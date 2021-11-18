«Проще уволиться, чем терпеть»: Половина россиян за год сменила работу или профессию

Из-за низкой зарплаты сменили работу 76% опрошенных, а профессию - 53%.
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Оказывается, пандемия - время возможностей и перемен. По крайней мере, на рынке труда. Как выяснилось, каждый второй россиянин в этом году сменил либо работу, либо профессию. Еще 39% планируют профессиональные перемены в жизни до конца года. К таким выводам пришли аналитики Работа.ру, опросив 6000 взрослых россиян.
Главная причина таких перемен - конечно же, деньги. Из-за низкой зарплаты сменили работу 76% опрошенных, а профессию - 53%. При этом почти половина россиян уволилась из-за конфликтов с руководством (подробнее см. «Только цифры»).
Откуда у нас такая страсть к перемене мест? Бизнес-тренер, член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Юлия Левина уточняет: это не только российская тенденция, но и общемировая.
- Американские коллеги недавно мне жаловались, что у них народ тоже повально уходит. Причем меняют работу «мастодонты», которые трудятся в компаниях по 20 лет. И так по всему миру и по всем индустриям, - говорит Юлия Левина. - Это связано с тем, что в пандемию мы пережили жесткий переломный период. Это была мощная стрессовая ситуация для всех. В такие периоды по отношению к сотрудникам принимается очень много несправедливых решений: сокращения зарплат, должностей и т. п. Поначалу люди это терпели, потому что ситуация была непонятной: мол, не уволили, и слава богу. И это копилось. Но сейчас положение стабилизировалось, народ привык к этой реальности. Выдохнул, осмелел и понял, что работы и предложений достаточно много. Люди осознали, что проще сменить работу, чем переживать и настраивать себя на позитивный лад в прежней компании.
КОНКРЕТНО
Меняли ли вы работу или профессию в этом году?
Да, сменил работу — 36%
Да, сменил профессию — 12%
Нет, но планирую до конца года — 39%
Нет и не планирую в этом году — 13%
Почему вы решились на смену работы?*
Низкая зарплата — 76%
Конфликты с коллективом или руководством — 45%
Не устраивает график работы — 33%
Нет возможностей для карьерного роста — 27%
Работа стала неинтересна — 22%
Нет возможностей для обучения — 13%
Другое — 10%
Из-за чего вам пришлось сменить профессию?*
Низкая зарплата по прежней специальности — 53%
Отсутствие хороших вакансий по прежней специальности — 47%
Усталость / выгорание в предыдущей профессии — 28%
Переезд в другой город / страну — 12%
Получение нового образования — 9%
Другое — 11%
По данным Работа.ру. Опрошено 6000 россиян старше 18 лет.
* Можно было дать несколько вариантов ответа.
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