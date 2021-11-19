«Выявить лучших среди неравнодушных»

Автор фото: пресс-служба ППК РЭО

Знаменитый зоолог Николай Дроздов, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун и активно пропагандирующая экопривычки телеведущая Ирена Понарошку вошли в звездный состав жюри «Зеленой премии», организуемой Российским экологическим оператором (РЭО). Жюри оценит образовательные и культурные проекты, а также экологические инициативы общественников и проекты российских брендов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

«БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ»

«Рад войти в состав жюри "Зеленой премии". Конкурс направлен на то, чтобы выявить лучших среди огромного количества неравнодушных к теме экологии, — отметил первый зампред комитета Госдумы по экологии, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, также вошедший в состав жюри. - Уверен, важно не только побеждать, но и стремиться вносить реальный вклад в формирование новой модели поведения человечества, которая подразумевает заботливое отношение к природе, окружающей среде и развитие разумного потребления ресурсов».

Гендиректор РЭО Денис Буцаев также отметил, что проект поможет привлечь внимание и стимулировать граждан стать более экологически активными.

«Сейчас в России идет реформа отрасли обращения с ТКО. Уже строятся заводы по обработке и утилизации отходов, принимаются различные законодательные изменения, региональные операторы и власти субъектов РФ активно взаимодействуют друг с другом в части развития инфраструктуры, — напомнил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. - Есть и другая сторона реформы — это обычные люди и их непреодолимое желание сделать нашу страну более чистой. Речь не только об экоактивистах, но и об образовательных и культурных учреждениях, компаниях и общественных организациях. „Зеленая премия“ призвана оценить их вклад в формирование новой модели осознанного потребления. Поможет в этом наше звездное жюри, это неравнодушные люди, которые вместе с настоящими экспертами определят лидеров. Но главная цель „Зеленой премии“ — привлечь внимание и стимулировать граждан стать более экологически активными».

В ТРЕНДЕ НЕРАВНОДУШИЕ

Состав жюри формируется из экспертов в сфере обращения с отходами, известных общественных деятелей в сфере экологии, медийных личностей, совершивших вклад в развитие экологической повестки в России, представителей отраслевых компаний по обращению с ТКО и ответственного бизнеса.

«Во всем мире быть экологически активным и неравнодушным к защите окружающей среды уже давно стало трендом. Россия не исключение, в нашей стране множество людей хотят, чтобы отходов образовывалось меньше и снижалось потребление одноразовой упаковки и товаров, они призывают к раздельному сбору отходов и вторичному использованию своих вещей. Для этого энтузиасты, бренды, разные институции России создают экологические проекты. На „Зеленой премии“ будем выбирать лучших из лучших! Всем участникам я хочу пожелать удачи», — сказала Ирена Понарошку.

Жюри оценит общую идею и суть проекта, его социальную значимость, оригинальность, охват и вовлеченность граждан, качество внедренного решения, какие проводились мероприятия в рамках проекта и возможности его масштабирования, а также достигнутые результаты и планы развития проекта.

Конкурс будет представлен в шести номинациях: бренды, культура, общественные организации и деятели, образовательные учреждения, частные экоинициативы, медиапроекты. Результаты подведут до 10 декабря. Награждение состоится в период с 10 по 17 декабря, победители получат статуэтку «Зеленой премии» и возможность стать лицом просветительской кампании Российского экологического оператора.

СОСТАВ ЖЮРИ

В состав членов жюри вошли и советник Президента, специальный представитель Президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, президент ООО «Деловая Россия» Павел Титов, глава Роскачества Максим Протасов, управляющий директор АО «Русская медиагруппа» Дмитрий Медников, председатель совета директоров Московского центра урбанистики Сергей Капков, ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, , генеральный директор ООО «Большая тройка» Артем Седов, директор по устойчивому развитию ПАО «СИБУР Холдинг» Максим Ремчуков, бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Ильдар Неверов, а также директор по устойчивому развитию АО «РУСАЛ Менеджмент» Ирина Бахтина директор по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов, руководитель информационно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик и основатель проекта «Собиратор» Валерия Коростелева.