время - на улице. Надо вязать арматуру, класть кладку в любую погоду, круглые сутки. Это работа двухсменная. Тяжелая, непростая. Это же не пиццу развозить.

- Я так понял, что нужна какая-то государственная программа, может быть, по решению всех этих проблем. Или - как?

- А какая может быть государственная программа?

- Пусть предприниматели, бизнесмены сами решают, своими силами? Так, что ли?

- А что значит – государственная программа? У нас же просто людей не хватает физически для реализации тех объемов строительства, перед которыми стоит страна.

Это же элементарная арифметика.

Один человек в год может выполнить работ объемом, условно говоря, от 2-х до 3-х миллионов рублей. Допустим, на 3 миллиона. Суммарный объем. Возьмите один триллион, я не говорю – десять. И разделите на 3 миллиона. Вот вам простая арифметика. 333 тысячи человек вам нужно для того, чтобы выполнить программу хотя бы на триллион. А у вас не один триллион. У вас их несколько.

- То есть, один выход – просто искать рабочих.

- Конечно. Весь мир так делает. Мы же ничего нового не придумали. Даже в Америке, где 350 миллионов население, на стройках работают приезжие из Мексики, с Филиппин, откуда угодно. Чего, мы ничего нового не придумаем.

На Сейшелах - индусы, в Дубае - филиппинцы. Во всех странах трудятся люди, даже там, где избыточное население.

- Какие есть варианты? Чтобы нам преодолеть этот кадрово-строительный голод?

- Было предложение вице-мэра Бочкарева - в четыре раза больше платить приезжим. Ну, посмотрим, сколько он людей соберет.

- А может, все-таки попытаться местных использовать, Арас Искендерович?

- Найдите мне их. Я их не могу найти.

- То есть… кто поедет, да, допустим, на остров Русский или на Камчатку? А у вас объекты где сейчас?

- У нас космодром, и ещё - как раз Камчатка.

- Космодром – это Амурская область. А Камчатка – там что?

- Камчатка? Там больница и аэропорт.

* * *

- Я все вспоминаю неизгладимое впечатление, когда мы на вашем «Гольфстриме» добирались во Владивосток. Это было трижды. А вы сейчас летаете?

- Конечно.

- Может, как-нибудь возьмете, значит, с собой на Камчатку? На «Гольфстриме» я давно не летал на вашем.

- Ну, как в следующий раз полетим, дадим знать.

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