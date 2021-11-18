«Проще уволиться, чем терпеть»: Половина россиян за год сменила работу или профессию

Из-за низкой зарплаты сменили работу 76% опрошенных, а профессию - 53%. Фото: Shutterstock

Оказывается, пандемия - время возможностей и перемен. По крайней мере, на рынке труда. Как выяснилось, каждый второй россиянин в этом году сменил либо работу, либо профессию. Еще 39% планируют профессиональные перемены в жизни до конца года. К таким выводам пришли аналитики Работа.ру, опросив 6000 взрослых россиян.

Главная причина таких перемен - конечно же, деньги. Из-за низкой зарплаты сменили работу 76% опрошенных, а профессию - 53%. При этом почти половина россиян уволилась из-за конфликтов с руководством (подробнее см. «Только цифры»).

Откуда у нас такая страсть к перемене мест? Бизнес-тренер, член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Юлия Левина уточняет: это не только российская тенденция, но и общемировая.

- Американские коллеги недавно мне жаловались, что у них народ тоже повально уходит. Причем меняют работу «мастодонты», которые трудятся в компаниях по 20 лет. И так по всему миру и по всем индустриям, - говорит Юлия Левина. - Это связано с тем, что в пандемию мы пережили жесткий переломный период. Это была мощная стрессовая ситуация для всех. В такие периоды по отношению к сотрудникам принимается очень много несправедливых решений: сокращения зарплат, должностей и т. п. Поначалу люди это терпели, потому что ситуация была непонятной: мол, не уволили, и слава богу. И это копилось. Но сейчас положение стабилизировалось, народ привык к этой реальности. Выдохнул, осмелел и понял, что работы и предложений достаточно много. Люди осознали, что проще сменить работу, чем переживать и настраивать себя на позитивный лад в прежней компании.

КОНКРЕТНО

Меняли ли вы работу или профессию в этом году?

Да, сменил работу — 36%

Да, сменил профессию — 12%

Нет, но планирую до конца года — 39%

Нет и не планирую в этом году — 13%

Почему вы решились на смену работы?*

Низкая зарплата — 76%

Конфликты с коллективом или руководством — 45%

Не устраивает график работы — 33%

Нет возможностей для карьерного роста — 27%

Работа стала неинтересна — 22%

Нет возможностей для обучения — 13%

Другое — 10%

Из-за чего вам пришлось сменить профессию?*

Низкая зарплата по прежней специальности — 53%

Отсутствие хороших вакансий по прежней специальности — 47%

Усталость / выгорание в предыдущей профессии — 28%

Переезд в другой город / страну — 12%

Получение нового образования — 9%

Другое — 11%

По данным Работа.ру. Опрошено 6000 россиян старше 18 лет.

* Можно было дать несколько вариантов ответа.

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