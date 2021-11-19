Эпидемия на фоне пандемии: Холера, унесшая жизни тысяч нигерийцев, грозит выйти за пределы Африки

Эксперты предупреждают, что эпидемия холеры может распространиться по всей Африке. Фото: EAST NEWS

Эпидемия холеры, вспыхнувшая в Нигерии, стала причиной гибели, по меньшей мере, 3 тысяч человек. И это в дополнение к десяткам тысяч человек, погибшим в Нигерии от COVID-19. Всего же, по оценке экспертов, из-за недостатка воды, ее плохого качества и неудовлетворительной гигиены холера затронула около 100 тысяч человек в этом африканском государстве.

Хуже всего обстоят дела на северо-востоке Нигерии, где продолжает активно действовать исламистская террористическая группировка «Боко Харам», громящая полицейские участки и христианские храмы.

Благотворительные организации пытаются нормализовать обстановку, раздавая людям мыло и пропагандируя гигиену. Кроме того, волонтеры занимаются хлорированием воды и дезинфекцией домов, однако без активного участия государства и помощи извне им вряд ли удастся справиться с эпидемией холеры.

Кроме того, по сообщению нигерийского издания The Punch, в стране закрыты более 900 центров первичной медико-санитарной помощи, что серьезно ухудшает и без того тяжелое положение беднейшего населения.

– Поскольку президент, губернаторы и другие высокопоставленные правительственные чиновники в основном получают медицинскую помощь за границей, неудивительно, что бедняки безжалостно вынуждены нести на себе основную тяжесть неэффективности правительства, – пишет The Punch.

Эксперты предупреждают, что эпидемия холеры вовсе не обязана остановиться на границах страны и вполне может распространиться по всей Африке, а затем и в Европе, поскольку в Нигерии, население которой составляют 213 миллионов человек, многие граждане выезжают на заработки за рубеж, а в самой Нигерии работают десятки тысяч иностранных специалистов.